Curtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqda
Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jones transferi boʻyicha jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, bu transferning amalga oshishi Yevropa futbol bozoridagi murakkab va oʻzaro bogʻliq jarayonlarga, xususan, Manchester Siti va Nottingem Forest oʻrtasidagi muzokaralar yakuniga bogʻliq boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Milan klubi Jonesni oʻzining kelajakdagi asosiy tayanch nuqtalaridan biri sifatida koʻrmoqda. Ammo moliyaviy muvozanatni saqlash uchun Inter avval oʻz tarkibidagi Davide Frattesi bilan xayrlashishi kerak. Bu yerda esa asosiy rolni Angliya Premer-ligasi klublari oʻynaydi.
Transferlar zanjiri: Manchester Siti va Elliot AndersonHozirda transfer bozorining markazida Nottingem Forest yarim himoyachisi Elliot Anderson turibdi. 23 yoshli futbolchi uchun Manchester Siti jiddiy kurash boshlagan. Xabarlarga koʻra, "shaharliklar" tomonidan taklif qilingan 120 million funt sterlinglik rekord summa Forest rahbariyati tomonidan rad etilgan. Nottingem klubi oʻz yetakchisi uchun Britaniya rekordi darajasidagi mablagʻni talab qilmoqda.
Agar Manchester Siti ushbu transferni yakuniga yetkazsa, Nottingem Forest ixtiyorida katta miqdordagi naqd pul paydo boʻladi. Gazzetta dello Sport xabariga koʻra, ushbu mablagʻ evaziga Forest darhol Inter yarim himoyachisi Davide Frattesi uchun taklif yuboradi. Italiyalik futbolchining transfer narxi taxminan 30 million yevroga baholanmoqda.
Inter rahbariyati, xususan, Piero Ausilio va Giuseppe Marotta Frattesining sotuvidan tushgan pulni bevosita Curtis Jones transferiga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Liverpul oʻz tarbiyalanuvchisi uchun kamida 30 million yevro va kelajakdagi sotuvdan maʼlum foiz talab qilmoqda. Avvalroq Inter tomonidan berilgan 20 million yevrolik taklif mersisaydliklar tomonidan rad etilgan edi.
Curtis Jonesning oʻzi faoliyatida yangi sahifa ochishga va Italiya chempionatida oʻzini sinab koʻrishga qarshi emas. Milan klubi safida Chempionlar ligasida muntazam maydonga tushish imkoniyati 23 yoshli ingliz futbolchisini oʻziga jalb qilmoqda. Hozirda barcha tomonlar Manchester Siti va Nottingem Forest oʻrtasidagi "blokbaster" kelishuvni kutishmoqda.
Ushbu transferlar zanjiri amalga oshsa, bu nafaqat klublar tarkibini kuchaytiradi, balki Yevropa futbol bozoridagi narx-navo muvozanatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazadi. Inter uchun Jonesning kelishi oʻrta chiziqdagi kreativlikni oshirsa, Liverpul oʻz akademiyasi vakilini sotish orqali transfer byudjetini boyitib oladi.
…