«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi

·27·Sport
«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi

AQSHning Xyuston shahridagi muhtasham «NRG Stadium» stadionida Jahon chempionati «F» guruhining 2-turi doirasida haqiqiy gollar shousi guvohiga aylandik. Ronald Kuman boshchiligidagi Niderlandiya terma jamoasi Skandinaviya vakillari — Shvetsiya ustidan yirik va o‘ta ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Gollar shousi va uchrashuv xronikasi

Niderlandiyaliklar bahsning ilk daqiqalaridanoq raqibni tinmay bosim ostida ushlab turishdi va bu o‘z mevasini tez fursatda berdi:

  • 5-daqiqa: Brayan Brobbi tezkor gol bilan hisobni ochdi — 1:0.

  • 17-daqiqa: Endilikda Brobbi dublini rasmiylashtirib, jamoasining ustunligini mustahkamladi — 2:0.

  • 47-daqiqa: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan Kodi Gakpo shvedlar mudofaasini dog‘da qoldirdi — 3:0.

  • 54-daqiqa: Gakpo ham o‘zining ikkinchi golini urib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi — 4:0.

  • 59-daqiqa: Zaxiradan maydonga tushgan Entoni Elanga Shvetsiyaning javob golini urdi — 4:1.

  • 89-daqiqa: O‘yinga yakuniy nuqtani zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Krisensio Sammervill qo‘ydi — 5:1.

«F» guruhidagi turnir jadvali vaziyati

Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng kvartetdagi kuchlar nisbati quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. Niderlandiya4 ochko (Guruh peshqadami )

  2. Shvetsiya3 ochko (Ikkinchi o‘rinda)

Jamoalarning boshlang‘ich va zaxira tarkiblari:

Niderlandiya:

Bart Verbryuggen, Denzel Dyumfris, Yan-Paol van Xekke, Virjil van Deyk, Miki van de Ven, Rayan Gravenberx, Frenki de Yong (59' Gus Til), Tidjani Reynders (59' Ten Kopmeyners), Doniyell Malen (46' Krisensio Sammervill), Brayan Brobbi (72' Memfis Depay), Kodi Gakpo (90' Noa Lang).

Shvetsiya:

Kristoffer Nordfeldt, Gustav Lagerbilke, Isak Xin, Viktor Lindelyof, Aleksander Bernxardsson (55' Entoni Elanga), Benyamin Nyugren (55' Lukas Bergvall), Yesper Karlstryom (55' Besfort Zeneli), Yasin Ayari (79' Taha Abdi Ali), Gabriyel Gudmundsson, Viktor Dokeresh, Aleksander Isak.

Qisqa tahlil:

Ronald Kuman taktikasi va hujum chizig‘idagi Brobbi—Gakpo tandemi bugun ideal darajada ishladi. Shvetsiya mudofaasi esa Dokeresh va Isak kabi yulduzlar hujumda harakat qilgan bo‘lsa-da, Van Deyk boshchiligidagi himoyani yorib o‘tishda va o‘z darvozasini himoya qilishda ojizlik qildi. Niderlandiya pley-off sari katta qadam tashladi!

NiderlandShvetsiyaXyustonAQSHRonald Komen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Curtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaCurtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaBugun, 00:14Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Bugun, 00:06Morten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaMorten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaKecha, 23:51Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kecha, 23:51Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kecha, 23:40Mish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiMish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi