Toshkentda 20 ming dollarlik «qabul» va’dasi fosh bo‘ldi (video)
Toshkentda 1988 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan fuqaro 2001 yilda tug‘ilgan shaxsni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o‘qishga kiritishni va’da qilib, 20 ming AQSH dollari talab qilgan. U «yuqori lavozimlarda ishlaydigan tanishlari» orqali masalani hal qilishini aytgan va 13 ming AQSH dollari avansni olayotgan paytda ushlangan.
Toshkentda oliygohga o‘qishga kiritishni va’da qilgan shaxsga nisbatan tezkor tadbir o‘tkazildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma’lumotiga ko‘ra, u Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga qabul masalasini «yuqori lavozimdagi tanishlari» orqali hal qilib berish uchun 20 ming dollar talab qilgan.
Kelishuv oxirigacha yetib bormadi: gumonlanuvchi pulning bir qismini olayotgan vaqtda ushlangan.
«Tanishlar orqali o‘qishga kiritaman» degan
Davlat xavfsizlik xizmati hamda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida oliy ta’lim sohasidagi ehtimoliy noqonuniy sxemaga chek qo‘yilgan.
Ma’lum qilinishicha, 1988 yilda tug‘ilgan, muqaddam sudlangan Toshkent shahri fuqarosi 2001 yilda tug‘ilgan shaxsni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o‘qishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan.
U buning uchun yuqori lavozimlarda ishlaydigan tanishlari borligini aytgan va xizmat haqi sifatida 20 ming AQSH dollari talab qilgan.
Avval 13 ming dollar berilishi kerak edi
Tomonlar o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra, pulning bir qismi avvaldan berilishi lozim bo‘lgan.
Tezkor tadbir vaqtida gumonlanuvchi 13 ming AQSH dollarini avans tariqasida olayotgan paytda ushlangan.
Pul mablag‘lari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan.
Shu tariqa, 20 ming dollarlik kelishuvning qolgan qismi berilishidan oldin huquqni muhofaza qiluvchi organlar aralashgan.
Oliygohga qabulni pul bilan «hal qilish» qanday xavf tug‘diradi?
Bunday holatlarda fuqarolar ko‘pincha «tanishim bor», «masalani hal qilaman» yoki «aniq kiritib qo‘yaman» kabi va’dalarga ishonib katta miqdorda pul berishga rozi bo‘ladi.
Ammo oliy ta’lim muassasalariga qabul belgilangan tartib va talablar asosida amalga oshiriladi. Qabulni norasmiy yo‘l bilan hal qilib berishni va’da qilayotgan shaxslarga pul berish esa nafaqat mablag‘dan ayrilish, balki qonun bilan bog‘liq jiddiy muammolarga ham olib kelishi mumkin.
Ayniqsa, katta mablag‘ talab qilinayotgan va «yuqorida tanishlarim bor» degan vaj keltirilayotgan holatlar ehtiyotkorlik uchun jiddiy signal hisoblanadi.
20 ming dollarlik va’da 13 mingda to‘xtatildi
Ushbu holatda gumonlanuvchi talab qilgan umumiy summa 20 ming dollar bo‘lgan, ammo tezkor tadbir tufayli u 13 ming dollarlik avansni olish jarayonida qo‘lga olingan.
Endi holat bo‘yicha huquqiy baho tergov va protsessual harakatlar natijasiga ko‘ra beriladi.
Bu voqea yana bir bor shuni ko‘rsatmoqda: oliygohga kirishni «tanish-bilish» yoki pul orqali kafolatlab berishni va’da qilgan har qanday taklif katta xavfni yashirishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…