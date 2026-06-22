Kylian Mbappe kelajakda MLSga oʻtishi mumkin: David Beckham uni jamoasiga chorlamoqda

·43·Sport
Kylian Mbappe kelajakda MLSga oʻtishi mumkin: David Beckham uni jamoasiga chorlamoqda

Fransiya terma jamoasi va Real Madrid yulduzi Kylian Mbappe faoliyatining keyingi bosqichida Shimoliy Amerika qitʼasiga koʻchib oʻtish ehtimoli haqida toʻxtalib oʻtdi. Futbol olamining eng yorqin vakillaridan biri AQSH madaniyati va u yerdagi sportga boʻlgan yondashuv uni doimo oʻziga jalb qilganini yashirmadi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati doirasidagi Iroqqa qarshi uchrashuv oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Mbappe Amerika futboli haqidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, AQSHdagi cheksiz ambitsiyalar va oʻziga xos madaniyat unga juda maʼqul keladi. Futbolchi faoliyati yakunlanishidan avval okean ortida toʻp surish imkoniyatini inkor etmadi.

Qiziqarlisi shundaki, Inter Mayami klubi xoʻjayinlaridan biri David Beckham allaqachon fransiyalik hujumchi bilan bu borada muzokaralar olib bormoqda. Mbappe hazil aralash: "David men bilan bu haqda gaplashib turadi", — deya taʼkidladi. Bu esa kelajakda Lionel Messi kabi yulduzlar yoʻlidan borishi mumkinligiga ishora qilmoqda.

Inter Mayami — yulduzlar markazi

David Beckhamning nufuzi tufayli Inter Mayami klubi dunyo yulduzlari uchun asosiy yoʻnalishga aylanib bormoqda. Avvalroq Angliya terma jamoasi aʼzosi Marcus Rashford ham klub bazasida mashgʻulot oʻtkazgan edi. Hozirda jamoa safida Lionel Messi va Rodrigo De Paul kabi nomdor futbolchilar toʻp surmoqda.

Shuningdek, klub Braziliya terma jamoasi aʼzosi Casemiro bilan kelishuvga erishgani haqida maʼlumotlar mavjud. Agar Kylian Mbappe ham ushbu safga qoʻshilsa, MLS nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosidagi eng tomoshabop ligalardan biriga aylanadi. Hozircha 27 yoshli hujumchi Real Madrid va terma jamoa safidagi muvaffaqiyatlariga eʼtibor qaratgan.

Ayni paytda Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida 14 ta gol bilan uchinchi oʻrinni egallab turibdi. Uning terma jamoasi guruhda Norvegiya bilan peshqadamlik uchun kurash olib bormoqda. Fransiyalik muxlislar oʻz yetakchisidan navbatdagi gollarni va turnir gʻolibligini kutishmoqda.

Kylian MbappeReal MadridInter MayamiDavid BeckhamMLS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr ikkinchi bo‘limda kambek namoyish etib, Yangi Zelandiyani mag‘lub etdiMisr ikkinchi bo‘limda kambek namoyish etib, Yangi Zelandiyani mag‘lub etdiBugun, 10:59Belgiya va Eron o‘yinida hisob ochilmadiBelgiya va Eron o‘yinida hisob ochilmadiBugun, 04:19Kylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolKylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolBugun, 02:55Nicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiNicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiBugun, 02:39Aleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiAleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiBugun, 01:57Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi