Italiya futbol federatsiyasiga Jovanni Malago prezident bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Italiya futbol federatsiyasiga yangi prezident saylandi. Tashkilotga endi Jovanni Malago rahbarlik qiladi. U bunga qadar Italiya milliy sport qo‘mitasi prezidenti lavozimida ishlagan.
Rim shahrida o‘tkazilgan saylovda Malago delegatlarning 68,58 foiz ovozini oldi. Uning yagona raqobatchisi Jankarlo Abete edi. Ovoz berish yakunlariga ko‘ra, Malago raqibini katta farq bilan ortda qoldirdi.
Jovanni Malago federatsiya prezidenti lavozimida Gabriele Gravinaning o‘rnini egallaydi. Gravina tashkilotni 2018 yildan 2026 yil bahoriga qadar boshqargan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…