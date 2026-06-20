Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildi

·30·Sport
Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildi

Londonning Tottenxem klubi yangi bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshchiligida tarkibni tubdan isloh qilishda davom etmoqda. Klub rahbariyati Kristal Pelas yarim himoyachisi Adam Uortonni yozgi transfer oynasidagi asosiy nishonlardan biri sifatida belgilab oldi. Angliyalik yosh iqtidor egasi soʻnggi bir yil ichida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

TEAMtalk nashri xabariga koʻra, Tottenxem 22 yoshli futbolchi uchun kurashda Liverpul va Manchester Yunayted kabi jamoalarga jiddiy raqobat tugʻdirishga tayyor. Roberto De Zerbi Uortonning oʻyinni chuqur nuqtadan nazorat qilish qobiliyatini yuqori baholaydi va u oʻzi qurayotgan taktik sxemaga toʻliq mos keladi deb hisoblaydi. Iv Bissuma jamoani tark etganidan soʻng, "shporlar" maydon markazini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilishmoqda.

Yarim himoyadagi islohotlar

Tottenxem transfer oynasi yakuniga qadar maydon markaziga kamida uchta yangi futbolchi olib kelishni rejalashtirgan. Hozirda klub Joao Palhinha boʻyicha ham aniq bir qarorga kelishi kerak. Portugaliyalik futbolchining ijarasini doimiy asosga oʻtkazish imkoniyati mavjud boʻlsa-da, unga Sporting CP tomonidan boʻlayotgan qiziqish vaziyatni biroz murakkablashtirmoqda.

Klub ichki muhokamalarida boshqa nomzodlar ham koʻrib chiqilmoqda. Xususan, Nyukasl Yunayted aʼzosi Sandro Tonali va Vest Xem yarim himoyachisi Mateus Fernandes roʻyxatga kiritilgan. Biroq, Tonalining narxi 100 million funt sterlingdan yuqori baholanishi va Fernandesga boʻlgan katta talab tufayli, Adam Uorton varianti Tottenxem uchun eng real va amalga oshirish mumkin boʻlgan transfer boʻlib koʻrinmoqda.

Meyson Grinvud masalasiga nuqta qoʻyildi

Soʻnggi paytlarda OAVda Tottenxem Marsel hujumchisi Meyson Grinvudni oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Daily Mail nashrining yozishicha, London klubi ushbu mish-mishlarni rad etgan. Roberto De Zerbi va Grinvud oʻrtasidagi avvalgi hamkorlikka qaramay, "shporlar" 24 yoshli ingliz hujumchisi uchun kurashga kirishmoqchi emas.

Ayni damda Marsel moliyaviy holatini yaxshilab olish uchun Grinvudni taxminan 50 million yevro evaziga sotishga tayyorligini bildirgan. Ammo Tottenxem bor eʼtiborini hujum chizigʻiga emas, balki aynan yarim himoyani kuchaytirishga qaratgan. Kelgusi haftalar davomida klub Uorton boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqishi kutilmoqda. Bu transfer Angliya Premer-ligasidagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.

TottenxemAdam WhartonMason GreenwoodTransferlarAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiAkinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 17:07«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadi«Fenerbahche»dan transfer bombasi: Eldor Istanbul grandining bosh maqsadiBugun, 16:17Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Anderson «shaharliklar» safida: «Siti» tarixidagi eng qimmat transfer?!Bugun, 16:09Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Abbosbek: «Chigilyozdi mashg‘ulotida xuddi kinoga tushib qolgandek bo‘ldim»Bugun, 15:58JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?JCH-2026: Vinchenso Montella Turkiya terma jamoasini tark etadimi?Bugun, 15:52Tantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariTantashevning debyuti: Shotlandiya – Marokash o‘yinidagi hakamlik bahslariBugun, 15:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi