Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina muddatidan oldin pley-offga chiqdi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Dallasda oʻtgan JCh-2026 guruh bosqichi doirasidagi Avstriyaga qarshi bahsda (2:0) tarixiy natijani qayd etdi. Tajribali hujumchi uchrashuvda dubl qayd etib, jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Ushbu gʻalaba amaldagi chempionlarga muddatidan oldin 1/16 final yoʻllanmasini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
38 yoshli Lionel Messi oʻyin davomida Miroslav Klosega tegishli boʻlgan uzoq yillik rekordni yangilashga muvaffaq boʻldi. Uchrashuvning keskin kechgan ilk daqiqalaridan soʻng, aynan Messi hisobni ochdi va bahs yakunlanishi arafasida ikkinchi golni urib, turnir tarixidagi eng samarali futbolchi sifatidagi maqomini mustahkamladi.
Rekord sari yoʻl va oʻtkazib yuborilgan penaltiQiziqarli jihati shundaki, Lionel Messi uchrashuvning birinchi boʻlimida penaltidan foydalana olmadi. Uning zarbasi darvoza ustunidan biroz chetga chiqib ketdi. Biroq futbolchining oʻzi bu xatolik jamoaga foyda keltirgan boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Messi oʻyindan soʻng bergan intervyusida bu holatga oʻzgacha yondashgan.
"Toʻgʻrisini aytsam, voqealar bunday rivoj topgani hayratlanarli. Bugun penaltidan foydalanib hisobni yiriklashtirishim mumkin edi, lekin agar oʻshanda gol urganimda, balki keyingi ikkita golni ura olmasmidim. Buni hech qachon bilib boʻlmaydi, asosiysi jamoaning mehnati va natijadan koʻnglim toʻq", — deya taʼkidladi Lionel Messi.
Argentina pley-offga tayyorlanmoqdaJ guruhi doirasidagi dastlabki ikki oʻyinda olti ochko jamgʻargan Argentina terma jamoasi muddatidan oldin keyingi bosqich masalasini hal qildi. Lionel Scaloni shogirdlari uchun guruhdagi soʻnggi oʻyin endi turnir jadvali nuqtayi nazaridan ahamiyatga ega emas. Bu esa asosiy futbolchilarga dam berish va tiklanish uchun imkoniyat yaratadi.
"Bizning rejalarimizda ikkita gʻalabaga erishish bor edi. Bu oson boʻlmadi, chunki jahon chempionatida barcha oʻyinlar teng kurashlar ostida oʻtadi. Muhimi — vazifani bajardik. Biz Argentina terma jamoasimiz va har qanday raqibga qarshi faqat gʻalaba uchun maydonga tushamiz", — deya qoʻshimcha qildi sardor.
Lionel Messi oʻzining soʻnggi jahon chempionatida nafaqat jamoaviy muvaffaqiyat, balki shaxsiy rekordlar borasida ham yangi choʻqqilarni zabt etishda davom etmoqda. Uning Dallasdagi oʻyini muxlislar yodida uzoq vaqt saqlanib qolishi shubhasiz, zero u endi rasman sayyoramizning eng nufuzli turniri tarixidagi eng buyuk toʻpurardir.
…