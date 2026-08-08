Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandi

·238·Jamiyat
Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandi
Qisqacha

6 avgust kuni Yakkasaroy tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandi. Tadbirda Toshkent shahar IIBB boshlig'i Ravshan Sultonxo'jayev ishtirok etib, jamoat xavfsizligi va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha ishlar muhokama qilindi.

6 avgust kuni Yakkasaroy tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida saf yig‘ilishi o‘tkazildi. Unda Toshkent shahar IIBB boshlig‘i Ravshan Sultonxo‘jayev ishtirok etdi.

Yig‘ilishda jamoat xavfsizligini ta’minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va fuqarolar osoyishtaligini mustahkamlash bo‘yicha olib borilayotgan ishlar muhokama qilindi.

Tadbir yakunida inson hayotini qutqarishda jasorat va fidoyilik ko‘rsatgan xodimlar alohida e’tirof etildi. Ularga Toshkent shahar IIBB boshlig‘i Ravshan Sultonxo‘jayev va Yakkasaroy tumani hokimi Nilufar Allabergenova tomonidan tashakkurnomalar, pul mukofotlari va esdalik sovg‘alari topshirildi.

Marosimda inson hayotini asrab qolish eng oliy qadriyat ekani ta’kidlandi. Xodimlarning mas’uliyati, jasorati va o‘z vazifasiga sadoqati jamiyat uchun namuna sifatida tilga olindi.

YakkasarayRavshan Sultonxo‘jayevToshkentNilufar Allabergenova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldiO‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldiBugun, 05:37Hokimlikdagi «tanishlar» va 100 mln so‘mlik tuzoq: Kosondagi yer firibgarligiHokimlikdagi «tanishlar» va 100 mln so‘mlik tuzoq: Kosondagi yer firibgarligiKecha, 21:59Avtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiAvtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiKecha, 21:30Toshkentda formadagi shaxslar uyma-uy yurib 400 ming so‘m pul so‘rayotgani aytilmoqdaToshkentda formadagi shaxslar uyma-uy yurib 400 ming so‘m pul so‘rayotgani aytilmoqdaKecha, 16:30Qozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdiQozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdiKecha, 11:26Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)Kecha, 11:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi