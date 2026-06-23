Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina Avstriyani magʻlub etdi
Argentina terma jamoasi jahon chempionligini himoya qilish yoʻlidagi ishonchli odimlarini davom ettirmoqda. Dallasda boʻlib oʻtgan murosasiz bahsda amaldagi chempionlar Avstriya ustidan 2:0 hisobida gʻalaba qozonishdi. Mazkur uchrashuv nafaqat jamoaviy natija, balki futbol afsonasi Lionel Messi tomonidan oʻrnatilgan tarixiy natija bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin kutilmagan burilishlar bilan boshlandi. Uchrashuvning 8-daqiqasidayoq Lautaro Martinezga nisbatan ishlatilgan qoʻpollik uchun Argentina foydasiga penalti belgilandi. Biroq Lionel Messi kutilmaganda nuqtadan adashdi va toʻpni darvoza ustunidan tashqariga yoʻlladi. Shunga qaramay, bu muvaffaqiyatsizlik hujumchini ruhan sindira olmadi va u keyinchalik nafaqat xatosini tuzatdi, balki Miroslav Klosega tegishli boʻlgan jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurar rekordini yangiladi.
Tarixiy rekord va oʻyin qahramonlariLionel Messi oʻyin davomida dubl qayd etib, oʻzining gollar sonini rekord darajaga yetkazdi. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, Messi endilikda mundiallar tarixidagi eng yaxshi toʻpurar maqomini yakka oʻzi egallab turibdi. Uning maydondagi harakatlari va ikkinchi boʻlimdagi faolligi Argentina hujum chizigʻining kuchi hali ham pasaymaganini koʻrsatdi.
Himoya chizigʻida Manchester Yunayted vakili Lisandro Martinez va Tottenxem himoyachisi Cristian Romero ishonchli harakat qilishdi. Garchi Romero ikkinchi boʻlim boshida jarohat sabab maydonni tark etishga majbur boʻlgan boʻlsa-da, Argentina mudofaasi Michael Gregoritsch boshchiligidagi avstriyalik hujumchilarga deyarli imkoniyat qoldirmadi. Darvozabon Emiliano Martinez esa Marcel Sabitzer tomonidan yoʻllangan xavfli jarima zarbasini qaytarib, oʻz mahoratini yana bir bor namoyish etdi.
Yarim himoyada Rodrigo De Paul odatdagidek Messining "qoʻriqchisi" vazifasini bajardi va oʻng qanotda ulkan hajmdagi ishni bajardi. Alexis Mac Allister esa tayanch zonasida himoyachilarni sugʻurtalash va toʻpni oldinga yetkazib berishda faollik koʻrsatdi. Chap qanot himoyachisi Marcos Acuna esa nafaqat himoyada, balki hujumda ham samarali oʻynab, gʻalaba goliga assistentlik qildi.
Lionel Messining rekord oʻrnatgani quvonarli hol boʻlsa-da, murabbiylar shtabini Lautaro Martinez va Julian Alvarezning sermahsulligi biroz tashvishga solmoqda. Ushbu hujumchilar oʻyin davomida bir qator qulay imkoniyatlarga ega boʻlishsa-da, ulardan foydalana olishmadi. Kelgusi muhim bahslar oldidan asosiy hujumchilarning oʻz sport formalarini tiklab olishi Argentina uchun hayotiy ahamiyatga ega.
…