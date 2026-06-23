Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdi

·0·Sport
Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdi

Argentina terma jamoasi jahon chempionligini himoya qilish yoʻlidagi ishonchli odimlarini davom ettirmoqda. Dallasda boʻlib oʻtgan murosasiz bahsda amaldagi chempionlar Avstriya ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonishdi. Mazkur uchrashuv nafaqat jamoaviy natija, balki futbol afsonasi Lionel Messi tomonidan oʻrnatilgan tarixiy natija bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin kutilmagan burilishlar bilan boshlandi. Uchrashuvning 8-daqiqasidayoq Lautaro Martinezga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik uchun Argentina foydasiga penalti belgilandi. Biroq Lionel Messi kutilmaganda nuqtadan adashdi va toʻpni darvoza ustunidan tashqariga yoʻlladi. Shunga qaramay, bu muvaffaqiyatsizlik hujumchini ruhan sindira olmadi va u keyinchalik nafaqat xatosini tuzatdi, balki Miroslav Klosega tegishli boʻlgan jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurar rekordini yangiladi.

Tarixiy rekord va oʻyin qahramonlari

Lionel Messi oʻyin davomida dubl qayd etib, oʻzining gollar sonini rekord darajaga yetkazdi. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Messi endilikda mundiallar tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini yakka oʻzi egallab turibdi. Uning maydondagi harakatlari va ikkinchi boʻlimdagi faolligi Argentina hujum chizigʻining kuchi hali ham pasaymaganini koʻrsatdi.

Himoya chizigʻida Manchester Yunayted vakili Lisandro Martinez va Tottenxem himoyachisi Cristian Romero ishonchli harakat qilishdi. Garchi Romero ikkinchi boʻlim boshida jarohat sabab maydonni tark etishga majbur boʻlgan boʻlsa-da, Argentina mudofaasi Michael Gregoritsch boshchiligidagi avstriyalik hujumchilarga deyarli imkoniyat qoldirmadi. Darvozabon Emiliano Martinez esa Marcel Sabitzer tomonidan yoʻllangan xavfli jarima zarbasini qaytarib, oʻz mahoratini yana bir bor namoyish etdi.

Yarim himoyada Rodrigo De Paul odatdagidek Messining "qoʻriqchisi" vazifasini bajardi va oʻng qanotda ulkan hajmdagi ishni bajardi. Alexis Mac Allister esa tayanch zonasida himoyachilarni sugʻurtalash va toʻpni oldinga yetkazib berishda faollik koʻrsatdi. Chap qanot himoyachisi Marcos Acuna esa nafaqat himoyada, balki hujumda ham samarali oʻynab, gʻalaba goliga assistentlik qildi.

Lionel Messining rekord oʻrnatgani quvonarli hol boʻlsa-da, murabbiylar shtabini Lautaro Martinez va Julian Alvarezning sermahsulligi biroz tashvishga solmoqda. Ushbu hujumchilar oʻyin davomida bir qator qulay imkoniyatlarga ega boʻlishsa-da, ulardan foydalana olishmadi. Kelgusi muhim bahslar oldidan asosiy hujumchilarning oʻz sport formalarini tiklab olishi Argentina uchun hayotiy ahamiyatga ega.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 00:20Argentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiArgentina va Avstriya uchrashuvida Lionel Messi dubl qayd etdiBugun, 00:13Messining benefisi: Argentina Avstriyani mag‘lub etib, pley-offni naqd qildi!Messining benefisi: Argentina Avstriyani mag‘lub etib, pley-offni naqd qildi!Bugun, 00:07Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Messining noxush seriyasi: u ketma-ket 3-mundialda penaltidan adashdi (video)Kecha, 23:18Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiLionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandiKecha, 23:11Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Tarix yangilandi: Messi JCH tarixidagi mutlaq to‘purarga aylandi (video)Kecha, 23:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi