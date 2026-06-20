JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?
Turkiya milliy terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichida muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashishi mamlakatda katta shov-shuv va tanqidlar to‘lqinini keltirib chiqardi. «Spor Arena» nashrining sobiq jurnalisti Muhammad Duman bosh murabbiy Vinchenso Montellaning terma jamoadagi kelajagi haqida o‘z fikrlarini bildirib, italiyalik mutaxassisning tez orada ishdan ketishini taxmin qildi.
Jurnalist fikri: «Jamoada nazorat izdan chiqqan»
Muhammad Dumanning ta’kidlashicha, ayni damda Turkiya futboli atrofidagi muhit juda keskin va bu holat murabbiyning iste’fosi bilan yakunlanishi deyarli aniq:
«O‘ylashimcha, Montella iste’foga chiqadi. Jamoada nazorat izdan chiqqan. Turkiyada barcha Montellani tanqid qilyapti. Futbol federatsiyasi bu masala bo‘yicha yig‘ilish o‘tkazib, Jahon chempionatidan keyin qaror qabul qilishini kutyapmiz».
Turkiya terma jamoasining JCH-2026dagi alamli natijalari
Katta umidlar bilan Shimoliy Amerikaga yo‘l olgan turklar ikkita turdan so‘ng muddatidan oldin pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini butunlay yo‘qotishdi. Jamoaning ko‘rsatgan natijalari muxlislar uchun haqiqiy zarba bo‘ldi:
Tur
Raqib terma jamoa
O‘yin hisobi
Turnir uchun oqibati
1-tur
0:2
Musobaqadagi omadsiz start
2-tur
Paragvay
0:1
Pley-off umidlarining uzil-kesil barbod bo‘lishi
Federatsiya qarori kutilmoqda
Garchi Vinchenso Montella Paragvay bilan o‘yindan so‘ng jamoada omad omili yetishmaganini va futbolchilar bor kuchini berganini aytgan bo‘lsa-da, mahalliy matbuot va ekspertlar taktik xatolarni ro‘kach qilishmoqda. Jamoaning ichki muhiti va o‘yin tizimi izdan chiqqani haqidagi fikrlar kundan-kunga kuchaymoqda.
Turkiya futbol federatsiyasi ayni damda shoshma-shosharlik bilan qaror chiqarmoqchi emas. Mundial yakunlanishi bilanoq maxsus hisobot yig‘ilishi tashkil etiladi va unda italiyalik mutaxassisning shartnomasi bekor qilinishi yoki qoldirilishi masalasiga uzil-kesil nuqta qo‘yiladi.
Jahon chempionati atrofidagi eng qaynoq va eksklyuziv xabarlarni biz bilan kuzatib borishda davom eting!
…