Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)

·130·Jamiyat
Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)
Qisqacha

Toshkentda 1988 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan fuqaro 2001 yilda tug‘ilgan shaxsni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o‘qishga kiritishni va’da qilib, 20 ming AQSH dollari talab qilgan. U «yuqori lavozimlarda ishlaydigan tanishlari» orqali masalani hal qilishini aytgan va 13 ming AQSH dollari avansni olayotgan paytda ushlangan.

Toshkentda oliygohga o‘qishga kiritishni va’da qilgan shaxsga nisbatan tezkor tadbir o‘tkazildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, u Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga qabul masalasini «yuqori lavozimdagi tanishlari» orqali hal qilib berish uchun 20 ming dollar talab qilgan.

Kelishuv oxirigacha yetib bormadi: gumonlanuvchi pulning bir qismini olayotgan vaqtda ushlangan.

«Tanishlar orqali o‘qishga kiritaman» degan

Davlat xavfsizlik xizmati hamda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida oliy ta’lim sohasidagi ehtimoliy noqonuniy sxemaga chek qo‘yilgan.

Ma’lum qilinishicha, 1988 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan Toshkent shahri fuqarosi 2001 yilda tug‘ilgan shaxsni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o‘qishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan.

U buning uchun yuqori lavozimlarda ishlaydigan tanishlari borligini aytgan va xizmat haqi sifatida 20 ming AQSH dollari talab qilgan.

Avval 13 ming dollar berilishi kerak edi

Tomonlar o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra, pulning bir qismi avvaldan berilishi lozim bo‘lgan.

Tezkor tadbir vaqtida gumonlanuvchi 13 ming AQSH dollarini avans tariqasida olayotgan paytda ushlangan.

Pul mablag‘lari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan.

Shu tariqa, 20 ming dollarlik kelishuvning qolgan qismi berilishidan oldin huquqni muhofaza qiluvchi organlar aralashgan.

Oliygohga qabulni pul bilan «hal qilish» qanday xavf tug‘diradi?

Bunday holatlarda fuqarolar ko‘pincha «tanishim bor», «masalani hal qilaman» yoki «aniq kiritib qo‘yaman» kabi va’dalarga ishonib katta miqdorda pul berishga rozi bo‘ladi.

Ammo oliy ta’lim muassasalariga qabul belgilangan tartib va talablar asosida amalga oshiriladi. Qabulni norasmiy yo‘l bilan hal qilib berishni va’da qilayotgan shaxslarga pul berish esa nafaqat mablag‘dan ayrilish, balki qonun bilan bog‘liq jiddiy muammolarga ham olib kelishi mumkin.

Ayniqsa, katta mablag‘ talab qilinayotgan va «yuqorida tanishlarim bor» degan vaj keltirilayotgan holatlar ehtiyotkorlik uchun jiddiy signal hisoblanadi.

20 ming dollarlik va’da 13 mingda to‘xtatildi

Ushbu holatda gumonlanuvchi talab qilgan umumiy summa 20 ming dollar bo‘lgan, ammo tezkor tadbir tufayli u 13 ming dollarlik avansni olish jarayonida qo‘lga olingan.

Endi holat bo‘yicha huquqiy baho tergov va protsessual harakatlar natijasiga ko‘ra beriladi.

Bu voqea yana bir bor shuni ko‘rsatmoqda: oliygohga kirishni «tanish-bilish» yoki pul orqali kafolatlab berishni va’da qilgan har qanday taklif katta xavfni yashirishi mumkin.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

TashkentTashkent State University of EconomicsState Security Service
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldiO‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldiBugun, 05:37Hokimlikdagi «tanishlar» va 100 mln so‘mlik tuzoq: Kosondagi yer firibgarligiHokimlikdagi «tanishlar» va 100 mln so‘mlik tuzoq: Kosondagi yer firibgarligiKecha, 21:59Avtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiAvtobuslarda yangi tartib: 1 sentyabrdan nazorat kuchayadiKecha, 21:30Toshkentda formadagi shaxslar uyma-uy yurib 400 ming so‘m pul so‘rayotgani aytilmoqdaToshkentda formadagi shaxslar uyma-uy yurib 400 ming so‘m pul so‘rayotgani aytilmoqdaKecha, 16:30Qozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdiQozog‘istondan soxta «transfer»: Buxoroda abituriyentni 26 millionga chuv tushirmoqchi bo‘lishdiKecha, 11:26Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiKecha, 09:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi