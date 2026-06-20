Vinisius: «Biz doim gol urib, xalqimizning faxrlanishini orzu qilamiz»
JCH-2026 guruh bosqichining 2-turida Haiti ustidan qozonilgan yirik va ishonchli g‘alabadan (3:0) so‘ng, Braziliya milliy terma jamoasi va «Real Madrid» klubi yulduzi Vinisius Junior o‘z quvonchi va taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. Ushbu bahsda raqib darvozasiga uchinchi golni kiritgan mahoratli vinger terma jamoadagi mas’uliyati hamda bolalikdagi ushalmagan orzulari haqida to‘lqinlanib gapirdi.
Ishonch va xotirjamlik poydevori
Vinisiusning ta’kidlashicha, ushbu g‘alaba «pentakampeonlar» uchun keyingi muhim bahslar oldidan ruhiy ustunlik taqdim etadi:
Muhim palla: «Bu jamoadagi barcha uchun juda muhim palla. G‘alaba bizga keyingi o‘yin oldidan ishonch va xotirjamlik bag‘ishlaydi. Bu o‘ta muhim».
Ichki kuchga ishonch: «Hali ko‘p jihatlarni yaxshilash kerak, ammo ushbu ikki o‘yin bizga o‘z kuchimizga ishonch bermoqda».
«Faqat gollar emas, mehnatim bilan ham yordam berishni xohlayman»
Maydonda nafaqat hujumda, balki jamoaviy mehnatda ham katta hajmdagi ishlarni bajarayotgan Vinisius o‘z roli va maqsadlariga to‘xtalib o‘tdi:
«Gol urish va assist berish imkoniyati menga milliy jamoada erishmoqchi bo‘lgan darajaga chiqishimga yordam beradi. Men milliy jamoa uchun yanada ko‘proq ish qilishni istayman. Faqat gollar bilan emas, balki bugungi o‘yinda qilgan mehnatim bilan ham yordam berishni xohlayman. Jamoadagi ahamiyatimni bilaman va agar yaxshi formada bo‘lsam, o‘yinga katta hissa qo‘sha olaman».
Milliy g‘urur va amalga oshgan bolalik orzusi
Har bir braziliyalik bolakay kabi Vinisius uchun ham Jahon chempionatida Vatan sharafini himoya qilish eng oliy maqsad bo‘lgan:
Muxlislarga quvonch sog‘a qilish: Terma jamoa Mundialga nafaqat kubok, balki o‘z xalqiga va yaqinlariga cheksiz baxt ulashish uchun tashrif buyurgan.
Orzular ushalgan lahza: «Biz xalqimiz va yaqinlarimizga quvonch bag‘ishlash uchun shu yerdamiz. Bu o‘yin shundaylardan biri bo‘ldi, biz doim jahon chempionatida o‘ynashni orzu qilganmiz. Biz doim mundialda gol urishni, xalqimizning biz bilan faxrlanishini orzu qilganmiz».
Braziliya terma jamoasi ikki turdan so‘ng 4 ochko bilan o‘z guruhida peshqadamlik qilmoqda va pley-off bosqichi sari ishonch bilan odimlayapti. Vinisius va uning jamoadoshlariga navbatdagi bahslarda omad tilaymiz! Mundialning eng qaynoq voqealarini biz bilan kuzatib boring.
…