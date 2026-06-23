Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina muddatidan oldin pley-offga chiqdi

·27·Sport
Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina muddatidan oldin pley-offga chiqdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Dallasda oʻtgan JCh-2026 guruh bosqichi doirasidagi Avstriyaga qarshi bahsda (2:0) tarixiy natijani qayd etdi. Tajribali hujumchi uchrashuvda dubl qayd etib, jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Ushbu gʻalaba amaldagi chempionlarga muddatidan oldin 1/16 final yoʻllanmasini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

38 yoshli Lionel Messi oʻyin davomida Miroslav Klosega tegishli boʻlgan uzoq yillik rekordni yangilashga muvaffaq boʻldi. Uchrashuvning keskin kechgan ilk daqiqalaridan soʻng, aynan Messi hisobni ochdi va bahs yakunlanishi arafasida ikkinchi golni urib, turnir tarixidagi eng samarali futbolchi sifatidagi maqomini mustahkamladi.

Rekord sari yoʻl va oʻtkazib yuborilgan penalti

Qiziqarli jihati shundaki, Lionel Messi uchrashuvning birinchi boʻlimida penaltidan foydalana olmadi. Uning zarbasi darvoza ustunidan biroz chetga chiqib ketdi. Biroq futbolchining oʻzi bu xatolik jamoaga foyda keltirgan boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messi oʻyindan soʻng bergan intervyusida bu holatga oʻzgacha yondashgan.

"Toʻgʻrisini aytsam, voqealar bunday rivoj topgani hayratlanarli. Bugun penaltidan foydalanib hisobni yiriklashtirishim mumkin edi, lekin agar oʻshanda gol urganimda, balki keyingi ikkita golni ura olmasmidim. Buni hech qachon bilib boʻlmaydi, asosiysi jamoaning mehnati va natijadan koʻnglim toʻq", — deya taʼkidladi Lionel Messi.

Argentina pley-offga tayyorlanmoqda

J guruhi doirasidagi dastlabki ikki oʻyinda olti ochko jamgʻargan Argentina terma jamoasi muddatidan oldin keyingi bosqich masalasini hal qildi. Lionel Scaloni shogirdlari uchun guruhdagi soʻnggi oʻyin endi turnir jadvali nuqtayi nazaridan ahamiyatga ega emas. Bu esa asosiy futbolchilarga dam berish va tiklanish uchun imkoniyat yaratadi.

"Bizning rejalarimizda ikkita gʻalabaga erishish bor edi. Bu oson boʻlmadi, chunki jahon chempionatida barcha oʻyinlar teng kurashlar ostida oʻtadi. Muhimi — vazifani bajardik. Biz Argentina terma jamoasimiz va har qanday raqibga qarshi faqat gʻalaba uchun maydonga tushamiz", — deya qoʻshimcha qildi sardor.

Lionel Messi oʻzining soʻnggi jahon chempionatida nafaqat jamoaviy muvaffaqiyat, balki shaxsiy rekordlar borasida ham yangi choʻqqilarni zabt etishda davom etmoqda. Uning Dallasdagi oʻyini muxlislar yodida uzoq vaqt saqlanib qolishi shubhasiz, zero u endi rasman sayyoramizning eng nufuzli turniri tarixidagi eng buyuk toʻpurardir.

Lionel MessiArgentinaJCh-2026RekordFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane atrofida g'ayritabiiy bahs: Mashhur ekstrasens uni jodudan himoya qilmoqchiHarry Kane atrofida g'ayritabiiy bahs: Mashhur ekstrasens uni jodudan himoya qilmoqchiBugun, 01:17Argentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiArgentina va Avstriya o‘yinida Messi biz bilmagan golni urdiBugun, 00:57Aston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaAston Villa Morgan Rogers uchun 100 million funtdan kam takliflarni rad etmoqdaBugun, 00:53Messining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaMessining 18-golini raqib darvozaboni ham nishonlamoqdaBugun, 00:48Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Viktor Vatsko: «Portugaliya O‘zbekistonni yirik hisobda mag‘lub etadi»Bugun, 00:31Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 00:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi