Tottenxem Adam Uorton uchun kurashga qoʻshildi: Grinvud transferi rad etildi
Londonning Tottenxem klubi yangi bosh murabbiy Roberto De Zerbi boshchiligida tarkibni tubdan isloh qilishda davom etmoqda. Klub rahbariyati Kristal Pelas yarim himoyachisi Adam Uortonni yozgi transfer oynasidagi asosiy nishonlardan biri sifatida belgilab oldi. Angliyalik yosh iqtidor egasi soʻnggi bir yil ichida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
TEAMtalk nashri xabariga koʻra, Tottenxem 22 yoshli futbolchi uchun kurashda Liverpul va Manchester Yunayted kabi jamoalarga jiddiy raqobat tugʻdirishga tayyor. Roberto De Zerbi Uortonning oʻyinni chuqur nuqtadan nazorat qilish qobiliyatini yuqori baholaydi va u oʻzi qurayotgan taktik sxemaga toʻliq mos keladi deb hisoblaydi. Iv Bissuma jamoani tark etganidan soʻng, "shporlar" maydon markazini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb bilishmoqda.
Yarim himoyadagi islohotlarTottenxem transfer oynasi yakuniga qadar maydon markaziga kamida uchta yangi futbolchi olib kelishni rejalashtirgan. Hozirda klub Joao Palhinha boʻyicha ham aniq bir qarorga kelishi kerak. Portugaliyalik futbolchining ijarasini doimiy asosga oʻtkazish imkoniyati mavjud boʻlsa-da, unga Sporting CP tomonidan boʻlayotgan qiziqish vaziyatni biroz murakkablashtirmoqda.
Klub ichki muhokamalarida boshqa nomzodlar ham koʻrib chiqilmoqda. Xususan, Nyukasl Yunayted aʼzosi Sandro Tonali va Vest Xem yarim himoyachisi Mateus Fernandes roʻyxatga kiritilgan. Biroq, Tonalining narxi 100 million funt sterlingdan yuqori baholanishi va Fernandesga boʻlgan katta talab tufayli, Adam Uorton varianti Tottenxem uchun eng real va amalga oshirish mumkin boʻlgan transfer boʻlib koʻrinmoqda.
Meyson Grinvud masalasiga nuqta qoʻyildiSoʻnggi paytlarda OAVda Tottenxem Marsel hujumchisi Meyson Grinvudni oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Daily Mail nashrining yozishicha, London klubi ushbu mish-mishlarni rad etgan. Roberto De Zerbi va Grinvud oʻrtasidagi avvalgi hamkorlikka qaramay, "shporlar" 24 yoshli ingliz hujumchisi uchun kurashga kirishmoqchi emas.
Ayni damda Marsel moliyaviy holatini yaxshilab olish uchun Grinvudni taxminan 50 million yevro evaziga sotishga tayyorligini bildirgan. Ammo Tottenxem bor eʼtiborini hujum chizigʻiga emas, balki aynan yarim himoyani kuchaytirishga qaratgan. Kelgusi haftalar davomida klub Uorton boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqishi kutilmoqda. Bu transfer Angliya Premer-ligasidagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin.
…