Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchi
Ispaniya terma jamoasi va Bilbao klubining yulduz hujumchisi Nico Williams oʻzining kelajagi borasidagi barcha mish-mishlarga chek qoʻydi. Oʻtgan yozgi transfer oynasida Barselona klubining asosiy nishoniga aylangan futbolchi oʻzining qadrdon jamoasi Athletic Club bilan faoliyatining oxirigacha qolishni istashini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlari doirasida Ispaniya terma jamoasi qarorgohida boʻlib turgan Williams oʻzining sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Oʻtgan yozda klub bilan shartnomasini 2035-yilga qadar uzaytirganiga qaramay, u Bilbaoda uzoqroq qolishga, hatto butun faoliyatini aynan shu jamoada oʻtkazishga tayyorligini bildirdi.
Sodiqlik va minnatdorchilik ramziNico Williams Cadena Ser nashrining El Larguero dasturiga bergan intervyusida oʻzining klubga boʻlgan mehri haqida ochiq gapirdi. Uning taʼkidlashicha, asosiy maqsadi — ogʻir damlarda uni qoʻllab-quvvatlagan muxlislarga minnatdorchilik bildirishdir. Futbolchi oʻzini Bilbaoda juda qulay his qilayotganini va agar rahbariyat qarshilik qilmasa, jamoani hech qachon tark etmasligini aytdi.
"Men Athletic Clubda oʻzimni juda baxtli his qilyapman. Muxlislar menga bergan mehrni maydondagi oʻyinim bilan qaytarishni istayman. Agar imkonim boʻlsa, hoziroq umrbod shartnomaga imzo chekkan boʻlardim. Futbolda hamma narsa boʻlishi mumkin, lekin mening shaxsiy xohishim — faoliyatim yakunigacha shu yerda qolish", — deya taʼkidladi 22 yoshli vinger.
Jarohatlar va tiklanish jarayoniJoriy mavsum Nico Williams uchun ancha murakkab kechmoqda. Uzoq vaqt davomida osteitis pubis (qovuq suyagi yalligʻlanishi) jarohatidan aziyat chekkan futbolchi Yevropa musobaqalarining muhim bahslarini oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi. Shuningdek, mushaklaridagi muammolar sababli u Ispaniya chempionatining Espanyol, Selta Vigo va Real Madridga qarshi oʻyinlarida ham ishtirok eta olmadi.
Williamsning soʻzlariga koʻra, bunday jarohatlar futbolchini ruhan charchatadi. "Pubalgiya — juda asabga teguvchi jarohat. Bir kuni oʻzingni yaxshi his qilsang, ertasi kuni yana ogʻriqlar qaytadi. Hozirda bu muammo ortda qoldi, ammo mushaklardagi charchoq sababli ehtiyotkorlikni saqlab qolishim kerak", — deydi u.
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente futbolchining holatini toʻliq tushunib, unga ishonch bildirishda davom etmoqda. Murabbiy Williamsga oʻyin ritmini tiklab olishi uchun terma jamoa safida yetarli daqiqalar ajratmoqda. Bu esa futbolchining ham klub, ham milliy jamoa safida avvalgi sport formasiga qaytishi uchun juda muhimdir.
Nico Williamsning ushbu bayonoti Barselona va boshqa Yevropa grandlari uchun kutilmagan zarba boʻldi. Basklar klubining anʼanalariga koʻra, jamoada asosan mahalliy tarbiyalanuvchilar toʻp suradi va Williamsning bu qarori klubning ichki muhiti qanchalik kuchli ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.
…