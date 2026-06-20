Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilishga tayyor
Angliyaning Liverpul klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirish arafasida turibdi. Mersisaydliklar Germaniyaning RB Leypsig jamoasi iqtidorli hujumchisi Yan Diomande uchun 86 million funt sterling (taxminan 100 million yevro) miqdoridagi rekord summani toʻlashga tayyorligini bildirdi. Bu harakat jamoaning hujum chizigʻini tubdan yangilash strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati Kot-d'Ivuar terma jamoasi aʼzosini jamoaning uzoq yillik yetakchisi Muhammad Salahning oʻrnini bosuvchi asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Liverpul Echo nashri xabariga koʻra, Liverpul va RB Leypsig oʻrtasidagi muzokaralar payshanba kuni sezilarli darajada faollashgan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Diomande klub tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanadi.
Leypsig qarshiligi va transfer narxiDastlabki maʼlumotlarga koʻra, nemis klubi Liverpulning birinchi rasmiy taklifini rad etgan. RB Leypsig oʻzining 19 yoshli yulduzini saqlab qolish niyatida va unga yangi shartnoma taklif qilmoqda. Nemis jamoasi futbolchining bozor qiymatini himoya qilish uchun shartnomaga katta miqdordagi tovon puli kiritishni rejalashtirgan.
Garchi ikki klub oʻrtasidagi munosabatlar Naby Keita, Ibrahima Konate va Dominik Szoboszlai transferlaridan soʻng juda yaxshi boʻlsa-da, Bundesliga vakili bu safar osonlikcha yon bermoqchi emas. Goal.com nashrining yozishicha, RB Leypsig oʻzining qimmatbaho aktivi uchun 130 million yevro (112 million funt) atrofida mablagʻ talab qilmoqda. Faqatgina ushbu summa taklif etilsagina, ular futbolchini qoʻyib yuborishni koʻrib chiqishlari mumkin.
Salahdan keyingi davr va yangi murabbiy rejasiLiverpul uchun ushbu transferning ahamiyati juda yuqori. Jamoaning afsonaviy hujumchisi Muhammad Salah joriy mavsum yakunida mersisaydliklar safini tark etishini eʼlon qilgan. Toʻqqiz mavsumning sakkiztasida jamoaning eng yaxshi toʻpurari boʻlgan misrlik yulduzning oʻrnini toʻldirish yangi bosh murabbiy Andoni Iraola uchun ustuvor vazifa hisoblanadi.
Arne Slot oʻrnini egallagan ispaniyalik mutaxassis jamoada tajovuzkor va hujumkor oʻyin uslubini shakllantirishni boshladi. Yan Diomande oʻtgan mavsumda 33 ta oʻyinda 12 ta gol va 9 ta golli uzatmani amalga oshirib, aynan Iraolaning taktik chizmalariga mos kelishini isbotladi. Hozirda futbolchi Kot-d'Ivuar terma jamoasi safida jahon chempionatida ishtirok etmoqda va oʻzining yorqin oʻyini bilan koʻplab grandlar eʼtiborini tortgan.
Agar Liverpul kutilgan summani toʻlasa, Diomande klubning eng qimmat transferlari roʻyxatida uchinchi oʻringa koʻtariladi. Hozircha bu borada Florian Virts (116 mln funt) va Britaniya futboli rekordi sohibi Alexander Isak (125 mln funt) yetakchilik qilmoqda.
…