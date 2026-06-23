Dahshatli narx: Terma jamoa futbolchilari avtograflari qanchaga sotilmoqda?

·57·Sport
Dahshatli narx: Terma jamoa futbolchilari avtograflari qanchaga sotilmoqda?

O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi tarixiy yurishi fonida, internet tarmog‘ida futbol ishqibozlari va kolleksionerlarni hayratda qoldiradigan favqulodda e’lon paydo bo‘ldi. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, vakillarimizning imzolari tushirilgan noyob to‘plam onlayn platformalardan birida juda katta mablag‘ evaziga sotuvga qo‘yilgan.

To‘plam tarkibida kimlarning imzosi bor?

E’lon muallifining ta’kidlashicha, ushbu to‘plam uchun naqd 16 ming dollarlik narx belgilangan. Bu bejiz emas, chunki kolleksiya tarkibidan jami 17 ta nodir va haqiqiy avtograf o‘rin olgan:

  • Milliy jamoamiz yulduzlari: Jaloliddin Masharipov, O‘tkir Yusupov, Xojiakbar Alijonov va Abbosbek Fayzullayev.

  • Klublar va boshqa vakillar: «BMB FC» klubi o‘yinchilari va terma jamoamizning boshqa a’zolari.

  • Eng asosiy noyoblik: Kolleksiya ichida shaxsan FIFA prezidentining avtografi ham mavjud!

Muallifning so‘zlariga ko‘ra, barcha imzolar mutlaqo haqiqiy bo‘lib, ular chin futbol muxlislari uchun yuqori kolleksion qiymatga ega bebaho namuna hisoblanadi.

Tarixiy JCH va bugungi hayot-mamot bahsi!

Bunday qimmatbaho to‘plamning ayni kunlarda sotuvga chiqishi bejiz emas. Zero, O‘zbekiston milliy terma jamoasi hozirda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida qatnashmoqda.

Italiyalik afsonaviy mutaxassis Fabio Kannavaro boshchiligidagi jamoamiz «K» guruhida mas’uliyatli bahslarni o‘tkazmoqda:

  • Debyut uchrashuv: 18 iyun kuni kechgan ilk bahsda vakillarimiz Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishdi. O‘sha o‘yinda O‘zbekistonning JCH tarixidagi ilk va hozircha yagona goliga hujumkor vakilimiz Abbosbek Fayzullayev mualliflik qildi.

  • Katta to‘qnashuv bugun: Hayajonli daqiqalar yaqin! Terma jamoamiz aynan bugun AQSHning Xyuston shahrida qudratli Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. Shundan so‘ng guruhdagi so‘nggi uchrashuv Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechadi.

Millat umid bog‘lagan uchlik

Hozirda butun dunyo nigohi qaratilgan va Fabio Kannavaro taktikasining asosini tashkil etuvchi, terma jamoamizning eng yetakchi figuralari sifatida quyidagi futbolchilar tilga olinmoqda:

  1. Eldor Shomurodov — jamoa sardori va tajribali to‘purar.

  2. Abbosbek Fayzullayev — tarixiy gol muallifi va hujumkor kuch.

  3. Abduqodir Husanov — tarkibimizdagi eng qimmatbaho va ishonchli himoyachi.

Bugungi shiddatli bahsda yigitlarimizga faqat va faqat g‘alaba yor bo‘lishini tilab qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

Jaloliddin MasharipovAbbosbek FayzullayevFabio CannavaroFIFAO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng uzoq o‘yin: Fransiya Iroqni mag‘lub etib, pley-offga yo‘l oldi (video)Eng uzoq o‘yin: Fransiya Iroqni mag‘lub etib, pley-offga yo‘l oldi (video)Bugun, 10:10Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiPortugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiBugun, 09:28O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 09:27Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 09:18Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 09:17Konseysau: «O‘zbekiston bizga qarshi qanday taktikada o‘ynashini bilaman»Konseysau: «O‘zbekiston bizga qarshi qanday taktikada o‘ynashini bilaman»Bugun, 09:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi