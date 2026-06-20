Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»

·36·Sport
Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmati milliy terma jamoamiz a’zosi va tarixiy gol muallifi Abbosbek Fayzullayev bilan maxsus suhbat uyushtirdi. Intervyu davomida mahoratli yarimhimoyachi Jahon chempionatidagi (JCH-2026) ilk o‘yin hayajonlarini qanday yengib o‘tgani va uni maydonda nimalar ruhlantirgani haqida gapirib berdi.

«O‘yin boshlangach, barcha his-hayajonlar o‘chiriladi»

Abbosbek maydonga chiqishdan oldingi dastlabki daqiqalarni va o‘z ichki kechinmalarini quyidagicha tasvirladi:

«Chigilyozdi mashg‘ulotiga chiqqanimizdagi dastlabki 10-15 daqiqa o‘zimda bo‘lmadim, to‘g‘risi. Chunki... Bu qanday his-tuyg‘ular ekanligini tasvirlab bera olmayman, lekin xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim. Keyin o‘sha 10-15 daqiqadan keyin bu narsa o‘tib ketdi.

O‘yin boshlangandan keyin esa barcha his-hayajonlar o‘chiriladi. Shu sababli uyog‘iga maydonda hayajon bo‘lmadi. O‘yinga tayyor edim. Chunki men ham orziqib kutgan o‘yin. O‘zimni yig‘ib olmasam, shuncha millionlab xalqimiz ko‘z tikib turibdi, stadionda dadam ham kelgan, yaxshi o‘yin ko‘rsatmasam bo‘lmasdi, bunga tayyor edim. Aytganimdek, chigilyozdi mashg‘ulotidagi dastlabki bir necha daqiqadan keyin hammasi o‘tib ketdi».

Fayzullayevning hayajonni yengishidagi 3 ta asosiy omil

Yosh bo‘lishiga qaramay, Abbosbek yirik turnirdagi ulkan bosimni professional darajada nazorat qila oldi. Bunda quyidagi omillar asosiy rolni o‘ynadi:

  • Professional yondashuv: Mashg‘ulot boshidagi «kino sahnalaridek» tuyulgan kuchli hayajon atigi 15 daqiqa davom etgan. Hakamning start hushtagi chalinishi bilan futbolchi bor e’tiborini faqat vazifasiga qaratgan.

  • Xalqning ishonchi: Millionlab o‘zbekistonlik muxlislarning ekran ortidagi nigohi va umidi yosh futbolchiga mas’uliyat bilan birga katta kuch bag‘ishlagan.

  • Oila madadi (Dadasining stadiondaligi): Avvalroq o‘z Instagram sahifasida otasiga ehtirom ko‘rsatgan Abbosbek uchun dadasining Mexikodagi «Atsteka» stadionida bevosita uni qo‘llab-kuvvatlab turishi eng oliy motivatsiya manbai bo‘lgan.

Navbatdagi ulkan sinov: Portugaliyaga qarshi bahs

Kolumbiyaga qarshi kechgan tarixiy debyut uchrashuv (1:3) ortda qoldi. Endi O‘zbekiston milliy terma jamoasini «S» guruhidagi eng jiddiy raqiblardan biri kutmoqda:

  • Uchrashuv: Portugaliya — O‘zbekiston (JCH-2026, 2-tur)

  • Sana: 23 iyun, seshanba

Kolumbiya darvozasiga urilgan goldan so‘ng, barcha muxlislarimiz 23 iyun kuni bo‘ladigan o‘yinda ham Abbosbek Fayzullayev va butun terma jamoamizdan mazmunli hamda jasoratli o‘yin kutib qolishadi. Vakillarimizga bo‘lajak bahsda ulkan zafarlar tilaymiz!

Abbosbek FayzullaevO'zbekiston futbol assotsiatsiyasiMexikoChig'lozdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadiBugun, 16:17Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiTottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiBugun, 16:13Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Bugun, 16:09JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?Bugun, 15:52Tantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariTantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariBugun, 15:47Ruben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emasRuben Dias: Cristiano Ronaldo atrofidagi shov-shuvlar biz uchun yangilik emasBugun, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi