Khiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdi
Angliya ayollar terma jamoasi darvozaboni Khiara Keating Manchester Siti klubi taklif qilgan yangi shartnomani rad etdi. 21 yoshli iqtidorli posbonning amaldagi kelishuvi yakunlanishiga bir yil vaqt qolgan boʻlib, u jamoadagi oʻrni va oʻyin amaliyoti kamligidan norozi ekani aytilmoqda. Ushbu qaror Angliya ayollar Superligasining (WSL) boshqa klublari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Keating Manchester Siti safida asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻyganidan soʻng oʻz kelajagi borasida bir qarorga kelolmayapti. Oʻtgan mavsumda u yaponiyalik Ayaka Yamashitadan keyin ikkinchi raqamli darvozabon sifatida qayd etildi. Bu holat uning nafaqat klubdagi, balki terma jamoadagi mavqeiga ham salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Kutilmagan pasayish va raqobatKhiara Keating 2023-24 yilgi mavsumda haqiqiy kashfiyotga aylangan edi. Oʻshanda u oʻsmirlik chogʻidayoq jamoaning birinchi raqamli posboniga aylanib, 9 ta oʻyinda darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan va WSL tarixidagi eng yosh "Oltin qoʻlqop" sohibasiga aylangandi. Biroq keyingi mavsumlarda uning maydondagi daqiqalari keskin kamayib ketdi.
Raqamlarga murojaat qilsak, 2024-25 yilgi chempionatda Keating 12 ta oʻyinda qatnashgan boʻlsa, oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 4 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Garchi u Angliya Kubogi finaliga qadar jamoaga yordam bergan va Brayton ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi gʻalabada hissa qoʻshgan boʻlsa-da, miya chayqalishi sababli hal qiluvchi bahsni oʻtkazib yubordi.
Terma jamoa va kelajak rejalariOʻyin amaliyotining kamligi Angliya ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Sarina Wiegman qarorlarida ham aks etmoqda. Khiara Keating 2026-yilgi Yevropa chempionatida gʻolib chiqqan tarkibda boʻlgan va debyutini Manchester Siti uy stadioni — Etihad Stadiumda nishonlagan edi. Ammo soʻnggi oylarda u muntazam ravishda qaydnomadan chetda qolmoqda.
GOAL nashriga bergan intervyusida darvozabon vaziyat haqida shunday deydi: "Bu juda qiyin boʻldi. Kun oxirida hamma maydonga tushishni istaydi, shuning uchun ligada kamroq daqiqaga ega boʻlish biroz hafsalani pir qildi. Lekin men har doim tayyor boʻlishni oʻrganganman. Oldinda yangi imkoniyatlar borligiga ishonaman".
2027-yilgi Jahon chempionati yaqinlashayotgan bir paytda, Keating uchun doimiy oʻyin amaliyoti suv va havodek zarur. Agar Manchester Siti uni asosiy tarkibga qaytarish boʻyicha kafolat bermasa, darvozabon kelasi yozda erkin agent sifatida yoki joriy transfer oynasida boshqa jamoaga oʻtishi kutilmoqda. Hozirda WSLning bir qator yetakchi klublari uning atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
…