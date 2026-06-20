Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati milliy terma jamoamiz a’zosi va tarixiy gol muallifi Abbosbek Fayzullayev bilan maxsus suhbat uyushtirdi. Intervyu davomida mahoratli yarimhimoyachi Jahon chempionatidagi (JCH-2026) ilk o‘yin hayajonlarini qanday yengib o‘tgani va uni maydonda nimalar ruhlantirgani haqida gapirib berdi.
«O‘yin boshlangach, barcha his-hayajonlar o‘chiriladi»
Abbosbek maydonga chiqishdan oldingi dastlabki daqiqalarni va o‘z ichki kechinmalarini quyidagicha tasvirladi:
«Chigilyozdi mashg‘ulotiga chiqqanimizdagi dastlabki 10-15 daqiqa o‘zimda bo‘lmadim, to‘g‘risi. Chunki... Bu qanday his-tuyg‘ular ekanligini tasvirlab bera olmayman, lekin xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim. Keyin o‘sha 10-15 daqiqadan keyin bu narsa o‘tib ketdi.
O‘yin boshlangandan keyin esa barcha his-hayajonlar o‘chiriladi. Shu sababli uyog‘iga maydonda hayajon bo‘lmadi. O‘yinga tayyor edim. Chunki men ham orziqib kutgan o‘yin. O‘zimni yig‘ib olmasam, shuncha millionlab xalqimiz ko‘z tikib turibdi, stadionda dadam ham kelgan, yaxshi o‘yin ko‘rsatmasam bo‘lmasdi, bunga tayyor edim. Aytganimdek, chigilyozdi mashg‘ulotidagi dastlabki bir necha daqiqadan keyin hammasi o‘tib ketdi».
Fayzullayevning hayajonni yengishidagi 3 ta asosiy omil
Yosh bo‘lishiga qaramay, Abbosbek yirik turnirdagi ulkan bosimni professional darajada nazorat qila oldi. Bunda quyidagi omillar asosiy rolni o‘ynadi:
Professional yondashuv: Mashg‘ulot boshidagi «kino sahnalaridek» tuyulgan kuchli hayajon atigi 15 daqiqa davom etgan. Hakamning start hushtagi chalinishi bilan futbolchi bor e’tiborini faqat vazifasiga qaratgan.
Xalqning ishonchi: Millionlab o‘zbekistonlik muxlislarning ekran ortidagi nigohi va umidi yosh futbolchiga mas’uliyat bilan birga katta kuch bag‘ishlagan.
Oila madadi (Dadasining stadiondaligi): Avvalroq o‘z Instagram sahifasida otasiga ehtirom ko‘rsatgan Abbosbek uchun dadasining Mexikodagi «Atsteka» stadionida bevosita uni qo‘llab-kuvvatlab turishi eng oliy motivatsiya manbai bo‘lgan.
Navbatdagi ulkan sinov: Portugaliyaga qarshi bahs
Kolumbiyaga qarshi kechgan tarixiy debyut uchrashuv (1:3) ortda qoldi. Endi O‘zbekiston milliy terma jamoasini «S» guruhidagi eng jiddiy raqiblardan biri kutmoqda:
Uchrashuv: Portugaliya — O‘zbekiston (JCH-2026, 2-tur)
Sana: 23 iyun, seshanba
Kolumbiya darvozasiga urilgan goldan so‘ng, barcha muxlislarimiz 23 iyun kuni bo‘ladigan o‘yinda ham Abbosbek Fayzullayev va butun terma jamoamizdan mazmunli hamda jasoratli o‘yin kutib qolishadi. Vakillarimizga bo‘lajak bahsda ulkan zafarlar tilaymiz!
…