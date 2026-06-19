Harry Kane Angliya terma jamoasi va muxlislar oʻrtasidagi oʻzgacha bogʻliqlikni eʼtirof etdi

·0·Sport
Harry Kane Angliya terma jamoasi va muxlislar oʻrtasidagi oʻzgacha bogʻliqlikni eʼtirof etdi

Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Dallasda oʻtgan Jaxon chempionati debyutidan soʻng muxlislar bilan sodir boʻlgan hissiy lahzalarni oʻz faoliyatidagi eng unutilmas voqealardan biri deb atadi. Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng, futbolchilar va muxlislar birgalikda Oasis guruhining mashhur “Wonderwall” taronasini kuylashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu uchrashuvda Harry Kane ikkita gol urib, Jaxon chempionatlaridagi gollar soni boʻyicha afsonaviy Gary Linekerning rekordiga (10 ta gol) tenglashib oldi. Biroq, oʻyindan keyingi intervyusida hujumchi shaxsiy natijalaridan koʻra koʻproq stadiondagi muhit va ishqibozlar bilan oʻrnatilgan yaqin aloqaga toʻxtalib oʻtdi.

Muxlislar bilan yangi darajadagi bogʻliqlik

“Bu Angliya formasidagi eng sevimli lahzalarimdan biri boʻldi, ayniqsa yirik turnir doirasida. Garchi bu bor-yoʻgʻi birinchi oʻyin boʻlsa-da, muxlislar bilan bunday hissiy bogʻliqlikni his qilish juda muhim. Biz bu gʻalaba ular uchun qanchalik ahamiyatli ekanini bilamiz, ular esa bizning harakatlarimizni koʻrib turishibdi”, deya taʼkidladi Kane “Lions Den” nashriga bergan intervyusida.

Harry Kanening soʻzlariga koʻra, stadionda hamma birdek “Wonderwall” qoʻshigʻining soʻzlarini bilishi va bir ovozdan kuylashi jamoada oʻzgacha ruh bagʻishlagan. Bu kabi qoʻllab-quvvatlash nafaqat AQSHdagi stadionda, balki vatanida ekran qarshisida oʻtirgan millionlab ishqibozlar tomonidan ham sezilayotgani taʼkidlandi.

Thomas Tuchel davridagi yangilanish

Hozirgi Angliya terma jamoasi yangi bosh murabbiy Thomas Tuchel qoʻl ostida jipslashish va ichki muhitni mustahkamlashga alohida eʼtibor qaratmoqda. Kane jamoada 2018-yilgi Jaxon chempionati yarim finalidan qolgan sanoqli tajribali oʻyinchilardan biri sifatida tarkibdagi oʻzgarishlarni ijobiy baholadi.

Sardorning fikricha, hozirgi tarkib avvalgilaridan farq qiladi. Jamoada yangi qon, yosh futbolchilarning gʻalabaga boʻlgan chanqogʻi va ishtiyoqi yuqori. Tajribali oʻyinchilar sifatida John Stones va Jordan Pickford bilan birgalikda ular yoshlarga yoʻl koʻrsatishmoqda.

Angliya terma jamoasi ushbu gʻalaba bilan turnirni ishonchli boshlab, guruh bosqichidagi imkoniyatlarini yaxshilab oldi. Harry Kane esa nafaqat toʻpurarlik poygasida, balki jamoa yetakchisi sifatida ham oʻzining eng yaxshi mavsumlaridan birini oʻtkazishga bel bogʻlagan.

AngliyaHarry KaneJaxon ChempionatiFutbolThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Supertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqdaSupertransfer: "Real Madrid" Maykl Olise uchun jiddiy yurish boshlamoqdaBugun, 17:58«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadi«Spartak» afsonasi Igor Ledyaxov Milliy jamoamiz o‘yinini baholadiBugun, 17:52Yuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiYuventus hujumni kuchaytirish uchun Randal Kolo Muani transferiga qaytdiBugun, 17:12Tomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiTomas Myuller "Bavariya"ga Germaniya chempionatining yangi yulduzini sotib olishni maslahat berdiBugun, 16:11Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Husanov JCH-2026ning eng qimmat markaziy himoyachilari Top-5ligida!Bugun, 15:20Transfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaTransfer mish-mishlari: Niko Gonsales APL klublari radarlaridaBugun, 15:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi