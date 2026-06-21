Curtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqda

·22·Sport
Curtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqda

Italiyaning amaldagi chempioni Inter jamoasi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jones transferi boʻyicha jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, bu transferning amalga oshishi Yevropa futbol bozoridagi murakkab va oʻzaro bogʻliq jarayonlarga, xususan, Manchester Siti va Nottingem Forest oʻrtasidagi muzokaralar yakuniga bogʻliq boʻlib turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Milan klubi Jonesni oʻzining kelajakdagi asosiy tayanch nuqtalaridan biri sifatida koʻrmoqda. Ammo moliyaviy muvozanatni saqlash uchun Inter avval oʻz tarkibidagi Davide Frattesi bilan xayrlashishi kerak. Bu yerda esa asosiy rolni Angliya Premer-ligasi klublari oʻynaydi.

Transferlar zanjiri: Manchester Siti va Elliot Anderson

Hozirda transfer bozorining markazida Nottingem Forest yarim himoyachisi Elliot Anderson turibdi. 23 yoshli futbolchi uchun Manchester Siti jiddiy kurash boshlagan. Xabarlarga koʻra, "shaharliklar" tomonidan taklif qilingan 120 million funt sterlinglik rekord summa Forest rahbariyati tomonidan rad etilgan. Nottingem klubi oʻz yetakchisi uchun Britaniya rekordi darajasidagi mablagʻni talab qilmoqda.

Agar Manchester Siti ushbu transferni yakuniga yetkazsa, Nottingem Forest ixtiyorida katta miqdordagi naqd pul paydo boʻladi. Gazzetta dello Sport xabariga koʻra, ushbu mablagʻ evaziga Forest darhol Inter yarim himoyachisi Davide Frattesi uchun taklif yuboradi. Italiyalik futbolchining transfer narxi taxminan 30 million yevroga baholanmoqda.

Inter rahbariyati, xususan, Piero Ausilio va Giuseppe Marotta Frattesining sotuvidan tushgan pulni bevosita Curtis Jones transferiga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Liverpul oʻz tarbiyalanuvchisi uchun kamida 30 million yevro va kelajakdagi sotuvdan maʼlum foiz talab qilmoqda. Avvalroq Inter tomonidan berilgan 20 million yevrolik taklif mersisaydliklar tomonidan rad etilgan edi.

Curtis Jonesning oʻzi faoliyatida yangi sahifa ochishga va Italiya chempionatida oʻzini sinab koʻrishga qarshi emas. Milan klubi safida Chempionlar ligasida muntazam maydonga tushish imkoniyati 23 yoshli ingliz futbolchisini oʻziga jalb qilmoqda. Hozirda barcha tomonlar Manchester Siti va Nottingem Forest oʻrtasidagi "blokbaster" kelishuvni kutishmoqda.

Ushbu transferlar zanjiri amalga oshsa, bu nafaqat klublar tarkibini kuchaytiradi, balki Yevropa futbol bozoridagi narx-navo muvozanatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazadi. Inter uchun Jonesning kelishi oʻrta chiziqdagi kreativlikni oshirsa, Liverpul oʻz akademiyasi vakilini sotish orqali transfer byudjetini boyitib oladi.

InterLiverpulManchester SitiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Bugun, 00:06Morten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaMorten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaKecha, 23:51Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kecha, 23:51Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kecha, 23:40Mish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiMish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdiKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi