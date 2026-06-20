Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»
Fransiya terma jamoasi sardori va Real Madrid yulduzi Kylian Mbappe jamoadoshi Michael Olise haqida yuqori fikr bildirdi. Jahon chempionati doirasida Senegalga qarshi kechgan va 3:1 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuvdan soʻng, Mbappe yosh vingerning mahoratiga tan berdi. Mazkur bahsda Mbappe tomonidan kiritilgan ikkala golga ham aynan Olise assistentlik qilgani eʼtiborga molik. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe L'Équipe nashriga bergan intervyusida Olisening maydondagi nafisligi va oʻyinni koʻra olish qobiliyatini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Michael nafaqat bugungi kunning, balki kelajakning ham eng asosiy yulduzlaridan biri hisoblanadi. Sardor shuningdek, futbolchining kamgap va ogʻir-bosiq xarakteriga ham toʻxtalib oʻtdi.
Maydondagi nafosat va kamtarlik«U bugungi va ertangi kun oʻyinchisidir. Michaelda oʻzgacha nafosat va maydonni koʻrish qobiliyati bor. Biz u bilan juda yaxshi chiqishamiz. U oʻz soʻzlarini ehtiyotkorlik bilan tanlaydi va kam gapiradi, lekin uning oʻrniga maydonda oyoqlari gapiradi. Uni boricha qabul qiling, u hech qachon oʻzgarmaydi», — dedi Kylian Mbappe.
Hozirda Bavariya sharafini himoya qilayotgan 24 yoshli Olise sardorning bu maqtovlariga nisbatan oʻz munosabatini bildirdi. U bunday eʼtirofni eshitish yoqimli ekanini, biroq hamon oʻz ustida ishlashda davom etishi kerakligini taʼkidladi. Olise oʻzini hozircha faqat «bugungi kun oʻyinchisi» deb hisoblashini va kelajakda yanada yuksak choʻqqilarni zabt etishni maqsad qilganini aytdi.
Germaniyadagi muvaffaqiyatli yurishMichael Olisening faoliyati Bavariya klubiga oʻtganidan soʻng keskin yuksalishga erishdi. 2025-26 yilgi mavsumda u barcha musobaqalarda 52 ta oʻyinda maydonga tushib, 22 ta gol va 31 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkichlar unga Bundesliga doirasida «Mavsumning eng yaxshi futbolchisi» unvonini taqdim etdi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, Olise Fransiya terma jamoasi safida 18 ta oʻyinda ishtirok etib, 7 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. U Didier Deschamps boshqaruvidagi jamoaning hujum chizigʻida Mbappe va Dembele bilan birgalikda kuchli trioni tashkil etmoqda. 2024-yilgi Olimpiadada kumush medalni qoʻlga kiritgan futbolchi endilikda jahon toji uchun kurashmoqda.
Fransiya terma jamoasi 1998 va 2018-yillardagi muvaffaqiyatlarini takrorlab, oʻz tarixidagi uchinchi jahon chempionligini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Olise kabi iqtidorlarning barqaror oʻyini «uch ranglilar»ning ushbu nufuzli turnirdagi imkoniyatlarini yanada oshirmoqda.
…