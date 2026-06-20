Tomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalari
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi Ganaga qarshi boʻlajak uchrashuvda jamoa yetakchilaridan biri Bukayo Sakani asosiy tarkibda maydonga tushirmasligiga shama qildi. Arsenal hujumchisi turnirning ilk bahsida Xorvatiya ustidan qozonilgan gʻalabada (4:2) zaxiradan maydonga tushib, golli uzatmani amalga oshirgan boʻlsa-da, uning jismoniy holati murabbiylar shtabini ehtiyotkorlikka chorlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 24 yoshli vinger uzoq vaqtdan beri Axill payidagi jarohat bilan bogʻliq muammolardan aziyat chekmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi Angliya Premer-ligasining yakuniy qismida Arsenal safida ogʻriqlar bilan oʻynagan boʻlsa-da, Tomas Tuxel turnirning dastlabki bosqichlarida uning sogʻligʻini xavf ostiga qoʻyish niyatida emas. Murabbiy Sakani pley-off bosqichiga qadar toʻliq tiklanishini istamoqda.
Tuxelning strategiyasi va tarkibdagi raqobatTomas Tuxel Bukayo Sakaning holati haqida gapirar ekan, uning tayyorgarlik darajasi kundan-kunga yaxshilanib borayotganini taʼkidladi. "Bukayo tayyor va u borgan sari yaxshiroq holatga kiradi. Oʻylaymanki, guruhning soʻnggi oʻyiniga kelib u toʻliq kuch bilan harakat qilishga tayyor boʻladi", — deydi germaniyalik mutaxassis. Bu yondashuv Mikel Arteta uslubidan farq qiladi, chunki Arsenal ustozi odatda oʻyinchilarning tibbiy holati haqidagi maʼlumotlarni sir saqlashni afzal koʻradi.
Angliya terma jamoasining hujum chizigʻidagi chuqurlik Tuxelga bunday qarorlarni qabul qilishda qulaylik yaratmoqda. Xususan, oʻng qanotda Noni Madueke asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Shuningdek, boshqa hujumchilar ham yuqori sport formasida ekani murabbiyni xotirjam qilmoqda. Masalan, Ivan Toney yaqinda yopiq eshiklar ortida oʻtkazilgan nazorat bahsida het-trik qayd etib, oʻzining jiddiy daʼvosini koʻrsatib qoʻydi.
Angliya terma jamoasi seshanba kuni Bostondagi stadionda Gana bilan toʻqnash keladi. Ganaliklar ilk turda Panamani 1:0 hisobida magʻlub etib, guruhda yetakchilik uchun kurashga kirishgan. "Qora yulduzlar" oʻzining jismoniy baquvvatligi va tartibli himoyasi bilan mashhur boʻlib, bu Angliya uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda.
Agar Angliya ushbu bahsda ketma-ket ikkinchi gʻalabasini qoʻlga kiritsa, muddatidan oldin 1/16 final yoʻllanmasini naqd qiladi. Bu esa Tuxelga guruhning soʻnggi oʻyinida tarkibni yanada koʻproq rotatsiya qilish va asosiy yulduzlarga, jumladan Bukayo Sakaga dam berish imkonini beradi. Hozircha esa muxlislar Arsenal yulduzini yana zaxira oʻrindigʻida koʻrishlari ehtimoli yuqori.
…