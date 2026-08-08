Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildi
Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildi. Sinov yo'lagi Muqaddas Peter bazilikasi ortidan boshlanib, Quyi saroy tomon ko'tariladigan va bog'lar ichidan o'tadigan yo'llarni qamrab oldi. Maydoni atigi 0.19 kvadrat mil bo'lgan Vatikan shahri tor ko'chalari, o'tkir burilishlari, tik qiyaliklari va qiyin kesishmalari bilan kichik avtomobil uchun murakkab sinov muhitini taqdim etdi.
Dunyoning eng kichik mustaqil davlati hisoblangan Vatikan shahri o'zining tor ko'chalari va ixcham hududi bilan mashhur. Ushbu o'ziga xos maskanda kichik o'lchamli avtomobillarni sinovdan o'tkazish nafaqat qiziqarli, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ma'lum qilinishicha, Vatikan shahar-davlatining umumiy maydoni atigi 0.19 kvadrat milyani tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich uni Londondagi Regent's Park bilan deyarli tenglashtiradi va Yer yuzidagi eng mitti davlat maqomini beradi.
Vatikan bog'laridagi sinov yo'lagiMuqaddas Peter bazilikasi ortidan boshlanib, Quyi saroy tomon ko'tariladigan hamda bog'lar ichidan o'tuvchi kirish yo'llari haydovchilar uchun o'ziga xos sinov maydonchasiga aylanadi. Bu yo'llar o'tkir burilishlar, tik qiyaliklar va qiyin kesishmalarga boy.
Mitti avtomobillar uchun bu kabi sharoitlar eng mukammal test muhitini taqdim etadi. Kichik gabaritli mashinalar eng tor ko'chalarda ham bemalol harakatlanib, haydovchiga o'zgacha boshqaruv zavqini ulashadi.
Kichik hudud va katta imkoniyatlarGarchi Vatikan hududi juda kichik bo'lsa-da, uning ichki yo'llari turli xil haydash elementlarini o'z ichiga olgan. Tik nishabliklar va uzun to'g'ri qismlar transport vositalarining imkoniyatlarini to'la namoyon etishga imkon beradi.
Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday ixcham yo'llarda harakatlanish uchun maxsus kichik hajmli transport vositalari eng maqbul tanlov ҳisoblanadi. Shaharsozlik va transport logistikasi nuqtai nazaridan ham bu kabi yechimlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.
…