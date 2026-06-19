Yuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdi
Turinning Yuventus klubi Pari Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muani transferi boʻyicha muzokaralarni rasman qayta boshladi. Italiya grandi fransiyalik forvardni yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com nashri Gazzetta maʼlumotlariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubning yangi bosh direktori Jovanni Karnevali ushbu kelishuvni amalga oshirishda tashabbus koʻrsatmoqda. Xabarlarga koʻra, Karnevali va Pari Sen-Jermen prezidenti Nosir Al-Xelayfiy oʻrtasidagi iliq munosabatlar transferni tezlashtirishi kutilmoqda. Avvalroq, oʻtgan yilgi transfer oynasi oxirida tomonlar kelisha olmagan edi, biroq hozirgi vaziyat ancha ijobiy baholanmoqda.
Randal Kolo Muani uchun Turin begona emas. U 2025-yilda Yuventus safida olti oylik ijara asosida toʻp surgan va oʻzidan yaxshi taassurot qoldirgan edi. Oʻshanda hujumchi 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlib, jamoa muhitiga tezda moslashib ketgan. Shu sababli, murabbiylar shtabi uning qaytishini jamoa hujum salohiyatini oshirish uchun eng maqbul variant deb hisoblamoqda.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlarParijliklar oʻz hujumchisini taxminan 30 million yevroga baholamoqda. Yuventus esa moliyaviy yukni kamaytirish maqsadida transferni maʼlum shartlar asosida amalga oshirmoqchi. Taklif qilinayotgan sxemaga koʻra, futbolchi dastlab ijaraga olinadi va shartnomaga keyinchalik majburiy sotib olish bandi kiritiladi.
Randal Kolo Muani oʻtgan mavsumning bir qismini Angliyaning Tottenxem klubida ijara asosida oʻtkazdi. Biroq Londondagi faoliyati kutilganidek omadli chiqmadi — u barcha musobaqalarda atigi 5 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, Turin klubi rahbariyati futbolchining A Seriyadagi tajribasi va avvalgi muvaffaqiyatli oʻyinlariga tayanib, unga ishonch bildirishda davom etmoqda.
Jamoa bosh murabbiyi Luchano Spalletti hujum chizigʻida raqobatni kuchaytirishni talab qilgan. Mutaxassisning fikricha, jamoaga kamida ikkita yuqori saviyali markaziy hujumchi kerak. Randal Kolo Muani asosiy nishon boʻlib tursa-da, klub Dusan Vlahovic bilan shartnomani uzaytirish masalasini ham koʻrib chiqmoqda. Avvalgi rahbariyat davridagi kelishmovchiliklarga qaramay, serbiyalik forvard bilan muzokaralar qayta tiklanishi mumkin.
Ushbu transfer amalga oshsa, Yuventus nafaqat tajribali hujumchiga ega boʻladi, balki hujum chizigʻidagi taktik imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Fransiyalik futbolchining tezkorligi va universal xususiyatlari Spalletti tizimi uchun juda mos kelishi kutilmoqda. Yaqin kunlarda klublar oʻrtasidagi yakuniy uchrashuv boʻlib oʻtishi va transfer tafsilotlari oydinlashishi kutilmoqda.
…