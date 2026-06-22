JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadi

·0·Sport
JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadi

2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatida guruh bosqichining ikkinchi tur bahslari davom etmoqda. Bugun, 22 iyun kuni va 23 iyunga o‘tar kechasi «I» hamda «J» guruhlaridan o‘rin olgan to‘rtta muhim uchrashuv o‘tkaziladi.

Kunning dastlabki bahsida amaldagi jahon chempioni Argentina Avstriya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Soat 22:00 da boshlanadigan ushbu uchrashuv guruhda peshqadamlik uchun kurashda muhim ahamiyat kasb etadi. Lionel Messi yetakchiligidagi argentinaliklar navbatdagi g‘alabani qo‘lga kiritishga harakat qiladi, Avstriya esa favoritga munosib qarshilik ko‘rsatishni maqsad qilgan.

Tungi soat 02:00 da Fransiya va Iroq terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi. Tarkibida jahon futboli yulduzlari jamlangan fransuzlar bahsning asosiy favoriti hisoblanadi. Biroq Iroq terma jamoasi ham jamoaviy intizom va kurashuvchanlik orqali sensatsiya qayd etishga urinadi.

Soat 05:00 da Norvegiya Senegalga qarshi to‘p suradi. Yevropa va Afrika futbol maktablari to‘qnashadigan mazkur uchrashuvda tezlik, jismoniy kurash hamda hujumkor harakatlar ko‘p bo‘lishi kutilmoqda. Ikki jamoa uchun ham natija keyingi bosqichga chiqish imkoniyatiga bevosita ta’sir qilishi mumkin.

Bugungi dasturni soat 08:00 da boshlanadigan Iordaniya — Jazoir bahsi yakunlab beradi. Ilk bor jahon chempionatida ishtirok etayotgan Iordaniya navbatdagi tarixiy natija uchun kurashadi. Tajribali va jismonan baquvvat Jazoir esa uch ochkoni qo‘lga kiritish niyatida maydonga tushadi.

Bugungi uchrashuvlar — 22/23 iyun:

22:00 — Argentina — Avstriya

02:00 — Fransiya — Iroq

05:00 — Norvegiya — Senegal

08:00 — Iordaniya — Jazoir

Jahon chempionatining ikkinchi turi qizg‘in va murosasiz bahslarni va’da qilmoqda. Ayniqsa, Argentina — Avstriya hamda Norvegiya — Senegal uchrashuvlari futbol muxlislarida katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizTurkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizBugun, 12:09Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiSaloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiBugun, 12:05Dunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaDunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaBugun, 12:01Muhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiMuhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdiBugun, 11:55Kabo-Verdedan navbatdagi sensatsiya, Urugvay Mayamida ochko yo‘qotdiKabo-Verdedan navbatdagi sensatsiya, Urugvay Mayamida ochko yo‘qotdiBugun, 11:26Kannavaro: Portugaliyadan qo‘rqmaymiz, maydonda hech qanday do‘stlik bo‘lmaydiKannavaro: Portugaliyadan qo‘rqmaymiz, maydonda hech qanday do‘stlik bo‘lmaydiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi