Rio Ngumoha Yan Diomandega qaraganda yorqinroq karyeraga ega boʻlishi kutilmoqda

·26·Sport
Rio Ngumoha Yan Diomandega qaraganda yorqinroq karyeraga ega boʻlishi kutilmoqda
Qisqacha

Rio Ngumoha kelajakda Real Madrid safiga qo'shilishi kutilayotgan Yan Diomandega qaraganda muvaffaqiyatliroq va porloqroq futbolchilik faoliyatiga ega bo'lishi bashorat qilinmoqda. U o'tgan mavsumda Liverpul safida Premer-ligadagi debyutida g'alaba to'pini kiritib, klub tarixidagi eng yosh gol muallifiga aylandi va Chempionlar ligasida maydonga tushgan eng yosh Liverpul futbolchisi bo'ldi.

Angliyaning Liverpul klubi yosh vingeri Rio Ngumoha kelajakda Real Madrid safiga qoʻshilishga yaqin turgan Yan Diomandega nisbatan ham muvaffaqiyatliroq va porloq futbolchilik faoliyatini oʻtkazishi bashorat qilinmoqda. Goal.com xabar berishicha, inglizistonlik iqtidorli futbolchi oʻzining yorqin oʻyinlari va rekordlari orqali mutaxassislar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ngumoha oʻtgan mavsumda Liverpul safida oʻta muhim yutuqlarga erishdi. Xususan, u Premer-liga debyut uchrashuvining hakam qoʻshib bergan vaqtida gʻalaba toʻpini kiritib, klub tarixidagi eng yosh gol muallifiga aylandi. Oradan bir oydan sal koʻproq vaqt oʻtib esa Chempionlar ligasida maydonga tushgan eng yosh Liverpul futbolchisiga aylanib, yana bir rekordni yangiladi.

Mutaxassislar fikri va transfer bozori

Peterboro Yunayted klubi prezidenti Darrag MakEntayr talkSPORT efirida chiqish qilib, yosh futbolchining imkoniyatlariga yuqori baho berdi. Uning fikricha, Ngumoha joriy mavsumda haqiqiy sensatsiyaga aylanadi va hatto Premer-liganing eng yaxshi yosh futbolchisi unvonini qoʻlga kiritadi. Mutaxassis futbolchining ham oʻng, ham chap qanotda birdek yaxshi harakat qila olishini alohida taʼkidladi.

Shu bilan birga, Real Madrid RB Leyptsiq hujumchisi Yan Diomandeni 130 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarni yakunlagani xabar qilingan edi. Yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli bitimlaridan biri kutilayotganiga qaramay, MakEntayr Rio Ngumoha kelajakda undan ham ustunroq natijalarga erishishiga ishonch bildirgan.

Xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlar va Liverpul rejalari

Isteʼdodli vinger xalqaro miqyosda ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Yangi Zelandiyaga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida yosh futbolchiga imkon berdi. Ikkinchi boʻlimdagi ishonchli oʻyini evaziga Ngumoha uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi va taniqli sharhlovchi Adrian Dyuram tomonidan Angliyaning eng kuchli oʻng qanot vingeri sifatida eʼtirof etildi.

Klub darajasida esa Liverpul afsonaviy futbolchisi Muhammad Salohning ketishidan hosil boʻlgan boʻshliqni toʻldirish harakatida. Saloh jamoani tark etganidan soʻng, qizillar oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Viktor Munozni taklif etishdi. Shunga qaramay, Rio Ngumoha asosiy tarkibdan qatʼiy oʻrin egallash uchun eng qulay imkoniyatga ega ekanligini namoyish etmoqda.

Rio NgumohaLiverpulReal MadridYan DiomandePremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiDeku Madridda Xulian Alvares agenti bilan yashirin uchrashuv oʻtkazdiBugun, 01:18Radek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaRadek Vitek Manchester Yunaytedni tark etib, Midlsbroga oʻtmoqdaBugun, 01:13Jeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiJeymi Karrager Angliya chempionligi uchun asosiy da'vogarlarni aytdiBugun, 00:55Garet Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiGaret Beyl Britaniya futboli tarixidagi eng zoʻrmiKecha, 23:35Dominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiDominik Soboslai Kertis Jons bilan janjal haqida gapirdiKecha, 23:18Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiTrent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda