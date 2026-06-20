Tantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslari
Jahon chempionatining «S» guruhi 2-turidan o‘rin olgan Shotlandiya va Marokash (0:1) o‘rtasidagi uchrashuv nafaqat shiddatli o‘yini, balki o‘zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashevning tarixiy debyuti va maydondagi bahsli vaziyatlari bilan ham diqqat markazida bo‘ldi.
Tantashev boshqaruvidagi uchrashuvda afrikaliklarning dastlabki daqiqalarda urgan goli o‘yin taqdirini hal qildi.
Uchrashuv protokoli va tarkiblar
Shotlandiya — Marokash 0:1
Gol: Saybari, 2 (0:1).
Shotlandiya: Gann, Henli, Hendri, Robertson, Patterson (Ralston, 88), Kristi (Maklin, 71), Fergyuson, Tirni (Douk, 60), Makginn (Styuart, 88), Maktominay, Adams (Dayks, 71).
Marokash: Bunu, Diop, Riyoz, Mazraviy, Hakimi, Buaddi, Al-Aynaviy, Unai (Al-Murabet, 90), Al-Hannus (Talbi, 83), Dias (Rahimi, 83), Saybari (Amaymuni-Eshguyab, 83).
Ogohlantirishlar: Robertson, 65 — Diop, 22.
Saybaridan ketma-ket ikkinchi sovg‘a
Marokash terma jamoasi o‘yinni juda faol boshladi va bu tezkor golga zamin yaratdi. Birinchi turda Braziliya darvozasini ishg‘ol etgan Ismoil Saybari, bu safar ham diqqat markazida bo‘ldi. U uchrashuvning 2-daqiqasidayoq Braim Diasning chiroyli pasini golga aylantirib, jamoasiga g‘alaba taqdim etdi.
Ilgiz Tantashev va uchta bahsli vaziyat
Uchrashuv davomida britaniyaliklar hakamlik qarorlaridan bir necha bor norozi bo‘lishdi. Biroq videotakrorlar va ekspertlar tahlili o‘zbekistonlik referining haq ekanini ko‘rsatdi:
Qizil kartochka talabi (Diop epizodi): Birinchi bo‘limda marokashlik Diop shotlandlar hujumchisi Adamsni fol bilan to‘xtatib qoldi. Muxlislar «so‘nggi umid foli» uchun qizil kartochka talab qilishdi. Ammo Tantashev sariq kartochka bilan cheklandi — sababi, o‘sha chiziqda marokashliklarning boshqa bir himoyachisi ham vaziyatni nazorat qilib turgandi.
Makginnning yiqilishi: Jarima maydonchasi ichida Jon Makginn yiqilgan vaziyatda Tantashev qoida buzilmagan deb hisobladi. Shotlandiyaliklar ustozi Stiv Klark o‘yindan so‘ng bu vaziyatni «50 ga 50» deb baholadi va hakamga e’tiroz bildirmadi.
Maktominayning penalti talabi: Skott Maktominayning raqib jarima maydonida yiqilishi esa xalqaro ekspertlar o‘rtasida katta bahsga sabab bo‘ldi.
ITV ekspertlarining fikri ikkiga bo‘lindi
Uchrashuvni Buyuk Britaniyada translyatsiya qilgan «ITV» telekanali studiyasida Maktominay bilan bog‘liq vaziyat qizg‘in muhokama qilindi:
Kristina Unkel (sobiq hakam):
«Tantashev futbolchilarga yakkakurashlarda nisbatan qattiqroq o‘ynashga, jismoniy kurashlarga imkon berishi bilan tanilgan. Ammo bu vaziyatda penalti belgilashi uchun ko‘p narsa kerak emasdi. Menimcha, penalti bor edi».
Roy Kin (sobiq futbolchi):
«Menimcha, bu penalti emas. U shunchaki yiqilishni istadi. O‘yin juda qattiq kechdi. Hakam esa ba’zi holatlarda o‘yinga ortiqcha aralashib yubordi: futbolchilar yiqilishi bilan fol qayd etdi».
Nima bo‘lgan taqdirda ham, Ilgiz Tantashev o‘z debyut o‘yinini bosim ostida bo‘lsa-da, ishonchli boshqarib chiqdi va Marokashning 1:0 hisobidagi g‘alabasini qayd etdi. Jahon chempionati bahslarini biz bilan kuzatishda davom eting!
…