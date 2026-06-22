Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Lamin Yamal musobaqadagi shaxsiy ko‘rsatkichlardan ko‘ra jamoaviy natijani muhimroq deb hisoblashini aytdi. Uning fikricha, turnir davomida ko‘p gol urish futbolchi uchun yaxshi natija bo‘lishi mumkin, ammo jamoa sovrinni qo‘lga kiritmasa, buning o‘zi yetarli emas.
«Turnir davomida 16 ta gol urishingiz mumkin, ammo yarim finalda mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etasiz. Men bunday holatni xohlamayman. Men g‘alaba qozonishni istayman», dedi Lamin Yamal.
Futbolchi shu tariqa shaxsiy statistika emas, musobaqada g‘olib chiqish uning asosiy maqsadi ekanini ta’kidladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…