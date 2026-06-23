O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan Kannavaro hamda Shomurodov fikr bildirdi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro va jamoa sardori Eldor Shomurodov Portugaliyaga qarshi Jahon chempionati guruh bosqichi uchrashuvi oldidan o‘tkazilgan rasmiy matbuot anjumanida ishtirok etdi.
Shomurodovning aytishicha, jamoada ortiqcha bosim yo‘q. U O‘zbekiston birinchi uchrashuvdan keyin musobaqa muhitiga moslashib ulgurganini va futbolchilarda ishonch paydo bo‘lganini ta’kidladi.
«Bizda bosim yo‘q. Shu sababli Portugaliyaga qaraganda bizga osonroq bo‘ladi, deb o‘ylayman. Jamoamiz yaxshi shakllangan. Birinchi o‘yindan keyin ishonch ham paydo bo‘ldi, debyutni o‘tkazib bo‘ldik. Portugaliyaga qarshi yaxshi natija uchun maydonga chiqamiz», dedi sardor.
Fabio Kannavaro esa Portugaliyani Jahon chempionatidagi eng kuchli jamoalardan biri deb atadi. U raqibning qanotlarda kuchli futbolchilari borligi, yarim himoya chizig‘i yuqori saviyada ekani va tarkibda futbol tarixidagi eng yaxshi o‘yinchilardan biri harakat qilishini aytdi.
Murabbiy bu uchrashuv oson kechmasligini tan oldi. Shu bilan birga, O‘zbekiston jamoa bo‘lib harakat qilishi va ijobiy natija uchun uchrashuv oxirigacha ishlashi kerakligini qayd etdi.
Shomurodov Portugaliyaning birinchi turdagi natijasiga jamoa katta ahamiyat bermaganini bildirdi. Uning fikricha, hozir guruhdagi hisob-kitoblar haqida emas, aynan navbatdagi bahs haqida o‘ylash kerak.
Kannavaro Portugaliyaning o‘yin uslubi ham batafsil tahlil qilinganini aytdi. Ularning asosiy maqsadi to‘p nazorati orqali uchrashuvni boshqarish va dastlabki daqiqalardanoq faol harakat qilish ekanini ta’kidladi.
«Ular o‘yinni tez o‘z foydasiga burishga harakat qiladi. Biz bunga tayyorlandik. O‘z rejamiz va strategiyamiz bor. Maydonda o‘z o‘yinimizni ko‘rsatishga intilamiz. Raqib juda kuchli, ammo biz qo‘rqmaymiz», dedi Kannavaro.
Shomurodov Kolumbiyaga qarshi birinchi bo‘limda murabbiy ko‘rsatmalarini to‘liq bajara olmaganliklari ayrim xatolarga sabab bo‘lganini aytdi. U Portugaliyaga qarshi bahsda bu kamchiliklarni takrorlamaslik, to‘pni ko‘proq nazorat qilish va vaziyatlar yaratish zarurligini ta’kidladi.
Kannavaro jamoaga kelganidan keyin asosiy e’tibor futbolchilarning jismoniy holatini yaxshilashga qaratilganini ham ma’lum qildi. Uning aytishicha, ayrim futbolchilar turli chempionatlarda o‘ynagan, ba’zilarida esa ma’lum muammolar bo‘lgan. Shunga qaramay, so‘nggi uchrashuvda futbolchilar o‘yinni yuqori sur’atda yakunlagan va o‘zini yaxshi his qilgan.
Shomurodov jamoadagi kayfiyat yaxshi ekanini aytdi. U hayajon bo‘lishi tabiiyligini, ammo futbolchilar maydonga tushishi bilan bu his yo‘qolishini bildirdi.
Kannavaro statistik ko‘rsatkichlarni baholashda faqat jismoniy ma’lumotlarga qarab xulosa chiqarish to‘g‘ri emasligini ta’kidladi. Uning fikricha, eng muhimi to‘pni qanday nazorat qilish, uzatmalar sifati va to‘pni qanchalik kam yo‘qotishdir.
«O‘yinda to‘pni 20 marta yo‘qotsangiz, uni qaytarish uchun 20 marta yugurishga to‘g‘ri keladi. Masala ko‘p yugurishda emas, to‘g‘ri yugurishda. To‘pni qayerda yo‘qotmaslik va qayerda qaytarib olishni bilish muhim», dedi murabbiy.
Shomurodov Abbosbek Fayzullayev bilan klubda ham birga o‘ynashini, mashg‘ulotlarda doim yonma-yon ishlashini aytdi. Shu sabab ular maydonda bir-birini yaxshi tushunishini qo‘shimcha qildi. Sardorning ta’kidlashicha, asosiy maqsad jamoa bo‘lib harakat qilish va yaxshi natijaga erishishdir.
…