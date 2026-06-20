Tomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalari

·31·Sport
Tomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalari

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Jahon chempionati guruh bosqichi doirasidagi Ganaga qarshi boʻlajak uchrashuvda jamoa yetakchilaridan biri Bukayo Sakani asosiy tarkibda maydonga tushirmasligiga shama qildi. Arsenal hujumchisi turnirning ilk bahsida Xorvatiya ustidan qozonilgan gʻalabada (4:2) zaxiradan maydonga tushib, golli uzatmani amalga oshirgan boʻlsa-da, uning jismoniy holati murabbiylar shtabini ehtiyotkorlikka chorlamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 24 yoshli vinger uzoq vaqtdan beri Axill payidagi jarohat bilan bogʻliq muammolardan aziyat chekmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi Angliya Premer-ligasining yakuniy qismida Arsenal safida ogʻriqlar bilan oʻynagan boʻlsa-da, Tomas Tuxel turnirning dastlabki bosqichlarida uning sogʻligʻini xavf ostiga qoʻyish niyatida emas. Murabbiy Sakani pley-off bosqichiga qadar toʻliq tiklanishini istamoqda.

Tuxelning strategiyasi va tarkibdagi raqobat

Tomas Tuxel Bukayo Sakaning holati haqida gapirar ekan, uning tayyorgarlik darajasi kundan-kunga yaxshilanib borayotganini taʼkidladi. "Bukayo tayyor va u borgan sari yaxshiroq holatga kiradi. Oʻylaymanki, guruhning soʻnggi oʻyiniga kelib u toʻliq kuch bilan harakat qilishga tayyor boʻladi", — deydi germaniyalik mutaxassis. Bu yondashuv Mikel Arteta uslubidan farq qiladi, chunki Arsenal ustozi odatda oʻyinchilarning tibbiy holati haqidagi maʼlumotlarni sir saqlashni afzal koʻradi.

Angliya terma jamoasining hujum chizigʻidagi chuqurlik Tuxelga bunday qarorlarni qabul qilishda qulaylik yaratmoqda. Xususan, oʻng qanotda Noni Madueke asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Shuningdek, boshqa hujumchilar ham yuqori sport formasida ekani murabbiyni xotirjam qilmoqda. Masalan, Ivan Toney yaqinda yopiq eshiklar ortida oʻtkazilgan nazorat bahsida het-trik qayd etib, oʻzining jiddiy daʼvosini koʻrsatib qoʻydi.

Angliya terma jamoasi seshanba kuni Bostondagi stadionda Gana bilan toʻqnash keladi. Ganaliklar ilk turda Panamani 1:0 hisobida magʻlub etib, guruhda yetakchilik uchun kurashga kirishgan. "Qora yulduzlar" oʻzining jismoniy baquvvatligi va tartibli himoyasi bilan mashhur boʻlib, bu Angliya uchun jiddiy sinov boʻlishi kutilmoqda.

Agar Angliya ushbu bahsda ketma-ket ikkinchi gʻalabasini qoʻlga kiritsa, muddatidan oldin 1/16 final yoʻllanmasini naqd qiladi. Bu esa Tuxelga guruhning soʻnggi oʻyinida tarkibni yanada koʻproq rotatsiya qilish va asosiy yulduzlarga, jumladan Bukayo Sakaga dam berish imkonini beradi. Hozircha esa muxlislar Arsenal yulduzini yana zaxira oʻrindigʻida koʻrishlari ehtimoli yuqori.

AngliyaTomas TuxelBukayo SakaJahon ChempionatiArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Bugun, 19:39Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Bugun, 19:01Jazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiJazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiBugun, 18:50Lids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiLids Yunayted Germaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Julian Brandtni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 18:37Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Ruben Diash: «Tezkor goldan keyin bo‘shashdik va tartibni yo‘qotdik»Bugun, 18:01Akinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiAkinfeyev Fayzullayevni JCH-2026 dagi tarixiy goli bilan tabrikladiBugun, 17:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi