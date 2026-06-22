Jahon chempionati: Harry Kane, Lionel Messi va Mbappe oʻrtasidagi "Oltin butsa" poygasi
Shimoliy Amerikada start olgan 2026-yilgi jahon chempionati dunyoning eng kuchli hujumchilari oʻrtasidagi murosasiz bahsga aylanmoqda. Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappe va Erling Xoland kabi yulduzlar turnirning ilk bosqichlaridanoq oʻz mahoratlarini namoyish etib, toʻpurarlar poygasida yetakchilik uchun kurashni boshlab yubordilar. Ushbu raqobat nafaqat shaxsiy natijalar, balki terma jamoalarning umumiy muvaffaqiyati uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Guruh bosqichining dastlabki oʻyinlarida Lionel Messi Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib, jahon chempionatlari tarixida uchta gol urgan eng yoshli futbolchiga aylandi. Shu bilan birga, Kylian Mbappe va Erling Xoland ham mos ravishda Senegal va Iroq darvozalariga ikkitadan gol urib, oʻz ambitsiyalarini koʻrsatib qoʻyishdi. Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane esa Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabada dubl muallifi boʻldi.
Shaxsiy natija yoki jamoaviy manfaat?Angliya futboli afsonasi John Barnes Goal.com nashriga bergan intervyusida Harry Kane va boshqa yulduzlarning ruhiy holati haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning fikricha, garchi toʻpurarlar poygasi qizgʻin kechayotgan boʻlsa-da, Kane uchun jamoaviy gʻalaba shaxsiy sovrindan ustun turadi. Barnesning taʼkidlashicha, Kane raqiblarining necha gol urayotganiga qarab oʻz oʻyin uslubini oʻzgartirmaydi.
"Agar gollar urish Angliyaning keyingi bosqichga chiqishiga yordam bersa, Harry albatta bunga intiladi. Biroq, u raqobatchilari bilan bellashish uchun jamoa manfaatlarini chetga surib, xudbinlik qiladigan futbolchi emas. Sardor sifatida uning asosiy maqsadi — jamoasining muvaffaqiyati. Agar Mbappe yoki Haaland undan koʻproq gol ursa-yu, Angliya gʻalaba qozonishda davom etsa, bu Kane uchun muammo boʻlmaydi", — deydi John Barnes.
Ekspertning fikriga koʻra, zamonaviy futbolning eng yuqori choʻqqisida turgan hujumchilar, jumladan Mbappe ham xuddi shunday falsafaga amal qiladi. Frantsiya terma jamoasida Ousmane Dembele kabi mahoratli sheriklari borligini inobatga olgan holda, Mbappe ham oʻz gollaridan koʻra jamoasining jahon tojini himoya qilishini afzal koʻradi. Bunday turnirlarda individual sovrinlar jamoaviy muvaffaqiyatning soyasida qolib ketishi tabiiy hol.
Harry Kanening ajoyib sport formasiHarry Kane 32 yoshda boʻlishiga qaramay, oʻz faoliyatidagi eng yaxshi davrlardan birini oʻtkazmoqda. U Bavariya safida oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 61 ta gol urib, Bundesligada gʻolib chiqdi va oʻzining yuqori darajadagi hujumchi ekanligini yana bir bor isbotladi. Angliya terma jamoasining barcha davrlardagi eng yaxshi toʻpurari unvoni unga jahon chempionatida qoʻshimcha ishonch bagʻishlamoqda.
Ushbu jahon chempionati tarixiy voqealar bilan ham yodda qolishi mumkin. Agar ushbu hujumchilardan biri yana "Oltin butsa"ni qoʻlga kiritsa, u nufuzli turnirda ikki bor eng yaxshi toʻpurar boʻlgan tarixdagi ilk futbolchiga aylanadi. Hozircha poyga endi qizimoqda va har bir gol turnir jadvalidagi vaziyatni tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…