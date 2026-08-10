Kuka Neymar bilan intizom masalasida maxsus suhbat oʻtkazishini tasdiqladi

·53·Sport
Kuka Neymar bilan intizom masalasida maxsus suhbat oʻtkazishini tasdiqladi
Qisqacha

Santos bosh murabbiyi Kuka jamoa sardori Neymar bilan intizomiy muammolar va sariq kartochkalar ko'paygani yuzasidan maxsus yopiq uchrashuv o'tkazishini ma'lum qildi. Neymar diskvalifikatsiya sabab Santosning Atletico-PRga qarshi 2:0 hisobidagi mag'lubiyatida maydonga tusha olmadi va klub jadvalning quyi qismida, xavfli hududda qoldi.

Braziliyaning Santos klubi bosh murabbiyi Kuka jamoa sardori Neymar bilan yuzaga kelayotgan intizomiy muammolar va sariq kartochkalar koʻpayib ketgani yuzasidan maxsus yopiq uchrashuv oʻtkazishini maʼlum qildi. Tajribali hujumchining diskvalifikatsiya sababli maydonga tusha olmagani jamoaning navbatdagi magʻlubiyatiga sabab boʻldi va klubni ogʻir turnir holatida qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Vila Belmiro stadionida boʻlib oʻtgan bahsda Santos Atletico-PR jamoasiga 2:0 hisobida imkoniyatni boy berdi. Ushbu magʻlubiyatdan soʻng afsonaviy klub musobaqa jadvalining quyi qismida — xavfli hududda qolib ketdi. Bu holat jamoa hujum chizigʻida sobiq Barselona va Pari Sen-Jermen yulduzining ijodiy imkoniyatlari hamda maydondagi borligiga qanchalik bogʻliq ekanini yana bir bor yaqqol koʻrsatib qoʻydi.

Intizomiy muammolar va ortib borayotgan kartochkalar

Joriy mavsumda 34 yoshli futbolchi barcha turnirlar doirasidagi 19 ta uchrashuvda 9 marta hakamlar tomonidan ogohlantirildi. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich futbolchining 2025 yilgi mavsum davomida olgan jami 8 ta sariq kartochkasidan ham oshib ketdi. Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida bosh murabbiy Kuka oʻzining yetakchisi maydonni tez-tez tark etishga majbur boʻlayotganidan noroziligini yashirmadi.

«Ha, biz kartochkalar haqida albatta gaplashamiz. Uning bugungidek muhim oʻyinlarni oʻtkazib yubormasligi juda muhim», — deya Kukaning soʻzlarini keltiradi Goal.com nashri. Murabbiyning taʼkidlashicha, hujumchining maydonda yoʻqligi jamoaning yaratilgan vaziyatlarni golga aylantirish sifatiga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Maydondagi samaradorlik va maydon tashqarisidagi mojarlar

Joriy mavsumdagi qiyinchiliklarga qaramay, Neymar maydonda yuqori natija koʻrsatishda davom etmoqda: uning hisobida 2026 yilda 8 ta gol va 5 ta golli uzatma mavjud. Biroq muntazam ravishda sariq kartochka olishi va maydondan chetlatilishi klubning mavsumdagi asosiy maqsadlariga erishishiga soya solmoqda.

Intizomiy muammolar faqat hakamlarning xabarnomalari bilan cheklanib qolmayapti. Yaqinda Braziliya kubogi doirasida Remo jamoasiga qarshi kechgan oʻyindan soʻng Neymar raqib rasmiy vakillari bilan yuzaga kelgan mojaro markazida qoldi. U tunelda raqib xodimlariga nisbatan baqirib, provokatsion harakatlar qilgani tasvirlarga tushib qolgandi.

Ushbu holat Remo klubi prezidenti Antonio Karlos Beyseyraning keskin tanqidiga sabab boʻldi. U oʻz bayonotida yosh avlod vakillari uchun namuna boʻlishi kerak boʻlgan yulduzning hatti-harakatlarini qattiq qoraladi. Ushbu voqealar Neymarning yorqin faoliyatining soʻnggi yillaridan biri oʻtayotgan bir paytda uning shaxsiy xulq-atvoriga boʻlgan eʼtiborni yanada kuchaytirdi.

NeymarSantosKukaBraziliya chempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)