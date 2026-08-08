Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqda

·135·O‘zbekiston
Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqda
Qisqacha

“Adolat” partiyasi ta’lim va tibbiyot muassasalariga tegishli yer maydonlari hamda binolarni sotish, xususiylashtirish yoki boshqa shaklda begonalashtirishni taqiqlovchi qonun loyihasini ishlab chiqmoqda. Tashabbusga Toshkent shahridagi 243-maktab binosi 2020 yilda auksionsiz sotilgani, Borovskiy nomidagi sobiq tibbiyot kolleji va Nizomiy nomidagi universitet binolari hamda yer maydonlari elektron savdoga chiqarilgani sabab bo‘lgan.

Sotsial-demokratik “Adolat” partiyasi ta’lim va tibbiyot muassasalariga tegishli yer maydonlari hamda binolarni sotish, xususiylashtirish yoki boshqa shaklda tasarrufdan chiqarishni taqiqlashni taklif qildi.

Partiya bu tashabbusni mamlakatda maktablar va bog‘chalarga ehtiyoj yuqori bo‘lib turgan bir paytda ta’lim va tibbiyot obyektlari yerlari savdoga qo‘yilayotgani bilan izohlamoqda. Ayniqsa, poytaxtda yer narxi yuqori bo‘lgan sharoitda bunday holatlar jamoatchilik muhokamasiga sabab bo‘lmoqda.

Misol sifatida Toshkent shahridagi 243-maktab binosi 2020 yilda auksionsiz sotilgani, shuningdek, Borovskiy nomidagi sobiq tibbiyot kolleji va Nizomiy nomidagi universitet binolari hamda yer maydonlari elektron savdoga chiqarilgani tilga olingan.

“Adolat” partiyasiga ko‘ra, bu faqat ko‘rinib turgan holatlar bo‘lishi mumkin. Oxirgi yillarda shunga o‘xshash yana qancha obyekt ta’lim va tibbiyot balansi hisobidan chiqarilgani noma’lum.

Partiya hozirda ta’lim va tibbiyot muassasalari yerlari hamda binolarini sotish, xususiylashtirish yoki boshqa shaklda begonalashtirishni taqiqlovchi qonun loyihasi ishlab chiqilayotganini ma’lum qildi. Bunday harakatlar uchun javobgarlik belgilash ham taklif etilmoqda.

Shuningdek, hukumat oxirgi yillarda ta’lim va tibbiyot tizimi balansidan chiqarilgan barcha obyektlarni to‘liq xatlovdan o‘tkazishi kerakligi ta’kidlandi. Agar qonunbuzilishlar aniqlansa, tegishli choralar ko‘rilishi lozim.

Investitsiya kiritish sharti bilan sotilgan, ammo majburiyatlar bajarilmagan yoki obyektning maqsadli yo‘nalishi o‘zgartirilgan holatlarda esa bunday binolar va yer maydonlari davlatga qaytarilishi taklif qilinmoqda.

AdolatToshkentNizomiy universiteti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadiChorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadiBugun, 06:03Endi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladiEndi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladiKecha, 16:39Katta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKatta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKecha, 11:44Ko‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadiKo‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadiKecha, 11:37Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqda07.08, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)07.08, 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi