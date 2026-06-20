Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»

·24·Sport
Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»

JCH-2026 guruh bosqichining 2-turida Haiti ustidan qozonilgan yirik va ishonchli g‘alabadan (3:0) so‘ng, Braziliya milliy terma jamoasi va «Real Madrid» klubi yulduzi Vinisius Junior o‘z quvonchi va taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. Ushbu bahsda raqib darvozasiga uchinchi golni kiritgan mahoratli vinger terma jamoadagi mas’uliyati hamda bolalikdagi ushalmagan orzulari haqida to‘lqinlanib gapirdi.

Ishonch va xotirjamlik poydevori

Vinisiusning ta’kidlashicha, ushbu g‘alaba «pentakampeonlar» uchun keyingi muhim bahslar oldidan ruhiy ustunlik taqdim etadi:

  • Muhim palla: «Bu jamoadagi barcha uchun juda muhim palla. G‘alaba bizga keyingi o‘yin oldidan ishonch va xotirjamlik bag‘ishlaydi. Bu o‘ta muhim».

  • Ichki kuchga ishonch: «Hali ko‘p jihatlarni yaxshilash kerak, ammo ushbu ikki o‘yin bizga o‘z kuchimizga ishonch bermoqda».

«Faqat gollar emas, mehnatim bilan ham yordam berishni xohlayman»

Maydonda nafaqat hujumda, balki jamoaviy mehnatda ham katta hajmdagi ishlarni bajarayotgan Vinisius o‘z roli va maqsadlariga to‘xtalib o‘tdi:

«Gol urish va assist berish imkoniyati menga milliy jamoada erishmoqchi bo‘lgan darajaga chiqishimga yordam beradi. Men milliy jamoa uchun yanada ko‘proq ish qilishni istayman. Faqat gollar bilan emas, balki bugungi o‘yinda qilgan mehnatim bilan ham yordam berishni xohlayman. Jamoadagi ahamiyatimni bilaman va agar yaxshi formada bo‘lsam, o‘yinga katta hissa qo‘sha olaman».

Milliy g‘urur va amalga oshgan bolalik orzusi

Har bir braziliyalik bolakay kabi Vinisius uchun ham Jahon chempionatida Vatan sharafini himoya qilish eng oliy maqsad bo‘lgan:

  • Muxlislarga quvonch sog‘a qilish: Terma jamoa Mundialga nafaqat kubok, balki o‘z xalqiga va yaqinlariga cheksiz baxt ulashish uchun tashrif buyurgan.

  • Orzular ushalgan lahza: «Biz xalqimiz va yaqinlarimizga quvonch bag‘ishlash uchun shu yerdamiz. Bu o‘yin shundaylardan biri bo‘ldi, biz doim jahon chempionatida o‘ynashni orzu qilganmiz. Biz doim mundialda gol urishni, xalqimizning biz bilan faxrlanishini orzu qilganmiz».

Braziliya terma jamoasi ikki turdan so‘ng 4 ochko bilan o‘z guruhida peshqadamlik qilmoqda va pley-off bosqichi sari ishonch bilan odimlayapti. Vinisius va uning jamoadoshlariga navbatdagi bahslarda omad tilaymiz! Mundialning eng qaynoq voqealarini biz bilan kuzatib boring.

Vinísius JuniorBraziliaReal MadridGaiti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBarselona iqtidorli himoyachini arzon narxda sotib olish uchun vaqt bilan poygalashmoqdaBugun, 13:58Demba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiDemba Ba Fransiya klubiga sport direktori etib tayinlandiBugun, 13:54JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. AQSH – Avstraliya 2:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:47JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Braziliya - Haiti 3:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:40Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»Chalxono‘g‘li: «Balki bu mening so‘nggi jahon chempionatimdir, futbol ba’zan juda shafqatsiz»Bugun, 13:23Zlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillarZlatan Ibrahimovic va Marco Materazzi oʻrtasidagi nizo yangilandi: Milan inqirozi fonida keskin hazillarBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi