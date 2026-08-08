Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li to‘yida tort kesish marosimi (video)
Aktrisa va boshlovchi Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li Azizbekning to‘yi kecha bo‘lib o‘tdi. To‘yda Azizbek va Azizaxon katta, hashamatli tortni birgalikda kesib, bir-biriga shirinlik yedirdi. Kelinning qaynonasi Rayhon Ulasenova va qaynotasiga ham tort yedirgani samimiy oilaviy lahzalarni namoyon etdi. To‘y videosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, kuzatuvchilar tomonidan iliq kutib olindi.
Aktrisa va boshlovchi Rayhon Ulasenovaning o‘g‘li Azizbekning to‘yi kecha bo‘lib o‘tdi. Hashamatli to‘ydan olingan qiziqarli videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, kuzatuvchilarning e’tiborini tortmoqda.
To‘ylarda an’anaga aylangan tort kesish marosimi ham ushbu tantanada ko‘tarinki kayfiyatda o‘tkazildi. Videoda Azizbek va Azizaxon maxsus tayyorlangan katta va hashamatli tortni birgalikda kesgani aks etgan.
Juftlik avval tortni kesib, so‘ng bir-biriga shirinlik yedirishdi. Shundan keyin kelin Azizaxon qaynonasi Rayhon Ulasenova va qaynotasiga ham tort yedirib, samimiy oilaviy lahzalarni namoyish etdi.
Mazkur kadrlar kuzatuvchilar tomonidan iliq kutib olindi. Izohlarda yosh kelin-kuyovga baxtli va totuv hayot tilanib, ularning oilaviy hayoti doimo shunday shirin lahzalarga boy bo‘lishi haqida samimiy tilaklar bildirildi.
…