Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!
The Telegraph surishtiruviga ko'ra, Janni Infantino UYEFAda ishlagan davrida sobiq sevgilisiga tashkilot mablag'lari hisobidan kamida «6 xonali» miqdorda tovon puli to'lanishini ta'minlagan. Infantino bilan munosabatlari boshlanganidan so'ng ayol rahbarlik lavozimiga tayinlangan, uning yillik maoshi 30 foizga oshirilib, 160 ming Shveysariya frankiga yetkazilgan.
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA)da faoliyat yuritgan yillarida yirik moliyaviy va intizomiy mojaro markazida bo‘lgani oshkor bo‘ldi. Bu haqda Britaniyaning nufuzli The Telegraph nashri surishtiruv e’lon qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Infantino UYEFAda ishlagan davrida tashkilot mablag‘lari evaziga sobiq sevgilisiga katta miqdorda tovon puli to‘lanishini hamda uning qimmatbaho o‘qish xarajatlari qoplanishini ta’minlagan.
Karyeradagi keskin ko‘tarilish va Mishel Platinining noroziligi
Manba xabariga ko‘ra, ayol dastlab UYEFAning oddiy ma’muriy tizimida faoliyat yuritgan. Infantino bilan ishqiy munosabatlar boshlanganidan so‘ng, uning karyerasida keskin o‘sish kuzatilgan:
Lavozim va maosh: Ayol rahbarlik lavozimiga tayinlangan va uning yillik maoshi 30 foizga oshirilib, 160 ming Shveysariya frankiga yetkazilgan.
Platinining aralashuvi: UYEFAning o‘sha paytdagi prezidenti Mishel Platini tashkilot ichidagi ushbu nomunosib munosabatlardan va vaziyatdan qattiq norozi bo‘lgan.
Natijada, manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish maqsadida xodimaning UYEFAdagi faoliyatini tugatish va unga katta miqdorda tovon puli to‘lash bo‘yicha qaror qabul qilingan.
Tovon puli va 45 ming funtlik MBA dasturi
FIFAning amaldagi rahbarining sobiq hamkasblari manbaga ma’lum qilishicha, ayolga to‘langan kompensatsiya summasi kamida «6 xonali» raqamni (yuz minglab frank yoki yevro) tashkil etgan.
Bundan tashqari, UYEFA mazkur xodimaning yiliga 45 ming funt sterling turadigan nufuzli MBA (Biznes boshqaruvi magistri) dasturida tahsil olish xarajatlarini ham o‘z zimmasiga olgan.
UYEFA ayblovlarni tasdiqladi: «Qoidalar kuchaytirildi»
UYEFA rahbariyati ushbu moliyaviy to‘lovlar amalga oshirilganini rasman tasdiqladi va tashkilot xodimasining Janni Infantino bilan yaqin munosabatlari haqidagi xabarlardan xabardor bo‘lishganini bildirdi.
Federatsiya vakillarining ta’kidlashicha, ushbu voqeadan so‘ng zamonaviy xalqaro tashkilot standartlariga mos kelish hamda manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘ymaslik uchun ichki korporativ qoidalar yanada kuchaytirilgan.
Ma’lumot o‘rnida:
Janni Infantino UYEFA tashkilotida 2000 yilning avgustidan 2016 yilgacha faoliyat yuritgan. U 2009–2016 yillarda tashkilotning Bosh kotibi lavozimini egallagan. 2016 yilning fevral oyida esa u FIFA prezidenti etib saylangan edi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…