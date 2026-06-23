O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdi

·92·Sport
O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro va jamoa sardori Eldor Shomurodov Portugaliyaga qarshi Jahon chempionati guruh bosqichi uchrashuvi oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida ishtirok etdi.

Shomurodovning aytishicha, jamoada ortiqcha bosim yo‘q. U O‘zbekiston birinchi uchrashuvdan keyin musobaqa muhitiga moslashib ulgurganini va futbolchilarda ishonch paydo bo‘lganini ta’kidladi.

«Bizda bosim yo‘q. Shu sababli Portugaliyaga qaraganda bizga osonroq bo‘ladi, deb o‘ylayman. Jamoamiz yaxshi shakllangan. Birinchi o‘yindan keyin ishonch ham paydo bo‘ldi, debyutni o‘tkazib bo‘ldik. Portugaliyaga qarshi yaxshi natija uchun maydonga chiqamiz», dedi sardor.

Fabio Kannavaro esa Portugaliyani Jahon chempionatidagi eng kuchli jamoalardan biri deb atadi. U raqibning qanotlarda kuchli futbolchilari borligi, yarim himoya chizig‘i yuqori saviyada ekani va tarkibda futbol tarixidagi eng yaxshi o‘yinchilardan biri harakat qilishini aytdi.

Murabbiy bu uchrashuv oson kechmasligini tan oldi. Shu bilan birga, O‘zbekiston jamoa bo‘lib harakat qilishi va ijobiy natija uchun uchrashuv oxirigacha ishlashi kerakligini qayd etdi.

Shomurodov Portugaliyaning birinchi turdagi natijasiga jamoa katta ahamiyat bermaganini bildirdi. Uning fikricha, hozir guruhdagi hisob-kitoblar haqida emas, aynan navbatdagi bahs haqida o‘ylash kerak.

Xyustondagi FIFA tadbirida jilmayib turgan erkak va uning yonidagi futbol to‘pi.

Kannavaro Portugaliyaning o‘yin uslubi ham batafsil tahlil qilinganini aytdi. Ularning asosiy maqsadi to‘p nazorati orqali uchrashuvni boshqarish va dastlabki daqiqalardanoq faol harakat qilish ekanini ta’kidladi.

«Ular o‘yinni tez o‘z foydasiga burishga harakat qiladi. Biz bunga tayyorlandik. O‘z rejamiz va strategiyamiz bor. Maydonda o‘z o‘yinimizni ko‘rsatishga intilamiz. Raqib juda kuchli, ammo biz qo‘rqmaymiz», dedi Kannavaro.

Shomurodov Kolumbiyaga qarshi birinchi bo‘limda murabbiy ko‘rsatmalarini to‘liq bajara olmaganliklari ayrim xatolarga sabab bo‘lganini aytdi. U Portugaliyaga qarshi bahsda bu kamchiliklarni takrorlamaslik, to‘pni ko‘proq nazorat qilish va vaziyatlar yaratish zarurligini ta’kidladi.

Kannavaro jamoaga kelganidan keyin asosiy e’tibor futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratilganini ham ma’lum qildi. Uning aytishicha, ayrim futbolchilar turli chempionatlarda o‘ynagan, ba’zilarida esa ma’lum muammolar bo‘lgan. Shunga qaramay, so‘nggi uchrashuvda futbolchilar o‘yinni yuqori sur’atda yakunlagan va o‘zini yaxshi his qilgan.

Eldor Shomurodov Jahon chempionati saralash bosqichi matbuot anjumanida qatnashmoqda.

Shomurodov jamoadagi kayfiyat yaxshi ekanini aytdi. U hayajon bo‘lishi tabiiyligini, ammo futbolchilar maydonga tushishi bilan bu his yo‘qolishini bildirdi.

Kannavaro statistik ko‘rsatkichlarni baholashda faqat jismoniy ma’lumotlarga qarab xulosa chiqarish to‘g‘ri emasligini ta’kidladi. Uning fikricha, eng muhimi to‘pni qanday nazorat qilish, uzatmalar sifati va to‘pni qanchalik kam yo‘qotishdir.

«O‘yinda to‘pni 20 marta yo‘qotsangiz, uni qaytarish uchun 20 marta yugurishga to‘g‘ri keladi. Masala ko‘p yugurishda emas, to‘g‘ri yugurishda. To‘pni qayerda yo‘qotmaslik va qayerda qaytarib olishni bilish muhim», dedi murabbiy.

Shomurodov Abbosbek Fayzullayev bilan klubda ham birga o‘ynashini, mashg‘ulotlarda doim yonma-yon ishlashini aytdi. Shu sabab ular maydonda bir-birini yaxshi tushunishini qo‘shimcha qildi. Sardorning ta’kidlashicha, asosiy maqsad jamoa bo‘lib harakat qilish va yaxshi natijaga erishishdir.

O‘zbekistonPortugaliyaFabio KannavaroEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiTurkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldiBugun, 07:49Erling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiErling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladiBugun, 07:46O‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston Portugaliyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 07:35Fransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdiFransiya Iroqni Mbappening dubli bilan mag‘lub etdiBugun, 07:33Norvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdiNorvegiya Senegalni Xolandning dubli yordamida mag‘lub etdiBugun, 07:31Erling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdiErling Xoland dubli Norvegiyani 26 yillik tanaffusdan soʻng pley-offga olib chiqdiBugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi