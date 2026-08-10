Kuka Neymar bilan intizom masalasida maxsus suhbat oʻtkazishini tasdiqladi
Santos bosh murabbiyi Kuka jamoa sardori Neymar bilan intizomiy muammolar va sariq kartochkalar ko'paygani yuzasidan maxsus yopiq uchrashuv o'tkazishini ma'lum qildi. Neymar diskvalifikatsiya sabab Santosning Atletico-PRga qarshi 2:0 hisobidagi mag'lubiyatida maydonga tusha olmadi va klub jadvalning quyi qismida, xavfli hududda qoldi.
Braziliyaning Santos klubi bosh murabbiyi Kuka jamoa sardori Neymar bilan yuzaga kelayotgan intizomiy muammolar va sariq kartochkalar koʻpayib ketgani yuzasidan maxsus yopiq uchrashuv oʻtkazishini maʼlum qildi. Tajribali hujumchining diskvalifikatsiya sababli maydonga tusha olmagani jamoaning navbatdagi magʻlubiyatiga sabab boʻldi va klubni ogʻir turnir holatida qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Vila Belmiro stadionida boʻlib oʻtgan bahsda Santos Atletico-PR jamoasiga 2:0 hisobida imkoniyatni boy berdi. Ushbu magʻlubiyatdan soʻng afsonaviy klub musobaqa jadvalining quyi qismida — xavfli hududda qolib ketdi. Bu holat jamoa hujum chizigʻida sobiq Barselona va Pari Sen-Jermen yulduzining ijodiy imkoniyatlari hamda maydondagi borligiga qanchalik bogʻliq ekanini yana bir bor yaqqol koʻrsatib qoʻydi.
Intizomiy muammolar va ortib borayotgan kartochkalarJoriy mavsumda 34 yoshli futbolchi barcha turnirlar doirasidagi 19 ta uchrashuvda 9 marta hakamlar tomonidan ogohlantirildi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich futbolchining 2025 yilgi mavsum davomida olgan jami 8 ta sariq kartochkasidan ham oshib ketdi. Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Kuka oʻzining yetakchisi maydonni tez-tez tark etishga majbur boʻlayotganidan noroziligini yashirmadi.
«Ha, biz kartochkalar haqida albatta gaplashamiz. Uning bugungidek muhim oʻyinlarni oʻtkazib yubormasligi juda muhim», — deya Kukaning soʻzlarini keltiradi Goal.com nashri. Murabbiyning taʼkidlashicha, hujumchining maydonda yoʻqligi jamoaning yaratilgan vaziyatlarni golga aylantirish sifatiga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Maydondagi samaradorlik va maydon tashqarisidagi mojarlarJoriy mavsumdagi qiyinchiliklarga qaramay, Neymar maydonda yuqori natija koʻrsatishda davom etmoqda: uning hisobida 2026 yilda 8 ta gol va 5 ta golli uzatma mavjud. Biroq muntazam ravishda sariq kartochka olishi va maydondan chetlatilishi klubning mavsumdagi asosiy maqsadlariga erishishiga soya solmoqda.
Intizomiy muammolar faqat hakamlarning xabarnomalari bilan cheklanib qolmayapti. Yaqinda Braziliya kubogi doirasida Remo jamoasiga qarshi kechgan oʻyindan soʻng Neymar raqib rasmiy vakillari bilan yuzaga kelgan mojaro markazida qoldi. U tunelda raqib xodimlariga nisbatan baqirib, provokatsion harakatlar qilgani tasvirlarga tushib qolgandi.
Ushbu holat Remo klubi prezidenti Antonio Karlos Beyseyraning keskin tanqidiga sabab boʻldi. U oʻz bayonotida yosh avlod vakillari uchun namuna boʻlishi kerak boʻlgan yulduzning hatti-harakatlarini qattiq qoraladi. Ushbu voqealar Neymarning yorqin faoliyatining soʻnggi yillaridan biri oʻtayotgan bir paytda uning shaxsiy xulq-atvoriga boʻlgan eʼtiborni yanada kuchaytirdi.
…