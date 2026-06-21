«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi
AQSHning Xyuston shahridagi muhtasham «NRG Stadium» stadionida Jahon chempionati «F» guruhining 2-turi doirasida haqiqiy gollar shousi guvohiga aylandik. Ronald Kuman boshchiligidagi Niderlandiya terma jamoasi Skandinaviya vakillari — Shvetsiya ustidan yirik va o‘ta ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Gollar shousi va uchrashuv xronikasi
Niderlandiyaliklar bahsning ilk daqiqalaridanoq raqibni tinmay bosim ostida ushlab turishdi va bu o‘z mevasini tez fursatda berdi:
5-daqiqa: Brayan Brobbi tezkor gol bilan hisobni ochdi — 1:0.
17-daqiqa: Endilikda Brobbi dublini rasmiylashtirib, jamoasining ustunligini mustahkamladi — 2:0.
47-daqiqa: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan Kodi Gakpo shvedlar mudofaasini dog‘da qoldirdi — 3:0.
54-daqiqa: Gakpo ham o‘zining ikkinchi golini urib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi — 4:0.
59-daqiqa: Zaxiradan maydonga tushgan Entoni Elanga Shvetsiyaning javob golini urdi — 4:1.
89-daqiqa: O‘yinga yakuniy nuqtani zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Krisensio Sammervill qo‘ydi — 5:1.
«F» guruhidagi turnir jadvali vaziyati
Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng kvartetdagi kuchlar nisbati quyidagicha ko‘rinish oldi:
Niderlandiya — 4 ochko (Guruh peshqadami )
Shvetsiya — 3 ochko (Ikkinchi o‘rinda)
Jamoalarning boshlang‘ich va zaxira tarkiblari:
Niderlandiya:
Bart Verbryuggen, Denzel Dyumfris, Yan-Paol van Xekke, Virjil van Deyk, Miki van de Ven, Rayan Gravenberx, Frenki de Yong (59' Gus Til), Tidjani Reynders (59' Ten Kopmeyners), Doniyell Malen (46' Krisensio Sammervill), Brayan Brobbi (72' Memfis Depay), Kodi Gakpo (90' Noa Lang).
Shvetsiya:
Kristoffer Nordfeldt, Gustav Lagerbilke, Isak Xin, Viktor Lindelyof, Aleksander Bernxardsson (55' Entoni Elanga), Benyamin Nyugren (55' Lukas Bergvall), Yesper Karlstryom (55' Besfort Zeneli), Yasin Ayari (79' Taha Abdi Ali), Gabriyel Gudmundsson, Viktor Dokeresh, Aleksander Isak.
Qisqa tahlil:
Ronald Kuman taktikasi va hujum chizig‘idagi Brobbi—Gakpo tandemi bugun ideal darajada ishladi. Shvetsiya mudofaasi esa Dokeresh va Isak kabi yulduzlar hujumda harakat qilgan bo‘lsa-da, Van Deyk boshchiligidagi himoyani yorib o‘tishda va o‘z darvozasini himoya qilishda ojizlik qildi. Niderlandiya pley-off sari katta qadam tashladi!
…