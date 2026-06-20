Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»

·60·Sport
Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»

Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid yulduzi Kylian Mbappe jamoadoshi Michael Olise haqida yuqori fikr bildirdi. Jahon chempionati doirasida Senegalga qarshi kechgan va 3:1 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuvdan soʻng, Mbappe yosh vingerning mahoratiga tan berdi. Mazkur bahsda Mbappe tomonidan kiritilgan ikkala golga ham aynan Olise assistentlik qilgani eʼtiborga molik. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe L'Équipe nashriga bergan intervyusida Olisening maydondagi nafisligi va oʻyinni koʻra olish qobiliyatini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Michael nafaqat bugungi kunning, balki kelajakning ham eng asosiy yulduzlaridan biri hisoblanadi. Sardor shuningdek, futbolchining kamgap va ogʻir-bosiq xarakteriga ham toʻxtalib oʻtdi.

Maydondagi nafosat va kamtarlik

«U bugungi va ertangi kun oʻyinchisidir. Michaelda oʻzgacha nafosat va maydonni koʻrish qobiliyati bor. Biz u bilan juda yaxshi chiqishamiz. U oʻz soʻzlarini ehtiyotkorlik bilan tanlaydi va kam gapiradi, lekin uning oʻrniga maydonda oyoqlari gapiradi. Uni boricha qabul qiling, u hech qachon oʻzgarmaydi», — dedi Kylian Mbappe.

Hozirda Bavariya sharafini himoya qilayotgan 24 yoshli Olise sardorning bu maqtovlariga nisbatan oʻz munosabatini bildirdi. U bunday eʼtirofni eshitish yoqimli ekanini, biroq hamon oʻz ustida ishlashda davom etishi kerakligini taʼkidladi. Olise oʻzini hozircha faqat «bugungi kun oʻyinchisi» deb hisoblashini va kelajakda yanada yuksak choʻqqilarni zabt etishni maqsad qilganini aytdi.

Germaniyadagi muvaffaqiyatli yurish

Michael Olisening faoliyati Bavariya klubiga oʻtganidan soʻng keskin yuksalishga erishdi. 2025-26 yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 52 ta oʻyinda maydonga tushib, 22 ta gol va 31 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkichlar unga Bundesliga doirasida «Mavsumning eng yaxshi futbolchisi» unvonini taqdim etdi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Olise Fransiya terma jamoasi safida 18 ta oʻyinda ishtirok etib, 7 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. U Didier Deschamps boshqaruvidagi jamoaning hujum chizigʻida Mbappe va Dembele bilan birgalikda kuchli trioni tashkil etmoqda. 2024-yilgi Olimpiadada kumush medalni qoʻlga kiritgan futbolchi endilikda jahon toji uchun kurashmoqda.

Fransiya terma jamoasi 1998 va 2018-yillardagi muvaffaqiyatlarini takrorlab, oʻz tarixidagi uchinchi jahon chempionligini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Olise kabi iqtidorlarning barqaror oʻyini «uch ranglilar»ning ushbu nufuzli turnirdagi imkoniyatlarini yanada oshirmoqda.

FransiyaKylian MbappeMichael OliseBavariyaJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17Curtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaCurtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaBugun, 00:14Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Bugun, 00:06Morten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaMorten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaKecha, 23:51Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kecha, 23:51Mish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiMish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi