«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblari

·0·Sport
«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblari

Ertaga Xitoyning Guiyang shahrida o‘tayotgan «World Boxing» kubogining eng hayajonli pallasi — final janglari boshlanadi. Vayronkor tarkib bilan yetib kelgan O‘zbekiston terma jamoasi 7 nafar vakili bilan oltin medallar uchun ringga ko‘tariladi.

Juftliklarga e’tibor qaratsak, bizni ham ayollar, ham erkaklar toifasida bir-biridan shiddatli to‘qnashuvlar kutmoqda. Ayniqsa, -50 kg vazndagi mahalliy va qozog‘istonlik bokschilar o‘rtasidagi an’anaviy derbi (Jalilov va jahon chempioni Tashkenbay bahsi) hamda Olimpiada va jahon chempioni Abdumalik Xalokovning jangi butun turnirning bezagi bo‘lishi shubhasiz.

Ertangi tarixiy janglarning to‘liq va qulay jadvali:

Vazn toifasi

O‘zbekistonlik bokschi

Raqib va uning davlati

Toifasi

-48 kg

Farzona Fozilova

Jyoti (Hindiston)

Ayollar

-50 kg

Asilbek Jalilov

Sanjar Tashkenbay (Qozog‘iston)

Erkaklar

-57 kg

Nigina O‘ktamova

Prachi (Hindiston)

Ayollar

-60 kg

Abdumalik Xalokov

Luiz Gabriyel (Braziliya)

Erkaklar

-80 kg

Javohir Ummataliyev

Vanderley Pereira (Braziliya)

Erkaklar

-90 kg

To‘rabek Xabibullayev

Isaak Okoh (Angliya)

Erkaklar

+80 kg

Oltinoy Sotimboyeva

Yilian Jan (Xitoy)

Ayollar

Musobaqa tartibi va vaqti:

  • Janglarning boshlanishi: Ertaga ertalab soat 09:00 dan boshlab.

  • Tartib: Barcha bahslar muxlislarga qulay bo‘lishi uchun ikkita alohida dasturga (sessiyaga) bo‘lingan holda o‘tkaziladi.

O‘zbek boks maktabining haqiqiy kuchini yana bir bor dunyoga ko‘rsatish uchun ringga tushadigan barcha yigit-qizlarimizga zafarlar tilaymiz. Oltin medallar muborak bo‘lsin, olg‘a O‘zbekiston!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiReal Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 23:00O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiO‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradiBugun, 22:48Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiToni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiBugun, 22:15Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Bugun, 22:13Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiTottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiBugun, 21:58Liverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilishga tayyorLiverpul Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qilishga tayyorBugun, 21:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi