Kylian Mbappe kelajakda MLSga oʻtishi mumkin: David Beckham uni jamoasiga chorlamoqda
Fransiya terma jamoasi va Real Madrid yulduzi Kylian Mbappe faoliyatining keyingi bosqichida Shimoliy Amerika qitʼasiga koʻchib oʻtish ehtimoli haqida toʻxtalib oʻtdi. Futbol olamining eng yorqin vakillaridan biri AQSH madaniyati va u yerdagi sportga boʻlgan yondashuv uni doimo oʻziga jalb qilganini yashirmadi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati doirasidagi Iroqqa qarshi uchrashuv oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida Mbappe Amerika futboli haqidagi fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, AQSHdagi cheksiz ambitsiyalar va oʻziga xos madaniyat unga juda maʼqul keladi. Futbolchi faoliyati yakunlanishidan avval okean ortida toʻp surish imkoniyatini inkor etmadi.
Qiziqarlisi shundaki, Inter Mayami klubi xoʻjayinlaridan biri David Beckham allaqachon fransiyalik hujumchi bilan bu borada muzokaralar olib bormoqda. Mbappe hazil aralash: "David men bilan bu haqda gaplashib turadi", — deya taʼkidladi. Bu esa kelajakda Lionel Messi kabi yulduzlar yoʻlidan borishi mumkinligiga ishora qilmoqda.
Inter Mayami — yulduzlar markaziDavid Beckhamning nufuzi tufayli Inter Mayami klubi dunyo yulduzlari uchun asosiy yoʻnalishga aylanib bormoqda. Avvalroq Angliya terma jamoasi aʼzosi Marcus Rashford ham klub bazasida mashgʻulot oʻtkazgan edi. Hozirda jamoa safida Lionel Messi va Rodrigo De Paul kabi nomdor futbolchilar toʻp surmoqda.
Shuningdek, klub Braziliya terma jamoasi aʼzosi Casemiro bilan kelishuvga erishgani haqida maʼlumotlar mavjud. Agar Kylian Mbappe ham ushbu safga qoʻshilsa, MLS nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosidagi eng tomoshabop ligalardan biriga aylanadi. Hozircha 27 yoshli hujumchi Real Madrid va terma jamoa safidagi muvaffaqiyatlariga eʼtibor qaratgan.
Ayni paytda Mbappe Jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida 14 ta gol bilan uchinchi oʻrinni egallab turibdi. Uning terma jamoasi guruhda Norvegiya bilan peshqadamlik uchun kurash olib bormoqda. Fransiyalik muxlislar oʻz yetakchisidan navbatdagi gollarni va turnir gʻolibligini kutishmoqda.
…