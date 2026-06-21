Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladi

·41·Sport
Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladi

Braziliya milliy terma jamoasi va Madridning «Real» klubi vingeri Vinisius Junior professional faoliyatidagi muhim marraga yetdi. 25 yoshli futbolchi katta futboldagi 500-uchrashuvini o‘tkazdi.

Ushbu tarixiy ko‘rsatkich JCH-2026 guruh bosqichida Haiti terma jamoasiga qarshi bahsda qayd etildi. Vinisius yubiley o‘yinida shunchaki maydonga tushib qolmadi, balki o‘zining yuqori saviyasini yana bir bor namoyish etdi.

Braziliya 3:0 hisobida g‘alaba qozongan uchrashuvda vinger bir gol urdi va yana bir golli uzatmani amalga oshirdi. Shu tariqa, u jamoasining ishonchli g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.

O‘yindan so‘ng Vinisius ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ushbu yutuq haqidagi taassurotlarini muxlislari bilan bo‘lishdi.

«Professional faoliyatimdagi 500 ta o‘yin! Bundan shunchaki aqldan ozish mumkin. Bu go‘yo ro‘yobga chiqqan orzudek. Xudoga shukr!» — deya yozdi futbolchi.

Vinisius Junior yosh bo‘lishiga qaramay, allaqachon jahon futbolidagi eng taniqli va xavfli qanot hujumchilaridan biriga aylangan. Uning tezligi, driblingi va hal qiluvchi vaziyatlardagi harakatlari ko‘plab muxlislarni hayratda qoldirib kelmoqda.

Braziliyalik futbolchi professional karyerasini «Flamengo»da boshlagan. Keyinchalik u «Real» safiga qo‘shilib, Ispaniya grandi bilan ko‘plab muhim sovrinlarni qo‘lga kiritdi va jamoaning yetakchi futbolchilaridan biriga aylandi.

500 ta uchrashuv — Vinisius faoliyatidagi navbatdagi katta marra. Uning yoshi va salohiyatini hisobga olganda, futbolchining oldida yana ko‘plab rekordlar, gollar va unutilmas o‘yinlar turgani shubhasiz.

Vinícius JúniorReal MadridBrazilFlamengoHaiti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiLiverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiKecha, 23:51JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!Kecha, 23:16Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiIspaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiKecha, 23:12Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Kecha, 23:08Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Kecha, 22:54Lucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpLucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻpKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi