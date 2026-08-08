Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)

·362·Madaniyat
Ozodbek Nazarbekov yosh ijodkorning iltimosiga ko‘ra duet kuyladi (video)
Qisqacha

6 avgust kuni Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov fuqarolar qabuli chog'ida yosh ijodkorning iltimosiga binoan u bilan duet kuyladi. Vazir yosh xonandani qo'llab-quvvatlab, qo'shiqlarini istagan joyida ijro etishi va klip chiqarishi mumkinligini aytdi. Ularning birgalikdagi chiqishi qabul jarayonining qiziqarli lahzalaridan biriga aylandi va ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olindi.

6 avgust kuni Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov fuqarolar qabuli doirasida 13 nafar fuqaroning murojaat, taklif va tashabbuslarini tingladi.

Qabul davomida yosh ijodkorlardan biri vazirga murojaat qilib, uning qo‘shiqlarini bemalol ijro etish mumkinmi, deb so‘radi. Ozodbek Nazarbekov yosh xonandani qo‘llab-quvvatlab, qo‘shiqlarini istagan joyida kuylashi mumkinligini bildirdi.

“Qo‘shiqlarimni aytaver, klip ham chiqarsang bo‘ladi”, — deya ta’kidladi vazir.

Shundan so‘ng yosh ijodkorning iltimosiga binoan Ozodbek Nazarbekov u bilan birgalikda duet ijro etdi. Ularning birgalikdagi chiqishi qabul jarayonining eng qiziqarli lahzalaridan biriga aylandi.

Vazir va yosh xonandaning dueti ijtimoiy tarmoqlarda ham iliq kutib olindi. Izohlarda foydalanuvchilar Ozodbek Nazarbekovning yosh ijodkorni qo‘llab-quvvatlaganini olqishlab, unga nisbatan ijobiy fikrlarini bildirishdi.

Ozodbek Nazarbekov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiBir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandiBugun, 06:08BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBugun, 05:50Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Kecha, 19:54Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Kecha, 13:55Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)Kecha, 13:39«Yeraltı» seriali yulduzi atrofida mojaro: 17 yoshli aktrisaning otasi shikoyat qildi«Yeraltı» seriali yulduzi atrofida mojaro: 17 yoshli aktrisaning otasi shikoyat qildiKecha, 12:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi