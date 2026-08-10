Aptoide ilovalar doʻkoni AQShda rasman Google Playʼga qaytdi
Portugaliyaning Aptoide kompaniyasi o'n yildan ortiq tanaffusdan so'ng AQShda o'zining o'yinlarga ixtisoslashgan ilovalar do'konini Google Play'ga qaytardi. Endilikda AQSh foydalanuvchilari muqobil Android ilovalar bozorini Google'ning rasmiy do'koni orqali to'g'ridan-to'g'ri o'rnatishi mumkin.
AQShda Android operatsion tizimi uchun raqobatbardosh muqobil ilovalar doʻkonlari rasman Google Play platformasiga qayta boshladi va Portugaliyaning Aptoide kompaniyasi ushbu imkoniyatdan foydalangan ilk tarqatuvchiga aylandi. Ushbu muhim oʻzgarish raqobat muhitini yaxshilashga qaratilgan qatʼiy cheklovlarning yumshatilishi ortidan amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dushanba kuni Aptoide oʻzining oʻyinlarga ixtisoslashgan ilovalar doʻkonini oʻn yildan ortiq tanaffusdan soʻng yana Google Playʼga qaytardi. Endilikda AQShdagi foydalanuvchilar Googleʼning rasmiy doʻkoni ichidan turib toʻgʻridan-toʻgʻri muqobil Android ilovalar bozorini oʻrnatish imkoniyatiga ega boʻldilar, bu esa bozorga yangi raqobatchilar kirib kelishida muhim qadam hisoblanadi.
Raqobat muhitidagi tarixiy burilishAptoide mustaqil ilovalar bozori Google Playʼdan tashqaridagi yirik Android platformalaridan biri boʻlib, u oyiga taxminan 25 million faol foydalanuvchiga xizmat koʻrsatadi va 40 mingdan ortiq ilovalarni oʻz ichiga oladi. Qoʻshma Shtatlar shu vaqtga qadar Aptoide uchun eng yirik bozor boʻlib kelgan boʻlsa-da, ilovalar doʻkoni qurilmalarga faqat chetdan yuklab oʻrnatish (sideloading) orqali oʻrnatilar edi, bu esa uning imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklab kelgandi.
Ushbu vaziyatning oʻzgarishiga sud qarorlari va antimonopol jarayonlar sabab boʻldi. Xususan, AQSh okrug sudyasi Jeyms Donatoning Epic Games va Google oʻrtasidagi sud ishida chiqargan qarori muhim omil boʻldi. Ushbu qaror Google kompaniyasidan Play Doʻkonidan tashqaridagi uchinchi tomon ilovalarini oʻrnatishga toʻsqinlik qilmaslikni talab qiladi.
Play Catalog Access Program dasturining ishga tushirilishiJoriy yilning 22-iyunidan boshlab Google uchinchi tomon ilovalar doʻkonlariga Play Catalog Access Program dasturi orqali oʻz katalogiga kirish imkonini taqdim eta boshladi. Bu raqobatchilarga mustaqil doʻkon sifatida qolgan holda Google Play infratuzilmasidan, jumladan, foydalanuvchilarga taklif etilishi mumkin boʻlgan ilovalar katalogidan foydalanish imkonini beradi.
Eslatib oʻtamiz, Epic Games kompaniyasi Android ilovalar ekotizimidagi raqobatga qarshi suiisteʼmolliklar yuzasidan 2020-yilda Google ustidan sudga murojaat qilgan edi. 2023-yilda hakamlar hayʼati Epic foydasiga qaror chiqargan va Google apellyatsiya shikoyatida yutqazib qoʻygandi. Shundan soʻng, kompaniya Play Doʻkoni komissiyalarini kamaytirishini va foydalanuvchilarga muqobil doʻkonlarni oʻrnatishni soddalashtirishini maʼlum qilgan edi.
…