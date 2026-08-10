Ijtimoiy tarmoqlar voyaga yetmaganlar qaramligi boʻyicha sudga tortilmoqda
AQShning San-Fransiskodagi 9-apellyatsiya sudi Meta, TikTok, Snapchat va Google kompaniyalarining voyaga yetmaganlarda qaramlik keltirib chiqaruvchi mahsulotlar yaratish bo'yicha da'volarni rad etish haqidagi urinishlarini rad etdi. Kompaniyalar foydalanuvchilar postlari uchun platformalarni javobgarlikdan ozod qiluvchi Section 230 qoidasiga tayangan, biroq sud apellyatsiya arizasi sud jarayonidan oldin berilgani uchun muddatidan erta ekanini bildirdi.
AQShning San-Friskentagi 9-apellyatsiya sudi Meta, TikTok, Snapchat va Google kabi yirik texnologiya kompaniyalarining daʼvolarni rad etish boʻyicha qilingan urinishlarini rad etdi. Reuters agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur platformalar oʻz mahsulotlarini voyaga yetmaganlar orasida ataylab qaramlik keltirib chiqaradigan qilib yaratganlikda ayblanmoqda va minglab sud jarayonlariga duch kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyalar sudga murojaat qilib, foydalanuvchilarning postlari uchun platformalarni javobgarlikdan ozod qiluvchi mashhur Section 230 qoidasiga tayanib oʻzlarini himoya qilishga harakat qilishgan edi. Ularning taʼkidlashicha, ushbu qoida ularni qaramlikni keltirib chiqaruvchi dizayn yechimlari haqida jamoatchilikni ogohlantirmaganlik ayblovlaridan ham himoya qilishi kerak. Biroq sud apellyatsiya arizasi koʻrib chiqish uchun juda erta berilganini, chunki bunday shikoyatlar odatda sud jarayonidan soʻng koʻrib chiqilishini maʼlum qildi.
Minglab daʼvolarning birlashuviHozirgi kunda xususiy shaxslar, shtat hamda mahalliy hukumatlar va maktab okruglari tomonidan berilgan minglab shunday daʼvolar bitta yirik federal ishga birlashtirildi va endilikda mazkur tartibda davom ettiriladi. Ushbu huquqiy jarayonlar yirik texnologiya gigantlarining kelgusidagi faoliyatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan muhim presedentga aylanishi kutilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, mazkur sud jarayonlarining yakuni qanday boʻlishini oldindan aytish hozircha qiyin. Shunga qaramay, mazkur yoʻnalishdagi dastlabki natijalar ham texnologiya kompaniyalari uchun jiddiy signal bermoqda. Xususan, Meta bolalar xavfsizligi masalalari bilan bogʻliq shunga oʻxshash masalalar boʻyicha oʻtkazilgan hakamlar hayʼati sudlarida allaqachon ikkita daʼvoni yutqazib qoʻygan edi.
Kelajakdagi oqibatlar va xavfsizlikMazkur voqealar fonida ijtimoiy tarmoqlarning voyaga yetmagan foydalanuvchilar ruhiy salomatligiga taʼsiri masalasi global miqyosda yanada keskin muhokama qilinmoqda. Platformalarning algoritmik dizayni va yoshlarni ekran qarshisida uzoqroq ushlab turish mexanizmlari qonuniy tartibga solinishi ehtimoli ortib bormoqda.
Sudning soʻnggi qarori texnologiya kompaniyalari oʻz mahsulotlarini ishlab chiqishda xavfsizlik va axloqiy meʼyorlarga jiddiyroq yondashishini talab qiluvchi yangi davrni boshlab berishi mumkin. Hozircha esa Meta, TikTok, Snapchat va Google kompaniyalari oʻzlarining himoya strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.
…