JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026 guruh bosqichining 2-turida Urugvay va Kabo-Verde jamoalari o‘rtasidagi bahs 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Uchrashuvda hisobni 21-daqiqada Kabo-Verde yarimhimoyachisi Kevin Lenini ochdi.
Birinchi bo‘lim oxirlarida urugvayliklar vaziyatni o‘zgartirishdi: Maksimiliano Arauxo 44-daqiqada muvozanatni tikladi, keyin esa Agustin Kanobbio 45+6-daqiqada jamoasini oldinga olib chiqdi.
Biroq Kabo-Verde taslim bo‘lmadi. Ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan Elio Varela 61-daqiqada gol urib, yakuniy hisobni o‘rnatdi — 2:2.
JCH-2026. 2-tur
Urugvay — Kabo-Verde 2:2
Gollar: Lenini 21' (0:1), Arauxo 44' (1:1), Kanobbio 45+6' (2:1), Varela 61' (2:2)
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…