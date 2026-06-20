«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblari
Ertaga Xitoyning Guiyang shahrida o‘tayotgan «World Boxing» kubogining eng hayajonli pallasi — final janglari boshlanadi. Vayronkor tarkib bilan yetib kelgan O‘zbekiston terma jamoasi 7 nafar vakili bilan oltin medallar uchun ringga ko‘tariladi.
Juftliklarga e’tibor qaratsak, bizni ham ayollar, ham erkaklar toifasida bir-biridan shiddatli to‘qnashuvlar kutmoqda. Ayniqsa, -50 kg vazndagi mahalliy va qozog‘istonlik bokschilar o‘rtasidagi an’anaviy derbi (Jalilov va jahon chempioni Tashkenbay bahsi) hamda Olimpiada va jahon chempioni Abdumalik Xalokovning jangi butun turnirning bezagi bo‘lishi shubhasiz.
Ertangi tarixiy janglarning to‘liq va qulay jadvali:
Vazn toifasi
O‘zbekistonlik bokschi
Raqib va uning davlati
Toifasi
-48 kg
Farzona Fozilova
Jyoti (Hindiston)
Ayollar
-50 kg
Asilbek Jalilov
Sanjar Tashkenbay (Qozog‘iston)
Erkaklar
-57 kg
Nigina O‘ktamova
Prachi (Hindiston)
Ayollar
-60 kg
Abdumalik Xalokov
Luiz Gabriyel (Braziliya)
Erkaklar
-80 kg
Javohir Ummataliyev
Vanderley Pereira (Braziliya)
Erkaklar
-90 kg
To‘rabek Xabibullayev
Isaak Okoh (Angliya)
Erkaklar
+80 kg
Oltinoy Sotimboyeva
Yilian Jan (Xitoy)
Ayollar
Musobaqa tartibi va vaqti:
Janglarning boshlanishi: Ertaga ertalab soat 09:00 dan boshlab.
Tartib: Barcha bahslar muxlislarga qulay bo‘lishi uchun ikkita alohida dasturga (sessiyaga) bo‘lingan holda o‘tkaziladi.
O‘zbek boks maktabining haqiqiy kuchini yana bir bor dunyoga ko‘rsatish uchun ringga tushadigan barcha yigit-qizlarimizga zafarlar tilaymiz. Oltin medallar muborak bo‘lsin, olg‘a O‘zbekiston!
…