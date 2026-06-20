Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilishga tayyor

·32·Sport
Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilishga tayyor

Angliyaning Liverpul klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirish arafasida turibdi. Mersisaydliklar Germaniyaning RB Leypsig jamoasi iqtidorli hujumchisi Yan Diomande uchun 86 million funt sterling (taxminan 100 million yevro) miqdoridagi rekord summani toʻlashga tayyorligini bildirdi. Bu harakat jamoaning hujum chizigʻini tubdan yangilash strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati Kot-d'Ivuar terma jamoasi aʼzosini jamoaning uzoq yillik yetakchisi Muhammad Salahning oʻrnini bosuvchi asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Liverpul Echo nashri xabariga koʻra, Liverpul va RB Leypsig oʻrtasidagi muzokaralar payshanba kuni sezilarli darajada faollashgan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Diomande klub tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanadi.

Leypsig qarshiligi va transfer narxi

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, nemis klubi Liverpulning birinchi rasmiy taklifini rad etgan. RB Leypsig oʻzining 19 yoshli yulduzini saqlab qolish niyatida va unga yangi shartnoma taklif qilmoqda. Nemis jamoasi futbolchining bozor qiymatini himoya qilish uchun shartnomaga katta miqdordagi tovon puli kiritishni rejalashtirgan.

Garchi ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar Naby Keita, Ibrahima Konate va Dominik Szoboszlai transferlaridan soʻng juda yaxshi boʻlsa-da, Bundesliga vakili bu safar osonlikcha yon bermoqchi emas. Goal.com nashrining yozishicha, RB Leypsig oʻzining qimmatbaho aktivi uchun 130 million yevro (112 million funt) atrofida mablagʻ talab qilmoqda. Faqatgina ushbu summa taklif etilsagina, ular futbolchini qoʻyib yuborishni koʻrib chiqishlari mumkin.

Salahdan keyingi davr va yangi murabbiy rejasi

Liverpul uchun ushbu transferning ahamiyati juda yuqori. Jamoaning afsonaviy hujumchisi Muhammad Salah joriy mavsum yakunida mersisaydliklar safini tark etishini eʼlon qilgan. Toʻqqiz mavsumning sakkiztasida jamoaning eng yaxshi toʻpurari boʻlgan misrlik yulduzning oʻrnini toʻldirish yangi bosh murabbiy Andoni Iraola uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.

Arne Slot oʻrnini egallagan ispaniyalik mutaxassis jamoada tajovuzkor va hujumkor oʻyin uslubini shakllantirishni boshladi. Yan Diomande oʻtgan mavsumda 33 ta oʻyinda 12 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirib, aynan Iraolaning taktik chizmalariga mos kelishini isbotladi. Hozirda futbolchi Kot-d'Ivuar terma jamoasi safida jahon chempionatida ishtirok etmoqda va oʻzining yorqin oʻyini bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan.

Agar Liverpul kutilgan summani toʻlasa, Diomande klubning eng qimmat transferlari roʻyxatida uchinchi oʻringa koʻtariladi. Hozircha bu borada Florian Virts (116 mln funt) va Britaniya futboli rekordi sohibi Alexander Isak (125 mln funt) yetakchilik qilmoqda.

LiverpulRB LeypsigTransferlarYan DiomandeMuhammad Salah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiLamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiBugun, 23:20«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblari«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblariBugun, 23:08Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiReal Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 23:00O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiO‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiBugun, 22:48Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiToni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiBugun, 22:15Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Bugun, 22:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi