JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?

·53·Sport
JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?

Turkiya milliy terma jamoasining JCH-2026 guruh bosqichida muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashishi mamlakatda katta shov-shuv va tanqidlar to‘lqinini keltirib chiqardi. «Spor Arena» nashrining sobiq jurnalisti Muhammad Duman bosh murabbiy Vinchenso Montellaning terma jamoadagi kelajagi haqida o‘z fikrlarini bildirib, italiyalik mutaxassisning tez orada ishdan ketishini taxmin qildi.

Jurnalist fikri: «Jamoada nazorat izdan chiqqan»

Muhammad Dumanning ta’kidlashicha, ayni damda Turkiya futboli atrofidagi muhit juda keskin va bu holat murabbiyning iste’fosi bilan yakunlanishi deyarli aniq:

«O‘ylashimcha, Montella iste’foga chiqadi. Jamoada nazorat izdan chiqqan. Turkiyada barcha Montellani tanqid qilyapti. Futbol federatsiyasi bu masala bo‘yicha yig‘ilish o‘tkazib, Jahon chempionatidan keyin qaror qabul qilishini kutyapmiz».

Turkiya terma jamoasining JCH-2026dagi alamli natijalari

Katta umidlar bilan Shimoliy Amerikaga yo‘l olgan turklar ikkita turdan so‘ng muddatidan oldin pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatini butunlay yo‘qotishdi. Jamoaning ko‘rsatgan natijalari muxlislar uchun haqiqiy zarba bo‘ldi:

Tur

Raqib terma jamoa

O‘yin hisobi

Turnir uchun oqibati

1-tur

Avstraliya

0:2

Musobaqadagi omadsiz start

2-tur

Paragvay

0:1

Pley-off umidlarining uzil-kesil barbod bo‘lishi

Federatsiya qarori kutilmoqda

Garchi Vinchenso Montella Paragvay bilan o‘yindan so‘ng jamoada omad omili yetishmaganini va futbolchilar bor kuchini berganini aytgan bo‘lsa-da, mahalliy matbuot va ekspertlar taktik xatolarni ro‘kach qilishmoqda. Jamoaning ichki muhiti va o‘yin tizimi izdan chiqqani haqidagi fikrlar kundan-kunga kuchaymoqda.

Turkiya futbol federatsiyasi ayni damda shoshma-shosharlik bilan qaror chiqarmoqchi emas. Mundial yakunlanishi bilanoq maxsus hisobot yig‘ilishi tashkil etiladi va unda italiyalik mutaxassisning shartnomasi bekor qilinishi yoki qoldirilishi masalasiga uzil-kesil nuqta qo‘yiladi.

Jahon chempionati atrofidagi eng qaynoq va eksklyuziv xabarlarni biz bilan kuzatib borishda davom eting!

Vincenzo MontellaTurkiyyaMuhammad DumanSpor ArenaAvstraliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadiBugun, 16:17Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiTottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiBugun, 16:13Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Bugun, 16:09Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Bugun, 15:58Tantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariTantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariBugun, 15:47Ruben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emasRuben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emasBugun, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi