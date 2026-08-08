Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdi

·104·Sport
Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdi
Qisqacha

FIFA Janni Infantinoning UYEFAda ishlagan davrida sobiq xodimasiga tovon puli to'langani haqidagi ayblovlarni haqiqatga zid deb atab, barcha jarayonlar qonuniy kechganini bildirdi. Tashkilot Infantinoning harakatlari yuzasidan UYEFA yoki FIFA xodimlaridan hech qanday shikoyat bo'lmaganini ta'kidladi. The Telegraph esa sobiq xodimaning maoshi 30 foizga oshirilgani, unga 6 xonali raqamlarda kompensatsiya va MBA dasturi uchun 45 ming funt to'lab berilgani haqida xabar bergan.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tashkilot prezidenti Janni Infantinoning UYEFAda ishlagan davrida sobiq xodimasiga tovon puli to‘langani haqidagi ayblovlarga nisbatan rasmiy bayonot berdi. Manbalarga ko‘ra, FIFA rahbariyati OAVda tarqalgan bu xabarlarni haqiqatga zid deb atadi.

Avvalroq Britaniyaning The Telegraph nashri Infantino UYEFA Bosh kotibi bo‘lgan davrda sobiq sevgilisiga yirik miqdorda tovon puli to‘latgani va uning qimmatbaho o‘qish xarajatlarini qoplab bergani haqida surishtiruv e’lon qilgan edi.

FIFAning rasmiy bayonoti: «Hech qanday shikoyat bo‘lmagan»

Jahon futbol tashkiloti mazkur ayblovlarni keskin rad etib, barcha jarayonlar qonuniy kechganini ta’kidladi:

«FIFA prezidenti Janni Infantino ushbu ayblovlarni to‘liq rad etadi, ular haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi. Nizom yoki qoidalar buzilgani haqidagi har qanday taxminlar shunchaki tuhmat hisoblanadi.

UYEFA yoki FIFAning biror-bir xodimi Infantinoning harakatlari yuzasidan hech qachon shikoyat qilmagan. Chunki u bilan bog‘liq hech qanday salbiy hodisa sodir bo‘lmagan.

Barcha kadrlar bo‘yicha qarorlar, jumladan, ishdan bo‘shatish va ishdan ketish nafaqalarini to‘lash vakolatli rahbarlar tomonidan amaldagi qoidalarga qat’iy rioya qilingan holda tasdiqlangan», — deyiladi FIFAning rasmiy bayonotida.

Mojaro negizida nima yotibdi?

Eslatib o‘tamiz, The Telegraph nashri o‘z surishtiruvida Infantino va UYEFAning sobiq xodimasi o‘rtasidagi ishqiy munosabatlar tufayli ayolning maoshi 30 foizga oshirilgani, keyinchalik manfaatlar to‘qnashuvi ortidan UYEFA tomonidan unga 6 xonali raqamlarda kompensatsiya va MBA dasturi uchun 45 ming funt to‘lab berilgani haqida xabar tarqatgan edi.

FIFAning ushbu raddiyasidan so‘ng voqealar rivoji qay tomonga o‘zgarishi futbol jamoatchiligining diqqat markazida bo‘lib turibdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)