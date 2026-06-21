Germaniya Nagelsmannning «joker»i evaziga Kot-d'Ivuarni mag‘lub etdi
Jahon chempionati guruh bosqichining 2-turidan o‘rin olgan Germaniya va Kot-d'Ivuar terma jamoalari o‘rtasidagi bahs kutilmagan drama va shiddatli kurashlarga boy bo‘ldi. Yulian Nagelsmann boshchiligidagi «nemis mashinasi» o‘yin davomida hisobda orqada bora turib, irodali g‘alabani qo‘lga kiritdi va muddatidan oldin pley-off yo‘llanmasini naqd qildi.
Uchrashuv xronikasi va gollar
O‘yin afrikaliklarning faolligi bilan boshlandi va birinchi bo‘limda ular hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi. Biroq Nagelsmann tomonidan ikkinchi bo‘limda amalga oshirilgan o‘zgarishlar bahs taqdirini tubdan o‘zgartirib yubordi:
30-daqiqa: Frank Kessie Kot-d'Ivuar terma jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi — 0:1.
68-daqiqa: Zaxiradan maydonga tushgan Deniz Undav muvozanatni tikladi — 1:1.
90+4-daqiqa: Hakam tomonidan qo‘shib berilgan vaqtda Deniz Undav o‘zining va jamoasining ikkinchi golini urib, Germaniyaga g‘alaba taqdim etdi — 2:1.
Turnir jadvalidagi vaziyat va keyingi rejalar
Ushbu g‘alabadan so‘ng Germaniya ochkolari sonini 6 taga yetkazdi va guruhdan chiqish vazifasini muddatidan oldin bajardi. Kot-d'Ivuar hisobida esa 3 ochko qoldi.
Guruh bosqichining so‘nggi 3-turida quyidagi bahslar bo‘lib o‘tadi:
Germaniya – Ekvador
Kot-d'Ivuar – Kyurasao
Jamoalarning tarkiblari va almashtirishlar
Germaniya: Manuel Noyer, Jonatan Ta, Niko Shlotterbek (Antonio Ryudiger, 46), Nataniel Braun, Yozua Kimmix, Feliks Nmecha, Aleksandar Pavlovich (Nadim Amiri, 60), Leroy Sane (Jeymi Leveling, 60), Jamal Musiala (Deniz Undav, 60), Florian Virts, Kay Xavers (Leon Goretska, 85).
Kot-d'Ivuar: Yahyo Fofana, Uilfrid Singo, Jislen Konan, Emmanuel Agbadu, Odillon Kossunu, Frank Kessie, Inao Ulai, Ibrahim Sangare (Seko Fofana, 75), Amad Diallo (Saymon Adingra, 75), Usman Diomand (Nikola Pepe, 85), Bonifas Bonni (Evann Guessand, 75).
O‘yin qahramoni: 60-daqiqada Jamal Musiala o‘rniga maydonga tushgan Deniz Undav haqiqiy «joker» vazifasini bajardi. U maydonda harakat qilgan 30 daqiqadan ko‘proq vaqt ichida dubl qayd etib, jamoasini qiyin vaziyatdan olib chiqib ketdi.
…