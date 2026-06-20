«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi

·82·Sport
«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Turkiya Superligasidagi debyut mavsumini haqiqiy benefisga aylantira oldi. «Istanbul Bashakshehir» safida ko‘rsatgan fenomenal o‘yini va to‘purarlik mahoratidan so‘ng, 30 yoshli hujumchimiz Turkiyaning eng qudratli grandlaridan biri — «Fenerbahche»ning diqqat markaziga tushdi.

Nufuzli Sporx.com nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, «sariq-lallar» hamyurtimizni o‘z safiga qo‘shib olish uchun rasmiy va amaliy harakatlarni boshlab yuborishgan.

Eldor Shomurodov: «Bashakshehir»dagi sehrli mavsum

Italiya A Seriyasidagi besh yillik faoliyatidan so‘ng Turkiyaga ko‘chib o‘tgan Shomurodov qisqa vaqt ichida mahalliy chempionatning eng xavfli quroliga aylandi:

  • Gollar soni: Superligada raqiblar darvozasiga 22 ta gol kiritib, mavsumning mutlaq to‘purari (bombardiri) bo‘ldi.

  • Jamoaviy natija: Eldorning gollari Nuri Shahin boshchiligidagi «Istanbul Bashakshehir»ni turnir jadvalida 5-o‘ringa olib chiqdi va jamoaga UYEFA Konferensiyalar ligasi yo‘llanmasini taqdim etdi.

«Fenerbahche»ning rejasi: Nima uchun aynan Shomurodov?

Istanbul grandi sport bo‘limi klub rahbariyatiga o‘zbekistonlik forvard bo‘yicha to‘liq va ijobiy hisobotni taqdim etgan. Klub Eldorni shunchaki oddiy transfer emas, balki «alohida loyiha» sifatida ko‘rmoqda.

Transfer hisobotidan muhim nuqtalar:

«Fenerbahche» rahbariyati jamoa hujum chizig‘ida qanday o‘zgarishlar bo‘lishidan qat’i nazar (boshqa hujumchilarning ketishi yoki qolishi), Shomurodov transferini yakuniga yetkazishni maqsad qilgan. Futbolchining universalligi — nafaqat markaziy hujumda, balki qanotlarda va hujumkor yarimhimoya chizig‘ida ham birdek samarali o‘ynay olishi ushbu transferning asosiy sababi sifatida ko‘rsatilgan.

Og‘uz Chetin boshchiligidagi amaliy harakatlar

Transfer jarayonini shaxsan «Fenerbahche» sport direktori Og‘uz Chetin nazorat qilmoqda. Uning boshchiligidagi skautlar guruhi «Bashakshehir» klubiga yuboriladigan ilk rasmiy taklif paketni shakllantirishni yakunlamoqda. Tez orada Istanbulning ikki klubi o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlanishi kutilyapti.

Grandning ulkan ambitsiyalari: 12 yillik tanaffus va YECHL

«Fenerbahche»ning Shomurodovga bunchalik jiddiy qiziqish bildirayotgani bejiz emas. Klub yangi mavsum oldidan o‘z oldiga maksimal vazifalarni qo‘ygan:

  1. Chempionlik quruqchiligiga barham berish: Jamoa o‘tgan mavsumda ham allaqachon an’anaga aylangan raqobatda chempionlikni «Galatasaroy»ga boy berdi. Klub naqd 12 yildan beri Superliga oltin medallarini sog‘inib qolgan.

  2. Yevropa Chempionlar Ligasi (YECHL): Yangi mavsumda jamoa Yevropaning eng nufuzli turnirida ishtirok etadi. YECHLning qattiq taqvimi va yuqori bosimiga dosh berish uchun tarkibda Eldor kabi tajribali va kurashuvchan futbolchilarning bo‘lishi suv va havodek zarur.

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Eldor Shomurodov faoliyatida yangi va juda nufuzli sahifa ochiladi. Hamyurtimizga bo‘lajak transfer oynasida va YECHL yo‘lida omad tilaymiz! Futbol olamining eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatib boring.

Eldor ShomurodovFenerbahçeIstanbul Başakşehir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiAkinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 17:07Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiTottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildiBugun, 16:13Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Bugun, 16:09Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Bugun, 15:58JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?Bugun, 15:52Tantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariTantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariBugun, 15:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi