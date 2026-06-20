«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Turkiya Superligasidagi debyut mavsumini haqiqiy benefisga aylantira oldi. «Istanbul Bashakshehir» safida ko‘rsatgan fenomenal o‘yini va to‘purarlik mahoratidan so‘ng, 30 yoshli hujumchimiz Turkiyaning eng qudratli grandlaridan biri — «Fenerbahche»ning diqqat markaziga tushdi.
Nufuzli Sporx.com nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, «sariq-lallar» hamyurtimizni o‘z safiga qo‘shib olish uchun rasmiy va amaliy harakatlarni boshlab yuborishgan.
Eldor Shomurodov: «Bashakshehir»dagi sehrli mavsum
Italiya A Seriyasidagi besh yillik faoliyatidan so‘ng Turkiyaga ko‘chib o‘tgan Shomurodov qisqa vaqt ichida mahalliy chempionatning eng xavfli quroliga aylandi:
Gollar soni: Superligada raqiblar darvozasiga 22 ta gol kiritib, mavsumning mutlaq to‘purari (bombardiri) bo‘ldi.
Jamoaviy natija: Eldorning gollari Nuri Shahin boshchiligidagi «Istanbul Bashakshehir»ni turnir jadvalida 5-o‘ringa olib chiqdi va jamoaga UYEFA Konferensiyalar ligasi yo‘llanmasini taqdim etdi.
«Fenerbahche»ning rejasi: Nima uchun aynan Shomurodov?
Istanbul grandi sport bo‘limi klub rahbariyatiga o‘zbekistonlik forvard bo‘yicha to‘liq va ijobiy hisobotni taqdim etgan. Klub Eldorni shunchaki oddiy transfer emas, balki «alohida loyiha» sifatida ko‘rmoqda.
Transfer hisobotidan muhim nuqtalar:
«Fenerbahche» rahbariyati jamoa hujum chizig‘ida qanday o‘zgarishlar bo‘lishidan qat’i nazar (boshqa hujumchilarning ketishi yoki qolishi), Shomurodov transferini yakuniga yetkazishni maqsad qilgan. Futbolchining universalligi — nafaqat markaziy hujumda, balki qanotlarda va hujumkor yarimhimoya chizig‘ida ham birdek samarali o‘ynay olishi ushbu transferning asosiy sababi sifatida ko‘rsatilgan.
Og‘uz Chetin boshchiligidagi amaliy harakatlar
Transfer jarayonini shaxsan «Fenerbahche» sport direktori Og‘uz Chetin nazorat qilmoqda. Uning boshchiligidagi skautlar guruhi «Bashakshehir» klubiga yuboriladigan ilk rasmiy taklif paketni shakllantirishni yakunlamoqda. Tez orada Istanbulning ikki klubi o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlanishi kutilyapti.
Grandning ulkan ambitsiyalari: 12 yillik tanaffus va YECHL
«Fenerbahche»ning Shomurodovga bunchalik jiddiy qiziqish bildirayotgani bejiz emas. Klub yangi mavsum oldidan o‘z oldiga maksimal vazifalarni qo‘ygan:
Chempionlik quruqchiligiga barham berish: Jamoa o‘tgan mavsumda ham allaqachon an’anaga aylangan raqobatda chempionlikni «Galatasaroy»ga boy berdi. Klub naqd 12 yildan beri Superliga oltin medallarini sog‘inib qolgan.
Yevropa Chempionlar Ligasi (YECHL): Yangi mavsumda jamoa Yevropaning eng nufuzli turnirida ishtirok etadi. YECHLning qattiq taqvimi va yuqori bosimiga dosh berish uchun tarkibda Eldor kabi tajribali va kurashuvchan futbolchilarning bo‘lishi suv va havodek zarur.
Agar ushbu transfer amalga oshsa, Eldor Shomurodov faoliyatida yangi va juda nufuzli sahifa ochiladi. Hamyurtimizga bo‘lajak transfer oynasida va YECHL yo‘lida omad tilaymiz! Futbol olamining eng qaynoq kundaligini biz bilan kuzatib boring.
…