Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!

·70·Sport
Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!

Xitoyning Guiyang shahrida o‘tkazilayotgan yangi xalqaro tashkilot — «World Boxing» kubogi o‘zining hal qiluvchi pallasiga yetib keldi. O‘zbekiston boks federatsiyasi bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, turnirning final bosqichida o‘zbek boks maktabi vakillari son jihatdan mutlaq yetakchilikni qo‘lga kiritishdi.

Dunyoning ko‘plab kuchli mamlakatlari ishtirok etgan ushbu musobaqada qaysi davlatdan nechta sportchi bosh sovrin uchun jang qilish huquqini qo‘lga kiritgani bilan quyidagi jadvalda tanishishingiz mumkin:

«World Boxing» kubogi finalchilari reytingi

Davlatlar

Finalchilar soni

Bozordagi mavqei va holati

O‘zbekiston

7 nafar

Turnir yetakchisi! Eng katta tarkib bilan oltinga da’vogar

Xitoy

6 nafar

Mezbon sifatida munosib raqobat ko‘rsatmoqda

Qozog‘iston

5 nafar

Kuchli uchlikni an’anaviy tarzda yakunlab turibdi

Fransiya

4 nafar

Yevropa qit’asi davlatlari orasida eng yaxshi natija

Hindiston

4 nafar

So‘nggi yillardagi o‘sishni finalda ham isbotladi

Braziliya

3 nafar

Janubiy Amerikaning turnirdagi bosh umidi

Angliya

2 nafar

Britaniyalik ikki vakil ringga chiqadi

AQSH

2 nafar

Shimoliy Amerikaning asosiy zarbdor kuchi

Italiya

2 nafar

Yevropa boksining navbatdagi vakillari

Ozarbayjon

1 nafar

Kavkaz maktabining yagona finalchisi

Bolgariya

1 nafar

Cheklangan tarkib bilan maksimal natija

Germaniya

1 nafar

Nemis bokschisi oltin uchun kurashadi

Kanada

1 nafar

Finalning kutilmagan ishtirokchilaridan biri

Taypey

1 nafar

Osiyolik yana bir vakil medallar uchun bahsda

Geosiyosiy ustunlik (Ring qirollari):

Final bosqichiga eng ko‘p bokschi chiqargan kuchli uchlikning barchasi (O‘zbekiston, Xitoy va Qozog‘iston) Osiyo qit’asi vakillaridir. Ayniqsa, hamyurtlarimizning 7 ta vakil bilan finalga yetib kelishi o‘zbek boksining dunyodagi o‘rni va salohiyati hanuz eng yuqori cho‘qqida ekanini yaqqol namoyish etmoqda.

Oldinda bizni shiddatli va murosasiz final janglari kutmoqda. Yurtimiz sharafini himoya qiladigan barcha bokschilarimizga oltin medallarni qo‘lga kiritib, Guiyang ringida O‘zbekiston madhiyasini baralla yangratishlarini tilab qolamiz! O‘zbekiston, olg‘a!

O'zbekistonXitoyQozogistonFransiyaIndiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiLamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiBugun, 23:20«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblari«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblariBugun, 23:08Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiReal Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 23:00O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiO‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiBugun, 22:48Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiToni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiBugun, 22:15Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiTottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiBugun, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi