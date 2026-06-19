Yuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdi

·0·Sport
Yuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdi

Turinning Yuventus klubi Pari Sen-Jermen hujumchisi Randal Kolo Muani transferi boʻyicha muzokaralarni rasman qayta boshladi. Italiya grandi fransiyalik forvardni yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilagan. Bu haqda Goal.com nashri Gazzetta maʼlumotlariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubning yangi bosh direktori Jovanni Karnevali ushbu kelishuvni amalga oshirishda tashabbus koʻrsatmoqda. Xabarlarga koʻra, Karnevali va Pari Sen-Jermen prezidenti Nosir Al-Xelayfiy oʻrtasidagi iliq munosabatlar transferni tezlashtirishi kutilmoqda. Avvalroq, oʻtgan yilgi transfer oynasi oxirida tomonlar kelisha olmagan edi, biroq hozirgi vaziyat ancha ijobiy baholanmoqda.

Randal Kolo Muani uchun Turin begona emas. U 2025-yilda Yuventus safida olti oylik ijara asosida toʻp surgan va oʻzidan yaxshi taassurot qoldirgan edi. Oʻshanda hujumchi 10 ta gol urishga muvaffaq boʻlib, jamoa muhitiga tezda moslashib ketgan. Shu sababli, murabbiylar shtabi uning qaytishini jamoa hujum salohiyatini oshirish uchun eng maqbul variant deb hisoblamoqda.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlar

Parijliklar oʻz hujumchisini taxminan 30 million yevroga baholamoqda. Yuventus esa moliyaviy yukni kamaytirish maqsadida transferni maʼlum shartlar asosida amalga oshirmoqchi. Taklif qilinayotgan sxemaga koʻra, futbolchi dastlab ijaraga olinadi va shartnomaga keyinchalik majburiy sotib olish bandi kiritiladi.

Randal Kolo Muani oʻtgan mavsumning bir qismini Angliyaning Tottenxem klubida ijara asosida oʻtkazdi. Biroq Londondagi faoliyati kutilganidek omadli chiqmadi — u barcha musobaqalarda atigi 5 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, Turin klubi rahbariyati futbolchining A Seriyadagi tajribasi va avvalgi muvaffaqiyatli oʻyinlariga tayanib, unga ishonch bildirishda davom etmoqda.

Jamoa bosh murabbiyi Luchano Spalletti hujum chizigʻida raqobatni kuchaytirishni talab qilgan. Mutaxassisning fikricha, jamoaga kamida ikkita yuqori saviyali markaziy hujumchi kerak. Randal Kolo Muani asosiy nishon boʻlib tursa-da, klub Dusan Vlahovic bilan shartnomani uzaytirish masalasini ham koʻrib chiqmoqda. Avvalgi rahbariyat davridagi kelishmovchiliklarga qaramay, serbiyalik forvard bilan muzokaralar qayta tiklanishi mumkin.

Ushbu transfer amalga oshsa, Yuventus nafaqat tajribali hujumchiga ega boʻladi, balki hujum chizigʻidagi taktik imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Fransiyalik futbolchining tezkorligi va universal xususiyatlari Spalletti tizimi uchun juda mos kelishi kutilmoqda. Yaqin kunlarda klublar oʻrtasidagi yakuniy uchrashuv boʻlib oʻtishi va transfer tafsilotlari oydinlashishi kutilmoqda.

YuventusPSJRandal Kolo MuaniTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiTomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiBugun, 16:11Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Bugun, 15:20Transfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaTransfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaBugun, 15:02Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiNico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiBugun, 14:34Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi