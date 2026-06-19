Harry Kane Angliya terma jamoasi va muxlislar oʻrtasidagi oʻzgacha bogʻliqlikni eʼtirof etdi
Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane Dallasda oʻtgan Jaxon chempionati debyutidan soʻng muxlislar bilan sodir boʻlgan hissiy lahzalarni oʻz faoliyatidagi eng unutilmas voqealardan biri deb atadi. Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabadan soʻng, futbolchilar va muxlislar birgalikda Oasis guruhining mashhur “Wonderwall” taronasini kuylashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu uchrashuvda Harry Kane ikkita gol urib, Jaxon chempionatlaridagi gollar soni boʻyicha afsonaviy Gary Linekerning rekordiga (10 ta gol) tenglashib oldi. Biroq, oʻyindan keyingi intervyusida hujumchi shaxsiy natijalaridan koʻra koʻproq stadiondagi muhit va ishqibozlar bilan oʻrnatilgan yaqin aloqaga toʻxtalib oʻtdi.
Muxlislar bilan yangi darajadagi bogʻliqlik“Bu Angliya formasidagi eng sevimli lahzalarimdan biri boʻldi, ayniqsa yirik turnir doirasida. Garchi bu bor-yoʻgʻi birinchi oʻyin boʻlsa-da, muxlislar bilan bunday hissiy bogʻliqlikni his qilish juda muhim. Biz bu gʻalaba ular uchun qanchalik ahamiyatli ekanini bilamiz, ular esa bizning harakatlarimizni koʻrib turishibdi”, deya taʼkidladi Kane “Lions Den” nashriga bergan intervyusida.
Harry Kanening soʻzlariga koʻra, stadionda hamma birdek “Wonderwall” qoʻshigʻining soʻzlarini bilishi va bir ovozdan kuylashi jamoada oʻzgacha ruh bagʻishlagan. Bu kabi qoʻllab-quvvatlash nafaqat AQSHdagi stadionda, balki vatanida ekran qarshisida oʻtirgan millionlab ishqibozlar tomonidan ham sezilayotgani taʼkidlandi.
Thomas Tuchel davridagi yangilanishHozirgi Angliya terma jamoasi yangi bosh murabbiy Thomas Tuchel qoʻl ostida jipslashish va ichki muhitni mustahkamlashga alohida eʼtibor qaratmoqda. Kane jamoada 2018-yilgi Jaxon chempionati yarim finalidan qolgan sanoqli tajribali oʻyinchilardan biri sifatida tarkibdagi oʻzgarishlarni ijobiy baholadi.
Sardorning fikricha, hozirgi tarkib avvalgilaridan farq qiladi. Jamoada yangi qon, yosh futbolchilarning gʻalabaga boʻlgan chanqogʻi va ishtiyoqi yuqori. Tajribali oʻyinchilar sifatida John Stones va Jordan Pickford bilan birgalikda ular yoshlarga yoʻl koʻrsatishmoqda.
Angliya terma jamoasi ushbu gʻalaba bilan turnirni ishonchli boshlab, guruh bosqichidagi imkoniyatlarini yaxshilab oldi. Harry Kane esa nafaqat toʻpurarlik poygasida, balki jamoa yetakchisi sifatida ham oʻzining eng yaxshi mavsumlaridan birini oʻtkazishga bel bogʻlagan.
…