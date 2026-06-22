JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadi
2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatida guruh bosqichining ikkinchi tur bahslari davom etmoqda. Bugun, 22 iyun kuni va 23 iyunga o‘tar kechasi «I» hamda «J» guruhlaridan o‘rin olgan to‘rtta muhim uchrashuv o‘tkaziladi.
Kunning dastlabki bahsida amaldagi jahon chempioni Argentina Avstriya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Soat 22:00 da boshlanadigan ushbu uchrashuv guruhda peshqadamlik uchun kurashda muhim ahamiyat kasb etadi. Lionel Messi yetakchiligidagi argentinaliklar navbatdagi g‘alabani qo‘lga kiritishga harakat qiladi, Avstriya esa favoritga munosib qarshilik ko‘rsatishni maqsad qilgan.
Tungi soat 02:00 da Fransiya va Iroq terma jamoalari o‘zaro kuch sinashadi. Tarkibida jahon futboli yulduzlari jamlangan fransuzlar bahsning asosiy favoriti hisoblanadi. Biroq Iroq terma jamoasi ham jamoaviy intizom va kurashuvchanlik orqali sensatsiya qayd etishga urinadi.
Soat 05:00 da Norvegiya Senegalga qarshi to‘p suradi. Yevropa va Afrika futbol maktablari to‘qnashadigan mazkur uchrashuvda tezlik, jismoniy kurash hamda hujumkor harakatlar ko‘p bo‘lishi kutilmoqda. Ikki jamoa uchun ham natija keyingi bosqichga chiqish imkoniyatiga bevosita ta’sir qilishi mumkin.
Bugungi dasturni soat 08:00 da boshlanadigan Iordaniya — Jazoir bahsi yakunlab beradi. Ilk bor jahon chempionatida ishtirok etayotgan Iordaniya navbatdagi tarixiy natija uchun kurashadi. Tajribali va jismonan baquvvat Jazoir esa uch ochkoni qo‘lga kiritish niyatida maydonga tushadi.
Bugungi uchrashuvlar — 22/23 iyun:
22:00 — Argentina — Avstriya
02:00 — Fransiya — Iroq
05:00 — Norvegiya — Senegal
08:00 — Iordaniya — Jazoir
Jahon chempionatining ikkinchi turi qizg‘in va murosasiz bahslarni va’da qilmoqda. Ayniqsa, Argentina — Avstriya hamda Norvegiya — Senegal uchrashuvlari futbol muxlislarida katta qiziqish uyg‘otishi kutilmoqda.
…