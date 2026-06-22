Maykl Ouen: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda xet-trik qayd etsa, ajablanmayman

·0·Sport
Maykl Ouen: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda xet-trik qayd etsa, ajablanmayman

2026 yilgi Jahon chempionatining "K" guruhidan o‘rin olgan O‘zbekiston va Portugaliya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi bo‘lajak uchrashuv hozirda butun dunyodagi futbol muxlislari va ekspertlarining diqqat markazida turibdi. Musobaqa debyutanti hisoblangan O‘zbekiston terma jamoasi o‘zining hali ochilmagan qirralari bilan ko‘pchilikni qiziqtirib kelayotgan bo‘lsa, Portugaliya ilk turdagi kutilmagan natijasi tufayli diqqat markaziga tushdi.

Portugaliyaning omadsizligi va Ronalduga bo‘layotgan bosim

Turnirning bosh favoritlaridan biri sifatida e’tirof etilgan Portugaliya terma jamoasi dastlabki turda Kongo Demokratik Respublikasi bilan durang o‘ynab, katta sensatsiya qayd etdi. Bu natija futbol jamoatchiligi tomonidan keskin qabul qilindi.

Ayniqsa, ushbu mundialda Lionel Messi bilan bir qatorda oltinchi bor ishtirok etib, mutlaq rekord o‘rnatgan Krishtianu Ronalduning bo‘sh o‘yini ko‘plab tanqidlarga sabab bo‘ldi. Mutaxassislar Portugaliya terma jamoasining umumiy salohiyati va istiqboliga shubha bilan qaray boshlashdi. Mana shunday vaziyatda ikkinchi turdagi O‘zbekistonga qarshi bahs portugaliyaliklar uchun o‘ta muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Maykl Ouen sobiq jamoadoshining yonini oldi

Jahon futboli afsonasi, angliyalik mashhur to‘purar Maykl Ouen O‘zbekiston va Portugaliya to‘qnashuvi oldidan Goal nashriga intervyu berdi. O‘z vaqtida "Manchester Yunayted" klubida Ronaldu bilan birga to‘p surgan Ouen tanqidlarga qaramay, Krishtianuning O‘zbekistonga qarshi bahsda o‘zini ko‘rsata olishiga ishonmoqda:

"Portugaliyaning birinchi o‘yinidan oldin Lionel Messining Argentina tarkibida uchta gol urgani ham Ronalduni gol urishga ilhomlantira olmadi. Bu holatni qabul qilish unga oson bo‘lgani yo‘q. Lekin men Ronalduga bo‘layotgan tanqidlarga qo‘shilmayman. Axir Krishtianu doim shunday bo‘lmaganmi? Ayniqsa, so‘nggi yillarda. U hech qachon jamoaviy o‘yinga juda faol qo‘shilmagan, ammo hal qiluvchi paytda maydondagi vaziyatni butunlay o‘zgartira olgan. U gol urmaganida hamma narsada uni ayblash juda oson. Lekin keyingi o‘yinning o‘zidayoq u tanqidchilarning ovozini o‘chirgan holat necha marta bo‘lgan? O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi o‘yinda Krishtianu Ronaldu xet-trik qayd etsa, bunga umuman ajablanmayman".

Uchrashuv vaqti va joyi

O‘zbekiston va Portugaliya milliy terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy bahs 23 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Ushbu hayajonli to‘qnashuvga AQSHning Xyuston shahridagi hashamatli stadion mezbonlik qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misr ikkinchi bo‘limda kambek namoyish etib, Yangi Zelandiyani mag‘lub etdiMisr ikkinchi bo‘limda kambek namoyish etib, Yangi Zelandiyani mag‘lub etdiBugun, 10:59Kylian Mbappe kelajakda MLSga oʻtishi mumkin: David Beckham uni jamoasiga chorlamoqdaKylian Mbappe kelajakda MLSga oʻtishi mumkin: David Beckham uni jamoasiga chorlamoqdaBugun, 09:57Belgiya va Eron o‘yinida hisob ochilmadiBelgiya va Eron o‘yinida hisob ochilmadiBugun, 04:19Kylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolKylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurolBugun, 02:55Nicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiNicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiBugun, 02:39Aleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiAleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiBugun, 01:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi