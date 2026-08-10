Aptoide ilovalar doʻkoni AQShda rasman Google Playʼga qaytdi

·111·Texno
Aptoide ilovalar doʻkoni AQShda rasman Google Playʼga qaytdi
Qisqacha

Portugaliyaning Aptoide kompaniyasi o'n yildan ortiq tanaffusdan so'ng AQShda o'zining o'yinlarga ixtisoslashgan ilovalar do'konini Google Play'ga qaytardi. Endilikda AQSh foydalanuvchilari muqobil Android ilovalar bozorini Google'ning rasmiy do'koni orqali to'g'ridan-to'g'ri o'rnatishi mumkin.

AQShda Android operatsion tizimi uchun raqobatbardosh muqobil ilovalar doʻkonlari rasman Google Play platformasiga qayta boshladi va Portugaliyaning Aptoide kompaniyasi ushbu imkoniyatdan foydalangan ilk tarqatuvchiga aylandi. Ushbu muhim oʻzgarish raqobat muhitini yaxshilashga qaratilgan qatʼiy cheklovlarning yumshatilishi ortidan amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dushanba kuni Aptoide oʻzining oʻyinlarga ixtisoslashgan ilovalar doʻkonini oʻn yildan ortiq tanaffusdan soʻng yana Google Playʼga qaytardi. Endilikda AQShdagi foydalanuvchilar Googleʼning rasmiy doʻkoni ichidan turib toʻgʻridan-toʻgʻri muqobil Android ilovalar bozorini oʻrnatish imkoniyatiga ega boʻldilar, bu esa bozorga yangi raqobatchilar kirib kelishida muhim qadam hisoblanadi.

Raqobat muhitidagi tarixiy burilish

Aptoide mustaqil ilovalar bozori Google Playʼdan tashqaridagi yirik Android platformalaridan biri boʻlib, u oyiga taxminan 25 million faol foydalanuvchiga xizmat koʻrsatadi va 40 mingdan ortiq ilovalarni oʻz ichiga oladi. Qoʻshma Shtatlar shu vaqtga qadar Aptoide uchun eng yirik bozor boʻlib kelgan boʻlsa-da, ilovalar doʻkoni qurilmalarga faqat chetdan yuklab oʻrnatish (sideloading) orqali oʻrnatilar edi, bu esa uning imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklab kelgandi.

Ushbu vaziyatning oʻzgarishiga sud qarorlari va antimonopol jarayonlar sabab boʻldi. Xususan, AQSh okrug sudyasi Jeyms Donatoning Epic Games va Google oʻrtasidagi sud ishida chiqargan qarori muhim omil boʻldi. Ushbu qaror Google kompaniyasidan Play Doʻkonidan tashqaridagi uchinchi tomon ilovalarini oʻrnatishga toʻsqinlik qilmaslikni talab qiladi.

Play Catalog Access Program dasturining ishga tushirilishi

Joriy yilning 22-iyunidan boshlab Google uchinchi tomon ilovalar doʻkonlariga Play Catalog Access Program dasturi orqali oʻz katalogiga kirish imkonini taqdim eta boshladi. Bu raqobatchilarga mustaqil doʻkon sifatida qolgan holda Google Play infratuzilmasidan, jumladan, foydalanuvchilarga taklif etilishi mumkin boʻlgan ilovalar katalogidan foydalanish imkonini beradi.

Eslatib oʻtamiz, Epic Games kompaniyasi Android ilovalar ekotizimidagi raqobatga qarshi suiisteʼmolliklar yuzasidan 2020-yilda Google ustidan sudga murojaat qilgan edi. 2023-yilda hakamlar hayʼati Epic foydasiga qaror chiqargan va Google apellyatsiya shikoyatida yutqazib qoʻygandi. Shundan soʻng, kompaniya Play Doʻkoni komissiyalarini kamaytirishini va foydalanuvchilarga muqobil doʻkonlarni oʻrnatishni soddalashtirishini maʼlum qilgan edi.

AptoideGoogle PlayAndroidEpic GamesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi