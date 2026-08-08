Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!

·89·Sport
Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!
Qisqacha

The Telegraph surishtiruviga ko'ra, Janni Infantino UYEFAda ishlagan davrida sobiq sevgilisiga tashkilot mablag'lari hisobidan kamida «6 xonali» miqdorda tovon puli to'lanishini ta'minlagan. Infantino bilan munosabatlari boshlanganidan so'ng ayol rahbarlik lavozimiga tayinlangan, uning yillik maoshi 30 foizga oshirilib, 160 ming Shveysariya frankiga yetkazilgan.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) prezidenti Janni Infantino Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UYEFA)da faoliyat yuritgan yillarida yirik moliyaviy va intizomiy mojaro markazida bo‘lgani oshkor bo‘ldi. Bu haqda Britaniyaning nufuzli The Telegraph nashri surishtiruv e’lon qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Infantino UYEFAda ishlagan davrida tashkilot mablag‘lari evaziga sobiq sevgilisiga katta miqdorda tovon puli to‘lanishini hamda uning qimmatbaho o‘qish xarajatlari qoplanishini ta’minlagan.

Karyeradagi keskin ko‘tarilish va Mishel Platinining noroziligi

Manba xabariga ko‘ra, ayol dastlab UYEFAning oddiy ma’muriy tizimida faoliyat yuritgan. Infantino bilan ishqiy munosabatlar boshlanganidan so‘ng, uning karyerasida keskin o‘sish kuzatilgan:

  • Lavozim va maosh: Ayol rahbarlik lavozimiga tayinlangan va uning yillik maoshi 30 foizga oshirilib, 160 ming Shveysariya frankiga yetkazilgan.

  • Platinining aralashuvi: UYEFAning o‘sha paytdagi prezidenti Mishel Platini tashkilot ichidagi ushbu nomunosib munosabatlardan va vaziyatdan qattiq norozi bo‘lgan.

Natijada, manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish maqsadida xodimaning UYEFAdagi faoliyatini tugatish va unga katta miqdorda tovon puli to‘lash bo‘yicha qaror qabul qilingan.

Tovon puli va 45 ming funtlik MBA dasturi

FIFAning amaldagi rahbarining sobiq hamkasblari manbaga ma’lum qilishicha, ayolga to‘langan kompensatsiya summasi kamida «6 xonali» raqamni (yuz minglab frank yoki yevro) tashkil etgan.

Bundan tashqari, UYEFA mazkur xodimaning yiliga 45 ming funt sterling turadigan nufuzli MBA (Biznes boshqaruvi magistri) dasturida tahsil olish xarajatlarini ham o‘z zimmasiga olgan.

UYEFA ayblovlarni tasdiqladi: «Qoidalar kuchaytirildi»

UYEFA rahbariyati ushbu moliyaviy to‘lovlar amalga oshirilganini rasman tasdiqladi va tashkilot xodimasining Janni Infantino bilan yaqin munosabatlari haqidagi xabarlardan xabardor bo‘lishganini bildirdi.

Federatsiya vakillarining ta’kidlashicha, ushbu voqeadan so‘ng zamonaviy xalqaro tashkilot standartlariga mos kelish hamda manfaatlar to‘qnashuviga yo‘l qo‘ymaslik uchun ichki korporativ qoidalar yanada kuchaytirilgan.

Ma’lumot o‘rnida:

Janni Infantino UYEFA tashkilotida 2000 yilning avgustidan 2016 yilgacha faoliyat yuritgan. U 2009–2016 yillarda tashkilotning Bosh kotibi lavozimini egallagan. 2016 yilning fevral oyida esa u FIFA prezidenti etib saylangan edi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Gianni InfantinoFIFAUEFAMichel PlatiniThe Telegraph
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35Real Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiReal Madrid Vengriyadagi o‘rtoqlik o‘yinida Ferencváros ustidan qiyin g‘alaba qozondiBugun, 00:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)