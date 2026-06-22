Khiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdi

·40·Sport
Khiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdi

Angliya ayollar terma jamoasi darvozaboni Khiara Keating Manchester Siti klubi taklif qilgan yangi shartnomani rad etdi. 21 yoshli iqtidorli posbonning amaldagi kelishuvi yakunlanishiga bir yil vaqt qolgan boʻlib, u jamoadagi oʻrni va oʻyin amaliyoti kamligidan norozi ekani aytilmoqda. Ushbu qaror Angliya ayollar Superligasining (WSL) boshqa klublari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Keating Manchester Siti safida asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻyganidan soʻng oʻz kelajagi borasida bir qarorga kelolmayapti. Oʻtgan mavsumda u yaponiyalik Ayaka Yamashitadan keyin ikkinchi raqamli darvozabon sifatida qayd etildi. Bu holat uning nafaqat klubdagi, balki terma jamoadagi mavqeiga ham salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Kutilmagan pasayish va raqobat

Khiara Keating 2023-24 yilgi mavsumda haqiqiy kashfiyotga aylangan edi. Oʻshanda u oʻsmirlik chogʻidayoq jamoaning birinchi raqamli posboniga aylanib, 9 ta oʻyinda darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan va WSL tarixidagi eng yosh "Oltin qoʻlqop" sohibasiga aylangandi. Biroq keyingi mavsumlarda uning maydondagi daqiqalari keskin kamayib ketdi.

Raqamlarga murojaat qilsak, 2024-25 yilgi chempionatda Keating 12 ta oʻyinda qatnashgan boʻlsa, oʻtgan mavsumda bor-yoʻgʻi 4 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Garchi u Angliya Kubogi finaliga qadar jamoaga yordam bergan va Brayton ustidan qozonilgan 4:0 hisobidagi gʻalabada hissa qoʻshgan boʻlsa-da, miya chayqalishi sababli hal qiluvchi bahsni oʻtkazib yubordi.

Terma jamoa va kelajak rejalari

Oʻyin amaliyotining kamligi Angliya ayollar terma jamoasi bosh murabbiyi Sarina Wiegman qarorlarida ham aks etmoqda. Khiara Keating 2026-yilgi Yevropa chempionatida gʻolib chiqqan tarkibda boʻlgan va debyutini Manchester Siti uy stadioni — Etihad Stadiumda nishonlagan edi. Ammo soʻnggi oylarda u muntazam ravishda qaydnomadan chetda qolmoqda.

GOAL nashriga bergan intervyusida darvozabon vaziyat haqida shunday deydi: "Bu juda qiyin boʻldi. Kun oxirida hamma maydonga tushishni istaydi, shuning uchun ligada kamroq daqiqaga ega boʻlish biroz hafsalani pir qildi. Lekin men har doim tayyor boʻlishni oʻrganganman. Oldinda yangi imkoniyatlar borligiga ishonaman".

2027-yilgi Jahon chempionati yaqinlashayotgan bir paytda, Keating uchun doimiy oʻyin amaliyoti suv va havodek zarur. Agar Manchester Siti uni asosiy tarkibga qaytarish boʻyicha kafolat bermasa, darvozabon kelasi yozda erkin agent sifatida yoki joriy transfer oynasida boshqa jamoaga oʻtishi kutilmoqda. Hozirda WSLning bir qator yetakchi klublari uning atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Manchester SitiKhiara KeatingAngliyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Bugun, 21:16Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiRoberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiBugun, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Bugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi