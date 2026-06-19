«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadi

·0·Sport
«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadi

Moskvaning «Spartak» klubi tarkibida uch karra Rossiya chempioni bo‘lgan mashhur sobiq futbolchi va ekspert Igor Ledyaxov JCH-2026 guruh bosqichidagi debyutidan so‘ng O‘zbekiston milliy terma jamoasining ayni paytdagi kuchi va salohiyati haqida o‘z fikrlarini bildirdi.

Vakillarimiz ilk turda Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, rossiyalik mutaxassis jamoaning tarixiy yutug‘iga yuqori baho berdi.

Kolumbiyaga qarshi bahs va tarixiy debyut

Igor Ledyaxovning ta’kidlashicha, Mundialning ilk uchrashuvidagi mag‘lubiyatga qaramay, O‘zbekiston terma jamoasi katta hurmatga loyiq.

Igor Ledyaxov O‘zbekistonning JCHdagi ishtiroki haqida:

«O‘zbekiston uchun Jahon chempionati-2026 final bosqichiga chiqishning o‘zi ulkan yutuq. To‘g‘ri, Kolumbiyaga qarshi kechgan birinchi o‘yinda ular maydonda unchalik ishonarli ko‘rinishmadi. Lekin baribir O‘zbekistonni hurmat qilish kerak, chunki ular o‘z tarixlarida ilk bor Mundial yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, unda ishtirok etishmoqda».

O‘zbekiston va Rossiya: Hozir kim kuchliroq?

Bugungi kunda futbol jamoatchiligi o‘rtasida eng ko‘p muhokama qilinayotgan «O‘zbekiston hozirgi kunda Rossiya terma jamoasidan kuchliroqmi?» degan savolga Ledyaxov ancha vazmin va xolis javob qaytardi:

  • Kuchlar muvozanati: Mutaxassisning fikricha, ayni damda har ikki terma jamoaning darajasi bir-biriga juda yaqin.

  • O‘zbekistondagi o‘sish: O‘zbekistonda futbol tizimli ravishda rivojlanmoqda, mahalliy futbolchilar esa Yevropaning nufuzli musobaqalarida faol ishtirok etib, tajriba orttirishmoqda.

  • Rossiyaning muammosi: Rossiya futboli esa hozirda xalqaro izolyatsiya tufayli o‘zining haqiqiy darajasi qay ahvolda ekanini xolis va aniq baholash imkoniyatidan mahrum bo‘lib qolgan.

Diqqat markazidagi yulduzlar: Shomurodov va Fayzullayev

Rossiyalik muxlislarga yaxshi tanish bo‘lgan o‘zbek futboli yulduzlari haqida gapirar ekan, Ledyaxov ularning darajasi yuqori ekanini tan oldi, biroq Rossiyada ham ularga munosib javob bera oladigan ijrochilar borligini eslatdi:

  • Eldor Shomurodov — o‘z vaqtida Rossiya Premer-ligasida «Rostov» sharafini muvaffaqiyatli himoya qilgan, hozirda esa terma jamoa sardori sifatida yetakchi.

  • Abbosbek Fayzullayev — Moskvaning SSKA klubidagi yorqin o‘yinlari orqali Rossiya futbolida katta taassurot qoldirgan iqtidor.

«Bizda ham iste’dodli yigitlar yetarli, biroq asosiy muammo shundaki, hozirgi sharoitda ularning xalqaro maydondagi aniq darajasini ko‘ra olmayapmiz», — deya qo‘shimcha qildi ekspert.

Oldinda — Portugaliyaga qarshi supero‘yin

JCH-2026 guruh bosqichining 2-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasini dunyo futboli grandlaridan biri — Portugaliyaga qarshi o‘ta jiddiy va muhim bahs kutmoqda. Kolumbiyaga qarshi o‘yindagi xatolardan xulosa chiqargan holda, vakillarimiz keyingi turda dastlabki ochkolarni qo‘lga kiritish uchun maydonga tushadilar. Fabio Kannavaro shogirdlariga bo‘lajak shiddatli uchrashuvda omad yor bo‘lishini tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiYuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiBugun, 17:12Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiTomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiBugun, 16:11Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Bugun, 15:20Transfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaTransfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaBugun, 15:02Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiLuis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisiBugun, 14:34Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiNico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiBugun, 14:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi