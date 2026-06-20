JCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdi
Jahon chempionatining «S» guruhida 2-tur bahslari kutilmagan va shiddatli natijalar bilan davom etmoqda. Guruhning dastlabki uchrashuvida Marokash milliy terma jamoasi Shotlandiyaga qarshi maydonga tushib, minimal 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Ushbu muvaffaqiyat shimoliy afrikaliklarni guruhda juda qulay vaziyatga olib chiqdi.
Tezkor gol va «Bavariya» nishonidagi yulduz
Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol bahsning ilk daqiqalaridayoq kiritildi. Shotlandiya mudofaasi hali o‘yinga moslashib ulgurmagan bir vaqtda Marokash vakillari chaqqonlik namoyish etishdi:
2-daqiqa (0:1): Iqtidorli futbolchi Ismoil Saybari raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga g‘alaba keltirgan gol muallifiga aylandi.
Qiziqarli fakt: Germaniyaning «Bavariya» klubiga o‘tishi deyarli naqd bo‘lib turgan Ismoil Saybari ushbu mundialda chinakam «minor»ga aylanmoqda. U birinchi turda ham grand Braziliya terma jamoasi darvozasiga yo‘l topib, o‘zini ko‘rsatishga ulgurgan edi. Uning JCH-2026dagi yorqin o‘yinlari transfer bahosini yanada oshirishi aniq.
Turnir vaziyati: «S» guruhi 2-turdan so‘ng
Marokashning ushbu g‘alabasi va parallel kechgan bahsda Braziliyaning Haitini (3:0) mag‘lub etgani guruhdagi vaziyatni quyidagicha ko‘rinishga keltirdi:
O‘rin
Terma jamoa
O‘yin
Ochko
Turnir holati
1–2
Marokash
2
4
Braziliya bilan birga peshqadam
1–2
Braziliya
2
4
To‘plar nisbatiga ko‘ra peshqadamlikni bo‘lishmoqda
3
Shotlandiya
2
3
Pley-off imkoniyatini saqlab turibdi
4
Haiti
2
0
Imkoniyatlarini deyarli yo‘qotdi
Uchrashuvning rasmiy protokoli
JCH-2026. 2-tur
Shotlandiya — Marokash 0:1
Gol: Saybari, 2.
Shotlandiya: Gann, Henli, Hendri, Robertson, Tirni (Douk, 60), Patterson (Ralston, 89), Maktominay, Ferguson, Makginn (Styuart, 89), Kristi (Maklin, 71), Adams (Dayks, 71).
Marokash: Bunu, Hakimi, Diop, Riad, Mazraui, Al Aynaviy (Al Murabet, 89), Buaddi, Unai, El Hannus (Talbi, 84), Saybari (Rahimi, 84), Dias (Amaymuni, 84).
Ogohlantirishlar: Robertson (65) — Diop (23).
Shotlandiyaliklar o‘yinning qolgan qismida hisobni tenglashtirish uchun qanchalik urinishmasin, Yassin Bunu boshchiligidagi Marokash himoya chizig‘i vakillari ishonchli o‘yin namoyish etib, 3 ochkoni saqlab qolishdi. So‘nggi turda «S» guruhida haqiqiy drama kutilmoqda!
…