Rio Ngumoha Yan Diomandega qaraganda yorqinroq karyeraga ega boʻlishi kutilmoqda
Rio Ngumoha kelajakda Real Madrid safiga qo'shilishi kutilayotgan Yan Diomandega qaraganda muvaffaqiyatliroq va porloqroq futbolchilik faoliyatiga ega bo'lishi bashorat qilinmoqda. U o'tgan mavsumda Liverpul safida Premer-ligadagi debyutida g'alaba to'pini kiritib, klub tarixidagi eng yosh gol muallifiga aylandi va Chempionlar ligasida maydonga tushgan eng yosh Liverpul futbolchisi bo'ldi.
Angliyaning Liverpul klubi yosh vingeri Rio Ngumoha kelajakda Real Madrid safiga qoʻshilishga yaqin turgan Yan Diomandega nisbatan ham muvaffaqiyatliroq va porloq futbolchilik faoliyatini oʻtkazishi bashorat qilinmoqda. Goal.com xabar berishicha, inglizistonlik iqtidorli futbolchi oʻzining yorqin oʻyinlari va rekordlari orqali mutaxassislar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ngumoha oʻtgan mavsumda Liverpul safida oʻta muhim yutuqlarga erishdi. Xususan, u Premer-liga debyut uchrashuvining hakam qoʻshib bergan vaqtida gʻalaba toʻpini kiritib, klub tarixidagi eng yosh gol muallifiga aylandi. Oradan bir oydan sal koʻproq vaqt oʻtib esa Chempionlar ligasida maydonga tushgan eng yosh Liverpul futbolchisiga aylanib, yana bir rekordni yangiladi.
Mutaxassislar fikri va transfer bozoriPeterboro Yunayted klubi prezidenti Darrag MakEntayr talkSPORT efirida chiqish qilib, yosh futbolchining imkoniyatlariga yuqori baho berdi. Uning fikricha, Ngumoha joriy mavsumda haqiqiy sensatsiyaga aylanadi va hatto Premer-liganing eng yaxshi yosh futbolchisi unvonini qoʻlga kiritadi. Mutaxassis futbolchining ham oʻng, ham chap qanotda birdek yaxshi harakat qila olishini alohida taʼkidladi.
Shu bilan birga, Real Madrid RB Leyptsiq hujumchisi Yan Diomandeni 130 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarni yakunlagani xabar qilingan edi. Yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biri kutilayotganiga qaramay, MakEntayr Rio Ngumoha kelajakda undan ham ustunroq natijalarga erishishiga ishonch bildirgan.
Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar va Liverpul rejalariIsteʼdodli vinger xalqaro miqyosda ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida yosh futbolchiga imkon berdi. Ikkinchi boʻlimdagi ishonchli oʻyini evaziga Ngumoha uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi va taniqli sharhlovchi Adrian Dyuram tomonidan Angliyaning eng kuchli oʻng qanot vingeri sifatida eʼtirof etildi.
Klub darajasida esa Liverpul afsonaviy futbolchisi Muhammad Salohning ketishidan hosil boʻlgan boʻshliqni toʻldirish harakatida. Saloh jamoani tark etganidan soʻng, qizillar oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Viktor Munozni taklif etishdi. Shunga qaramay, Rio Ngumoha asosiy tarkibdan qatʼiy oʻrin egallash uchun eng qulay imkoniyatga ega ekanligini namoyish etmoqda.
…