Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildi

·62·Avto
Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildi
Qisqacha

Vatikan bog'larida Fiat Topolino bilan haydash sinovi o'tkazildi. Sinov yo'lagi Muqaddas Peter bazilikasi ortidan boshlanib, Quyi saroy tomon ko'tariladigan va bog'lar ichidan o'tadigan yo'llarni qamrab oldi. Maydoni atigi 0.19 kvadrat mil bo'lgan Vatikan shahri tor ko'chalari, o'tkir burilishlari, tik qiyaliklari va qiyin kesishmalari bilan kichik avtomobil uchun murakkab sinov muhitini taqdim etdi.

Dunyoning eng kichik mustaqil davlati hisoblangan Vatikan shahri o'zining tor ko'chalari va ixcham hududi bilan mashhur. Ushbu o'ziga xos maskanda kichik o'lchamli avtomobillarni sinovdan o'tkazish nafaqat qiziqarli, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ma'lum qilinishicha, Vatikan shahar-davlatining umumiy maydoni atigi 0.19 kvadrat milyani tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich uni Londondagi Regent's Park bilan deyarli tenglashtiradi va Yer yuzidagi eng mitti davlat maqomini beradi.

Vatikan bog'laridagi sinov yo'lagi

Muqaddas Peter bazilikasi ortidan boshlanib, Quyi saroy tomon ko'tariladigan hamda bog'lar ichidan o'tuvchi kirish yo'llari haydovchilar uchun o'ziga xos sinov maydonchasiga aylanadi. Bu yo'llar o'tkir burilishlar, tik qiyaliklar va qiyin kesishmalarga boy.

Mitti avtomobillar uchun bu kabi sharoitlar eng mukammal test muhitini taqdim etadi. Kichik gabaritli mashinalar eng tor ko'chalarda ham bemalol harakatlanib, haydovchiga o'zgacha boshqaruv zavqini ulashadi.

Kichik hudud va katta imkoniyatlar

Garchi Vatikan hududi juda kichik bo'lsa-da, uning ichki yo'llari turli xil haydash elementlarini o'z ichiga olgan. Tik nishabliklar va uzun to'g'ri qismlar transport vositalarining imkoniyatlarini to'la namoyon etishga imkon beradi.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday ixcham yo'llarda harakatlanish uchun maxsus kichik hajmli transport vositalari eng maqbul tanlov ҳisoblanadi. Shaharsozlik va transport logistikasi nuqtai nazaridan ham bu kabi yechimlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

VatikanFiat TopolinoAvtomobilSinovKichik mashinalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKlemson universiteti va BMW oʻzidan koʻp energiya ishlab chiqaruvchi elektromobil yaratdiKecha, 21:51BMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiBMW Myunxen zavodida yangi avlod elektr sedanini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 21:25Ikkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkinIkkinchi qoʻldagi Volkswagen ID 3 elektromobilini 9000 funtdan boshlab xarid qilish mumkinKecha, 18:26Porsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdiPorsche GT rahbari 911 GT3 kelajagi nima uchun yanada yaxshilanishini aytdiKecha, 12:20Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)07.08, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqda07.08, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin