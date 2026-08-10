Ijtimoiy tarmoqlar voyaga yetmaganlar qaramligi boʻyicha sudga tortilmoqda

·49·Texno
Ijtimoiy tarmoqlar voyaga yetmaganlar qaramligi boʻyicha sudga tortilmoqda
Qisqacha

AQShning San-Fransiskodagi 9-apellyatsiya sudi Meta, TikTok, Snapchat va Google kompaniyalarining voyaga yetmaganlarda qaramlik keltirib chiqaruvchi mahsulotlar yaratish bo'yicha da'volarni rad etish haqidagi urinishlarini rad etdi. Kompaniyalar foydalanuvchilar postlari uchun platformalarni javobgarlikdan ozod qiluvchi Section 230 qoidasiga tayangan, biroq sud apellyatsiya arizasi sud jarayonidan oldin berilgani uchun muddatidan erta ekanini bildirdi.

AQShning San-Friskentagi 9-apellyatsiya sudi Meta, TikTok, Snapchat va Google kabi yirik texnologiya kompaniyalarining daʼvolarni rad etish boʻyicha qilingan urinishlarini rad etdi. Reuters agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mazkur platformalar oʻz mahsulotlarini voyaga yetmaganlar orasida ataylab qaramlik keltirib chiqaradigan qilib yaratganlikda ayblanmoqda va minglab sud jarayonlariga duch kelmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyalar sudga murojaat qilib, foydalanuvchilarning postlari uchun platformalarni javobgarlikdan ozod qiluvchi mashhur Section 230 qoidasiga tayanib oʻzlarini himoya qilishga harakat qilishgan edi. Ularning taʼkidlashicha, ushbu qoida ularni qaramlikni keltirib chiqaruvchi dizayn yechimlari haqida jamoatchilikni ogohlantirmaganlik ayblovlaridan ham himoya qilishi kerak. Biroq sud apellyatsiya arizasi koʻrib chiqish uchun juda erta berilganini, chunki bunday shikoyatlar odatda sud jarayonidan soʻng koʻrib chiqilishini maʼlum qildi.

Minglab daʼvolarning birlashuvi

Hozirgi kunda xususiy shaxslar, shtat hamda mahalliy hukumatlar va maktab okruglari tomonidan berilgan minglab shunday daʼvolar bitta yirik federal ishga birlashtirildi va endilikda mazkur tartibda davom ettiriladi. Ushbu huquqiy jarayonlar yirik texnologiya gigantlarining kelgusidagi faoliyatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin boʻlgan muhim presedentga aylanishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, mazkur sud jarayonlarining yakuni qanday boʻlishini oldindan aytish hozircha qiyin. Shunga qaramay, mazkur yoʻnalishdagi dastlabki natijalar ham texnologiya kompaniyalari uchun jiddiy signal bermoqda. Xususan, Meta bolalar xavfsizligi masalalari bilan bogʻliq shunga oʻxshash masalalar boʻyicha oʻtkazilgan hakamlar hayʼati sudlarida allaqachon ikkita daʼvoni yutqazib qoʻygan edi.

Kelajakdagi oqibatlar va xavfsizlik

Mazkur voqealar fonida ijtimoiy tarmoqlarning voyaga yetmagan foydalanuvchilar ruhiy salomatligiga taʼsiri masalasi global miqyosda yanada keskin muhokama qilinmoqda. Platformalarning algoritmik dizayni va yoshlarni ekran qarshisida uzoqroq ushlab turish mexanizmlari qonuniy tartibga solinishi ehtimoli ortib bormoqda.

Sudning soʻnggi qarori texnologiya kompaniyalari oʻz mahsulotlarini ishlab chiqishda xavfsizlik va axloqiy meʼyorlarga jiddiyroq yondashishini talab qiluvchi yangi davrni boshlab berishi mumkin. Hozircha esa Meta, TikTok, Snapchat va Google kompaniyalari oʻzlarining himoya strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarSud jarayoniMetaTikTokGoogle
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi