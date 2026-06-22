Jahon chempionati: Harry Kane, Lionel Messi va Mbappe oʻrtasidagi "Oltin butsa" poygasi

·21·Sport
Jahon chempionati: Harry Kane, Lionel Messi va Mbappe oʻrtasidagi "Oltin butsa" poygasi

Shimoliy Amerikada start olgan 2026-yilgi jahon chempionati dunyoning eng kuchli hujumchilari oʻrtasidagi murosasiz bahsga aylanmoqda. Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland kabi yulduzlar turnirning ilk bosqichlaridanoq oʻz mahoratlarini namoyish etib, toʻpurarlar poygasida yetakchilik uchun kurashni boshlab yubordilar. Ushbu raqobat nafaqat shaxsiy natijalar, balki terma jamoalarning umumiy muvaffaqiyati uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Guruh bosqichining dastlabki oʻyinlarida Lionel Messi Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib, jahon chempionatlari tarixida uchta gol urgan eng yoshli futbolchiga aylandi. Shu bilan birga, Kylian Mbappe va Erling Xoland ham mos ravishda Senegal va Iroq darvozalariga ikkitadan gol urib, oʻz ambitsiyalarini koʻrsatib qoʻyishdi. Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane esa Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabada dubl muallifi boʻldi.

Shaxsiy natija yoki jamoaviy manfaat?

Angliya futboli afsonasi John Barnes Goal.com nashriga bergan intervyusida Harry Kane va boshqa yulduzlarning ruhiy holati haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, garchi toʻpurarlar poygasi qizgʻin kechayotgan boʻlsa-da, Kane uchun jamoaviy gʻalaba shaxsiy sovrindan ustun turadi. Barnesning taʼkidlashicha, Kane raqiblarining necha gol urayotganiga qarab oʻz oʻyin uslubini oʻzgartirmaydi.

"Agar gollar urish Angliyaning keyingi bosqichga chiqishiga yordam bersa, Harry albatta bunga intiladi. Biroq, u raqobatchilari bilan bellashish uchun jamoa manfaatlarini chetga surib, xudbinlik qiladigan futbolchi emas. Sardor sifatida uning asosiy maqsadi — jamoasining muvaffaqiyati. Agar Mbappe yoki Haaland undan koʻproq gol ursa-yu, Angliya gʻalaba qozonishda davom etsa, bu Kane uchun muammo boʻlmaydi", — deydi John Barnes.

Ekspertning fikriga koʻra, zamonaviy futbolning eng yuqori choʻqqisida turgan hujumchilar, jumladan Mbappe ham xuddi shunday falsafaga amal qiladi. Frantsiya terma jamoasida Ousmane Dembele kabi mahoratli sheriklari borligini inobatga olgan holda, Mbappe ham oʻz gollaridan koʻra jamoasining jahon tojini himoya qilishini afzal koʻradi. Bunday turnirlarda individual sovrinlar jamoaviy muvaffaqiyatning soyasida qolib ketishi tabiiy hol.

Harry Kanening ajoyib sport formasi

Harry Kane 32 yoshda boʻlishiga qaramay, oʻz faoliyatidagi eng yaxshi davrlardan birini oʻtkazmoqda. U Bavariya safida oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 61 ta gol urib, Bundesligada gʻolib chiqdi va oʻzining yuqori darajadagi hujumchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Angliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari unvoni unga jahon chempionatida qoʻshimcha ishonch bagʻishlamoqda.

Ushbu jahon chempionati tarixiy voqealar bilan ham yodda qolishi mumkin. Agar ushbu hujumchilardan biri yana "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritsa, u nufuzli turnirda ikki bor eng yaxshi toʻpurar boʻlgan tarixdagi ilk futbolchiga aylanadi. Hozircha poyga endi qizimoqda va har bir gol turnir jadvalidagi vaziyatni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin.

Jahon ChempionatiHarry KaneLionel MessiKylian MbappeAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiPortugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiBugun, 18:12Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Lamin Yamal: «Men uchun shaxsiy natijadan ko‘ra jamoaviy g‘alaba muhim»Bugun, 17:22Chelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiChelsi Mayk Menyan transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 17:17O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 16:52Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Bugun, 16:30Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinAlan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinBugun, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi