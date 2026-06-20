Tantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslari

·72·Sport
Tantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslari

Jahon chempionatining «S» guruhi 2-turidan o‘rin olgan Shotlandiya va Marokash (0:1) o‘rtasidagi uchrashuv nafaqat shiddatli o‘yini, balki o‘zbekistonlik hakam Ilgiz Tantashevning tarixiy debyuti va maydondagi bahsli vaziyatlari bilan ham diqqat markazida bo‘ldi.

Tantashev boshqaruvidagi uchrashuvda afrikaliklarning dastlabki daqiqalarda urgan goli o‘yin taqdirini hal qildi.

Uchrashuv protokoli va tarkiblar

Shotlandiya — Marokash 0:1

Gol: Saybari, 2 (0:1).

  • Shotlandiya: Gann, Henli, Hendri, Robertson, Patterson (Ralston, 88), Kristi (Maklin, 71), Fergyuson, Tirni (Douk, 60), Makginn (Styuart, 88), Maktominay, Adams (Dayks, 71).

  • Marokash: Bunu, Diop, Riyoz, Mazraviy, Hakimi, Buaddi, Al-Aynaviy, Unai (Al-Murabet, 90), Al-Hannus (Talbi, 83), Dias (Rahimi, 83), Saybari (Amaymuni-Eshguyab, 83).

  • Ogohlantirishlar: Robertson, 65 — Diop, 22.

Saybaridan ketma-ket ikkinchi sovg‘a

Marokash terma jamoasi o‘yinni juda faol boshladi va bu tezkor golga zamin yaratdi. Birinchi turda Braziliya darvozasini ishg‘ol etgan Ismoil Saybari, bu safar ham diqqat markazida bo‘ldi. U uchrashuvning 2-daqiqasidayoq Braim Diasning chiroyli pasini golga aylantirib, jamoasiga g‘alaba taqdim etdi.

Ilgiz Tantashev va uchta bahsli vaziyat

Uchrashuv davomida britaniyaliklar hakamlik qarorlaridan bir necha bor norozi bo‘lishdi. Biroq videotakrorlar va ekspertlar tahlili o‘zbekistonlik referining haq ekanini ko‘rsatdi:

  1. Qizil kartochka talabi (Diop epizodi): Birinchi bo‘limda marokashlik Diop shotlandlar hujumchisi Adamsni fol bilan to‘xtatib qoldi. Muxlislar «so‘nggi umid foli» uchun qizil kartochka talab qilishdi. Ammo Tantashev sariq kartochka bilan cheklandi — sababi, o‘sha chiziqda marokashliklarning boshqa bir himoyachisi ham vaziyatni nazorat qilib turgandi.

  2. Makginnning yiqilishi: Jarima maydonchasi ichida Jon Makginn yiqilgan vaziyatda Tantashev qoida buzilmagan deb hisobladi. Shotlandiyaliklar ustozi Stiv Klark o‘yindan so‘ng bu vaziyatni «50 ga 50» deb baholadi va hakamga e’tiroz bildirmadi.

  3. Maktominayning penalti talabi: Skott Maktominayning raqib jarima maydonida yiqilishi esa xalqaro ekspertlar o‘rtasida katta bahsga sabab bo‘ldi.

ITV ekspertlarining fikri ikkiga bo‘lindi

Uchrashuvni Buyuk Britaniyada translyatsiya qilgan «ITV» telekanali studiyasida Maktominay bilan bog‘liq vaziyat qizg‘in muhokama qilindi:

Kristina Unkel (sobiq hakam):

«Tantashev futbolchilarga yakkakurashlarda nisbatan qattiqroq o‘ynashga, jismoniy kurashlarga imkon berishi bilan tanilgan. Ammo bu vaziyatda penalti belgilashi uchun ko‘p narsa kerak emasdi. Menimcha, penalti bor edi».

Roy Kin (sobiq futbolchi):

«Menimcha, bu penalti emas. U shunchaki yiqilishni istadi. O‘yin juda qattiq kechdi. Hakam esa ba’zi holatlarda o‘yinga ortiqcha aralashib yubordi: futbolchilar yiqilishi bilan fol qayd etdi».

Nima bo‘lgan taqdirda ham, Ilgiz Tantashev o‘z debyut o‘yinini bosim ostida bo‘lsa-da, ishonchli boshqarib chiqdi va Marokashning 1:0 hisobidagi g‘alabasini qayd etdi. Jahon chempionati bahslarini biz bilan kuzatishda davom eting!

ShotlandiyaMarokkoIlgiz TantashevIsmael SaibariBraim Dias
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadiBugun, 16:17Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiTottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiBugun, 16:13Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Bugun, 16:09Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Bugun, 15:58JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?Bugun, 15:52Ruben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emasRuben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emasBugun, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi