Germaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdi

·207·Sport
Germaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdi

Jahon chempionati guruh bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Germaniya va Kot-d'Ivuar terma jamoalari o‘rtasidagi bahs kutilmagan drama va shiddatli kurashlarga boy bo‘ldi. Yulian Nagelsmann boshchiligidagi «nemis mashinasi» o‘yin davomida hisobda orqada bora turib, irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi va muddatidan oldin pley-off yo‘llanmasini naqd qildi.

Uchrashuv xronikasi va gollar

O‘yin afrikaliklarning faolligi bilan boshlandi va birinchi bo‘limda ular hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi. Biroq Nagelsmann tomonidan ikkinchi bo‘limda amalga oshirilgan o‘zgarishlar bahs taqdirini tubdan o‘zgartirib yubordi:

  • 30-daqiqa: Frank Kessie Kot-d'Ivuar terma jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi — 0:1.

  • 68-daqiqa: Zaxiradan maydonga tushgan Deniz Undav muvozanatni tikladi — 1:1.

  • 90+4-daqiqa: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Deniz Undav o‘zining va jamoasining ikkinchi golini urib, Germaniyaga g‘alaba taqdim etdi — 2:1.

Turnir jadvalidagi vaziyat va keyingi rejalar

Ushbu g‘alabadan so‘ng Germaniya ochkolari sonini 6 taga yetkazdi va guruhdan chiqish vazifasini muddatidan oldin bajardi. Kot-d'Ivuar hisobida esa 3 ochko qoldi.

Guruh bosqichining so‘nggi 3-turida quyidagi bahslar bo‘lib o‘tadi:

  • Germaniya – Ekvador

  • Kot-d'Ivuar – Kyurasao

Jamoalarning tarkiblari va almashtirishlar

Germaniya: Manuel Noyer, Jonatan Ta, Niko Shlotterbek (Antonio Ryudiger, 46), Nataniel Braun, Yozua Kimmix, Feliks Nmecha, Aleksandar Pavlovich (Nadim Amiri, 60), Leroy Sane (Jeymi Leveling, 60), Jamal Musiala (Deniz Undav, 60), Florian Virts, Kay Xavers (Leon Goretska, 85).

Kot-d'Ivuar: Yahyo Fofana, Uilfrid Singo, Jislen Konan, Emmanuel Agbadu, Odillon Kossunu, Frank Kessie, Inao Ulai, Ibrahim Sangare (Seko Fofana, 75), Amad Diallo (Saymon Adingra, 75), Usman Diomand (Nikola Pepe, 85), Bonifas Bonni (Evann Guessand, 75).

O‘yin qahramoni: 60-daqiqada Jamal Musiala o‘rniga maydonga tushgan Deniz Undav haqiqiy «joker» vazifasini bajardi. U maydonda harakat qilgan 30 daqiqadan ko‘proq vaqt ichida dubl qayd etib, jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqib ketdi.

GermaniyaKot-d'IvuarYulian NagelsmannDeniz UndavFrank Kessi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildiNiderlandiya va Shvetsiya bahsida bir nechta rekord qayd etildiBugun, 03:18Rafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradiRafinya Braziliyaning Shotlandiyaga qarshi bahsini o‘tkazib yuboradiBugun, 03:15Germaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiGermaniya Kot-d'Ivuarga qarshi o‘yinda so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiBugun, 03:01Tomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdiTomas Tuxelga xushxabar: Angliya terma jamoasi yetakchilari safga qaytdiBugun, 02:57JCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiJCH-2026: Turkiyalik futbol agenti milliy jamoani keskin tanqid qildiBugun, 01:53«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi