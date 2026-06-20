Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!
Xitoyning Guiyang shahrida o‘tkazilayotgan yangi xalqaro tashkilot — «World Boxing» kubogi o‘zining hal qiluvchi pallasiga yetib keldi. O‘zbekiston boks federatsiyasi bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, turnirning final bosqichida o‘zbek boks maktabi vakillari son jihatdan mutlaq yetakchilikni qo‘lga kiritishdi.
Dunyoning ko‘plab kuchli mamlakatlari ishtirok etgan ushbu musobaqada qaysi davlatdan nechta sportchi bosh sovrin uchun jang qilish huquqini qo‘lga kiritgani bilan quyidagi jadvalda tanishishingiz mumkin:
«World Boxing» kubogi finalchilari reytingi
Davlatlar
Finalchilar soni
Bozordagi mavqei va holati
O‘zbekiston
7 nafar
Turnir yetakchisi! Eng katta tarkib bilan oltinga da’vogar
6 nafar
Mezbon sifatida munosib raqobat ko‘rsatmoqda
Qozog‘iston
5 nafar
Kuchli uchlikni an’anaviy tarzda yakunlab turibdi
4 nafar
Yevropa qit’asi davlatlari orasida eng yaxshi natija
Hindiston
4 nafar
So‘nggi yillardagi o‘sishni finalda ham isbotladi
Braziliya
3 nafar
Janubiy Amerikaning turnirdagi bosh umidi
Angliya
2 nafar
Britaniyalik ikki vakil ringga chiqadi
AQSH
2 nafar
Shimoliy Amerikaning asosiy zarbdor kuchi
Italiya
2 nafar
Yevropa boksining navbatdagi vakillari
Ozarbayjon
1 nafar
Kavkaz maktabining yagona finalchisi
Bolgariya
1 nafar
Cheklangan tarkib bilan maksimal natija
Germaniya
1 nafar
Nemis bokschisi oltin uchun kurashadi
Kanada
1 nafar
Finalning kutilmagan ishtirokchilaridan biri
Taypey
1 nafar
Osiyolik yana bir vakil medallar uchun bahsda
Geosiyosiy ustunlik (Ring qirollari):
Final bosqichiga eng ko‘p bokschi chiqargan kuchli uchlikning barchasi (O‘zbekiston, Xitoy va Qozog‘iston) Osiyo qit’asi vakillaridir. Ayniqsa, hamyurtlarimizning 7 ta vakil bilan finalga yetib kelishi o‘zbek boksining dunyodagi o‘rni va salohiyati hanuz eng yuqori cho‘qqida ekanini yaqqol namoyish etmoqda.
Oldinda bizni shiddatli va murosasiz final janglari kutmoqda. Yurtimiz sharafini himoya qiladigan barcha bokschilarimizga oltin medallarni qo‘lga kiritib, Guiyang ringida O‘zbekiston madhiyasini baralla yangratishlarini tilab qolamiz! O‘zbekiston, olg‘a!
…