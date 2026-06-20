JCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdi

·21·Sport
JCH-2026: Marokash terma jamoasi Shotlandiyani taslim etdi

Jahon chempionatining «S» guruhida 2-tur bahslari kutilmagan va shiddatli natijalar bilan davom etmoqda. Guruhning dastlabki uchrashuvida Marokash milliy terma jamoasi Shotlandiyaga qarshi maydonga tushib, minimal 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Ushbu muvaffaqiyat shimoliy afrikaliklarni guruhda juda qulay vaziyatga olib chiqdi.

Tezkor gol va «Bavariya» nishonidagi yulduz

Uchrashuv taqdirini hal qilgan yagona gol bahsning ilk daqiqalaridayoq kiritildi. Shotlandiya mudofaasi hali o‘yinga moslashib ulgurmagan bir vaqtda Marokash vakillari chaqqonlik namoyish etishdi:

  • 2-daqiqa (0:1): Iqtidorli futbolchi Ismoil Saybari raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga g‘alaba keltirgan gol muallifiga aylandi.

Qiziqarli fakt: Germaniyaning «Bavariya» klubiga o‘tishi deyarli naqd bo‘lib turgan Ismoil Saybari ushbu mundialda chinakam «minor»ga aylanmoqda. U birinchi turda ham grand Braziliya terma jamoasi darvozasiga yo‘l topib, o‘zini ko‘rsatishga ulgurgan edi. Uning JCH-2026dagi yorqin o‘yinlari transfer bahosini yanada oshirishi aniq.

Turnir vaziyati: «S» guruhi 2-turdan so‘ng

Marokashning ushbu g‘alabasi va parallel kechgan bahsda Braziliyaning Haitini (3:0) mag‘lub etgani guruhdagi vaziyatni quyidagicha ko‘rinishga keltirdi:

O‘rin

Terma jamoa

O‘yin

Ochko

Turnir holati

1–2

Marokash

2

4

Braziliya bilan birga peshqadam

1–2

Braziliya

2

4

To‘plar nisbatiga ko‘ra peshqadamlikni bo‘lishmoqda

3

Shotlandiya

2

3

Pley-off imkoniyatini saqlab turibdi

4

Haiti

2

0

Imkoniyatlarini deyarli yo‘qotdi

Uchrashuvning rasmiy protokoli

JCH-2026. 2-tur

Shotlandiya — Marokash 0:1

Gol: Saybari, 2.

  • Shotlandiya: Gann, Henli, Hendri, Robertson, Tirni (Douk, 60), Patterson (Ralston, 89), Maktominay, Ferguson, Makginn (Styuart, 89), Kristi (Maklin, 71), Adams (Dayks, 71).

  • Marokash: Bunu, Hakimi, Diop, Riad, Mazraui, Al Aynaviy (Al Murabet, 89), Buaddi, Unai, El Hannus (Talbi, 84), Saybari (Rahimi, 84), Dias (Amaymuni, 84).

Ogohlantirishlar: Robertson (65) — Diop (23).

Shotlandiyaliklar o‘yinning qolgan qismida hisobni tenglashtirish uchun qanchalik urinishmasin, Yassin Bunu boshchiligidagi Marokash himoya chizig‘i vakillari ishonchli o‘yin namoyish etib, 3 ochkoni saqlab qolishdi. So‘nggi turda «S» guruhida haqiqiy drama kutilmoqda!

MarokkoShotlandiyaBraziliyaIsmail SaibariBavariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?Arsenal posboni David Raya nima uchun Ispaniya terma jamoasida zaxirada qolmoqda?Bugun, 12:17Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Braziliya «S» guruhida peshqadam — Haiti yirik hisobda taslim etildi!Bugun, 11:58Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Abbosbek Fayzullayevning tarixiy goldan keyingi ta’sirli posti...Bugun, 11:51JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!JCH-2026: D guruhida kutilmagan natija — Paragvay Turkiyani taslim etdi!Bugun, 11:41Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyada ijtimoiy tarmoqlar yulduziga aylandi!Bugun, 11:34Neymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiNeymar safga qaytmoqda: Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi muxlislarini xursand qildiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi