«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadi
Moskvaning «Spartak» klubi tarkibida uch karra Rossiya chempioni bo‘lgan mashhur sobiq futbolchi va ekspert Igor Ledyaxov JCH-2026 guruh bosqichidagi debyutidan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasining ayni paytdagi kuchi va salohiyati haqida o‘z fikrlarini bildirdi.
Vakillarimiz ilk turda Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, rossiyalik mutaxassis jamoaning tarixiy yutug‘iga yuqori baho berdi.
Kolumbiyaga qarshi bahs va tarixiy debyut
Igor Ledyaxovning ta’kidlashicha, Mundialning ilk uchrashuvidagi mag‘lubiyatga qaramay, O‘zbekiston terma jamoasi katta hurmatga loyiq.
Igor Ledyaxov O‘zbekistonning JCHdagi ishtiroki haqida:
«O‘zbekiston uchun Jahon chempionati-2026 final bosqichiga chiqishning o‘zi ulkan yutuq. To‘g‘ri, Kolumbiyaga qarshi kechgan birinchi o‘yinda ular maydonda unchalik ishonarli ko‘rinishmadi. Lekin baribir O‘zbekistonni hurmat qilish kerak, chunki ular o‘z tarixlarida ilk bor Mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, unda ishtirok etishmoqda».
O‘zbekiston va Rossiya: Hozir kim kuchliroq?
Bugungi kunda futbol jamoatchiligi o‘rtasida eng ko‘p muhokama qilinayotgan «O‘zbekiston hozirgi kunda Rossiya terma jamoasidan kuchliroqmi?» degan savolga Ledyaxov ancha vazmin va xolis javob qaytardi:
Kuchlar muvozanati: Mutaxassisning fikricha, ayni damda har ikki terma jamoaning darajasi bir-biriga juda yaqin.
O‘zbekistondagi o‘sish: O‘zbekistonda futbol tizimli ravishda rivojlanmoqda, mahalliy futbolchilar esa Yevropaning nufuzli musobaqalarida faol ishtirok etib, tajriba orttirishmoqda.
Rossiyaning muammosi: Rossiya futboli esa hozirda xalqaro izolyatsiya tufayli o‘zining haqiqiy darajasi qay ahvolda ekanini xolis va aniq baholash imkoniyatidan mahrum bo‘lib qolgan.
Diqqat markazidagi yulduzlar: Shomurodov va Fayzullayev
Rossiyalik muxlislarga yaxshi tanish bo‘lgan o‘zbek futboli yulduzlari haqida gapirar ekan, Ledyaxov ularning darajasi yuqori ekanini tan oldi, biroq Rossiyada ham ularga munosib javob bera oladigan ijrochilar borligini eslatdi:
Eldor Shomurodov — o‘z vaqtida Rossiya Premer-ligasida «Rostov» sharafini muvaffaqiyatli himoya qilgan, hozirda esa terma jamoa sardori sifatida yetakchi.
Abbosbek Fayzullayev — Moskvaning SSKA klubidagi yorqin o‘yinlari orqali Rossiya futbolida katta taassurot qoldirgan iqtidor.
«Bizda ham iste’dodli yigitlar yetarli, biroq asosiy muammo shundaki, hozirgi sharoitda ularning xalqaro maydondagi aniq darajasini ko‘ra olmayapmiz», — deya qo‘shimcha qildi ekspert.
Oldinda — Portugaliyaga qarshi supero‘yin
JCH-2026 guruh bosqichining 2-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasini dunyo futboli grandlaridan biri — Portugaliyaga qarshi o‘ta jiddiy va muhim bahs kutmoqda. Kolumbiyaga qarshi o‘yindagi xatolardan xulosa chiqargan holda, vakillarimiz keyingi turda dastlabki ochkolarni qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadilar. Fabio Kannavaro shogirdlariga bo‘lajak shiddatli uchrashuvda omad yor bo‘lishini tilab qolamiz!
…