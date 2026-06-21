Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladi
Braziliya milliy terma jamoasi va Madridning «Real» klubi vingeri Vinisius Junior professional faoliyatidagi muhim marraga yetdi. 25 yoshli futbolchi katta futboldagi 500-uchrashuvini o‘tkazdi.
Ushbu tarixiy ko‘rsatkich JCH-2026 guruh bosqichida Haiti terma jamoasiga qarshi bahsda qayd etildi. Vinisius yubiley o‘yinida shunchaki maydonga tushib qolmadi, balki o‘zining yuqori saviyasini yana bir bor namoyish etdi.
Braziliya 3:0 hisobida g‘alaba qozongan uchrashuvda vinger bir gol urdi va yana bir golli uzatmani amalga oshirdi. Shu tariqa, u jamoasining ishonchli g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.
O‘yindan so‘ng Vinisius ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ushbu yutuq haqidagi taassurotlarini muxlislari bilan bo‘lishdi.
«Professional faoliyatimdagi 500 ta o‘yin! Bundan shunchaki aqldan ozish mumkin. Bu go‘yo ro‘yobga chiqqan orzudek. Xudoga shukr!» — deya yozdi futbolchi.
Vinisius Junior yosh bo‘lishiga qaramay, allaqachon jahon futbolidagi eng taniqli va xavfli qanot hujumchilaridan biriga aylangan. Uning tezligi, driblingi va hal qiluvchi vaziyatlardagi harakatlari ko‘plab muxlislarni hayratda qoldirib kelmoqda.
Braziliyalik futbolchi professional karyerasini «Flamengo»da boshlagan. Keyinchalik u «Real» safiga qo‘shilib, Ispaniya grandi bilan ko‘plab muhim sovrinlarni qo‘lga kiritdi va jamoaning yetakchi futbolchilaridan biriga aylandi.
500 ta uchrashuv — Vinisius faoliyatidagi navbatdagi katta marra. Uning yoshi va salohiyatini hisobga olganda, futbolchining oldida yana ko‘plab rekordlar, gollar va unutilmas o‘yinlar turgani shubhasiz.
…