Dahshatli narx: Terma jamoa futbolchilari avtograflari qanchaga sotilmoqda?
O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi tarixiy yurishi fonida, internet tarmog‘ida futbol ishqibozlari va kolleksionerlarni hayratda qoldiradigan favqulodda e’lon paydo bo‘ldi. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, vakillarimizning imzolari tushirilgan noyob to‘plam onlayn platformalardan birida juda katta mablag‘ evaziga sotuvga qo‘yilgan.
To‘plam tarkibida kimlarning imzosi bor?
E’lon muallifining ta’kidlashicha, ushbu to‘plam uchun naqd 16 ming dollarlik narx belgilangan. Bu bejiz emas, chunki kolleksiya tarkibidan jami 17 ta nodir va haqiqiy avtograf o‘rin olgan:
Milliy jamoamiz yulduzlari: Jaloliddin Masharipov, O‘tkir Yusupov, Xojiakbar Alijonov va Abbosbek Fayzullayev.
Klublar va boshqa vakillar: «BMB FC» klubi o‘yinchilari va terma jamoamizning boshqa a’zolari.
Eng asosiy noyoblik: Kolleksiya ichida shaxsan FIFA prezidentining avtografi ham mavjud!
Muallifning so‘zlariga ko‘ra, barcha imzolar mutlaqo haqiqiy bo‘lib, ular chin futbol muxlislari uchun yuqori kolleksion qiymatga ega bebaho namuna hisoblanadi.
Tarixiy JCH va bugungi hayot-mamot bahsi!
Bunday qimmatbaho to‘plamning ayni kunlarda sotuvga chiqishi bejiz emas. Zero, O‘zbekiston milliy terma jamoasi hozirda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida qatnashmoqda.
Italiyalik afsonaviy mutaxassis Fabio Kannavaro boshchiligidagi jamoamiz «K» guruhida mas’uliyatli bahslarni o‘tkazmoqda:
Debyut uchrashuv: 18 iyun kuni kechgan ilk bahsda vakillarimiz Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishdi. O‘sha o‘yinda O‘zbekistonning JCH tarixidagi ilk va hozircha yagona goliga hujumkor vakilimiz Abbosbek Fayzullayev mualliflik qildi.
Katta to‘qnashuv bugun: Hayajonli daqiqalar yaqin! Terma jamoamiz aynan bugun AQSHning Xyuston shahrida qudratli Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Shundan so‘ng guruhdagi so‘nggi uchrashuv Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechadi.
Millat umid bog‘lagan uchlik
Hozirda butun dunyo nigohi qaratilgan va Fabio Kannavaro taktikasining asosini tashkil etuvchi, terma jamoamizning eng yetakchi figuralari sifatida quyidagi futbolchilar tilga olinmoqda:
Eldor Shomurodov — jamoa sardori va tajribali to‘purar.
Abbosbek Fayzullayev — tarixiy gol muallifi va hujumkor kuch.
Abduqodir Husanov — tarkibimizdagi eng qimmatbaho va ishonchli himoyachi.
Bugungi shiddatli bahsda yigitlarimizga faqat va faqat g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
…