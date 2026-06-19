Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchi

·0·Sport
Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchi

Ispaniya terma jamoasi va Bilbao klubining yulduz hujumchisi Nico Williams oʻzining kelajagi borasidagi barcha mish-mishlarga chek qoʻydi. Oʻtgan yozgi transfer oynasida Barselona klubining asosiy nishoniga aylangan futbolchi oʻzining qadrdon jamoasi Athletic Club bilan faoliyatining oxirigacha qolishni istashini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 2026-yilgi Jahon chempionati saralash oʻyinlari doirasida Ispaniya terma jamoasi qarorgohida boʻlib turgan Williams oʻzining sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Oʻtgan yozda klub bilan shartnomasini 2035-yilga qadar uzaytirganiga qaramay, u Bilbaoda uzoqroq qolishga, hatto butun faoliyatini aynan shu jamoada oʻtkazishga tayyorligini bildirdi.

Sodiqlik va minnatdorchilik ramzi

Nico Williams Cadena Ser nashrining El Larguero dasturiga bergan intervyusida oʻzining klubga boʻlgan mehri haqida ochiq gapirdi. Uning taʼkidlashicha, asosiy maqsadi — ogʻir damlarda uni qoʻllab-quvvatlagan muxlislarga minnatdorchilik bildirishdir. Futbolchi oʻzini Bilbaoda juda qulay his qilayotganini va agar rahbariyat qarshilik qilmasa, jamoani hech qachon tark etmasligini aytdi.

"Men Athletic Clubda oʻzimni juda baxtli his qilyapman. Muxlislar menga bergan mehrni maydondagi oʻyinim bilan qaytarishni istayman. Agar imkonim boʻlsa, hoziroq umrbod shartnomaga imzo chekkan boʻlardim. Futbolda hamma narsa boʻlishi mumkin, lekin mening shaxsiy xohishim — faoliyatim yakunigacha shu yerda qolish", — deya taʼkidladi 22 yoshli vinger.

Jarohatlar va tiklanish jarayoni

Joriy mavsum Nico Williams uchun ancha murakkab kechmoqda. Uzoq vaqt davomida osteitis pubis (qovuq suyagi yalligʻlanishi) jarohatidan aziyat chekkan futbolchi Yevropa musobaqalarining muhim bahslarini oʻtkazib yuborishga majbur boʻldi. Shuningdek, mushaklaridagi muammolar sababli u Ispaniya chempionatining Espanyol, Selta Vigo va Real Madridga qarshi oʻyinlarida ham ishtirok eta olmadi.

Williamsning soʻzlariga koʻra, bunday jarohatlar futbolchini ruhan charchatadi. "Pubalgiya — juda asabga teguvchi jarohat. Bir kuni oʻzingni yaxshi his qilsang, ertasi kuni yana ogʻriqlar qaytadi. Hozirda bu muammo ortda qoldi, ammo mushaklardagi charchoq sababli ehtiyotkorlikni saqlab qolishim kerak", — deydi u.

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente futbolchining holatini toʻliq tushunib, unga ishonch bildirishda davom etmoqda. Murabbiy Williamsga oʻyin ritmini tiklab olishi uchun terma jamoa safida yetarli daqiqalar ajratmoqda. Bu esa futbolchining ham klub, ham milliy jamoa safida avvalgi sport formasiga qaytishi uchun juda muhimdir.

Nico Williamsning ushbu bayonoti Barselona va boshqa Yevropa grandlari uchun kutilmagan zarba boʻldi. Basklar klubining anʼanalariga koʻra, jamoada asosan mahalliy tarbiyalanuvchilar toʻp suradi va Williamsning bu qarori klubning ichki muhiti qanchalik kuchli ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.

Nico WilliamsAthletic ClubBarselonaTransferIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiAngliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiBugun, 14:14Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiAnsu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiBugun, 13:58JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?Bugun, 13:53Dani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaDani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi