Erling Xoland Jahon chempionatida Norvegiya rekordini yangiladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Erling Xoland Jahon chempionatida bor-yo‘g‘i 148 daqiqa maydonda harakat qilib, Norvegiya terma jamoasining musobaqa tarixidagi eng yaxshi to‘purariga aylandi. Bu natijaga erishish uchun hujumchiga to‘rtta gol kifoya qildi.
Xolandning milliy terma jamoadagi umumiy statistikasi ham yuqori. U Norvegiya safida 52 ta uchrashuvda qatnashib, raqiblar darvozasiga 59 ta gol kiritgan.
Shu tariqa, hujumchi terma jamoada o‘yinlar sonidan ham ko‘proq gol urgan holda, Jahon chempionatidagi dastlabki bahslaridayoq Norvegiya rekordini o‘z nomiga yozib qo‘ydi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…