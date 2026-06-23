Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdi
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Jahon chempionati doirasidagi samaradorlik borasida Lionel Messi bilan yuzaga kelayotgan raqobat haqidagi gap-soʻzlarga nuqta qoʻydi. Iroqqa qarshi kechgan bahsda dubl qayd etgan hujumchi oʻzining turnirdagi gollarini 16 taga yetkazib oldi va afsonaviy Miroslav Klose bilan tenglashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Filadelfiyada kechgan va kuchli momaqaldiroq tufayli ikki soatdan koʻproq vaqtga toʻxtab qolgan oʻyinda Fransiya 3:0 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu muvaffaqiyat Didier Deschamps shogirdlariga muddatidan oldin pley-off yoʻllanmasini taqdim etdi. Kylian Mbappe bilan bir qatorda Ousmane Dembele ham oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi.
Ushbu uchrashuv Mbappe uchun Fransiya terma jamoasi safidagi 100-yubiley oʻyin sifatida tarixda qoldi. Hozirda u JCh tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida braziliyalik Ronaldo (15 gol) dan oʻzib ketdi va endilikda faqat Lionel Messi (13 emas, 18 gol) hamda rekordchi Miroslav Klosedan keyingi oʻrinlarni egallab turibdi. ESPN nashri xabariga koʻra, futbolchi shaxsiy natijalardan koʻra jamoaviy muvaffaqiyat muhimligini taʼkidlamoqda.
Shaxsiy raqobat va rekordlar haqida"Messi bilan hech qanday saga yoki dushmanlik yoʻq. Leo gol urgan, urmoqda va bundan keyin ham uradi. Men uning nima qilayotganini kuzatib bormayman, aks holda oʻzimga ortiqcha bosim yuklab, koʻproq ishlashimga toʻgʻri keladi. Men faqat oʻz jamoamga eʼtibor qarataman", — deya taʼkidladi Real Madrid hujumchisi Mbappe.
Fransiyalik yulduzning soʻzlariga koʻra, gollar soni ortgani sari yuqori choʻqqilarga yaqinlashish tabiiy hol, biroq turnir jadvalidagi oʻsish va jamoaning keyingi bosqichga chiqishi u uchun birlamchi vazifa boʻlib qolaveradi. Hozirda Mbappeni Messining mutlaq rekordidan atigi ikki gol ajratib turibdi.
Terma jamoa bosh murabbiyi Didier Deschamps ham oʻz shogirdining imkoniyatlarini yuqori baholadi. Uning fikricha, Kylian Mbappe hali uzoq vaqt yuqori saviyada toʻp surishi va barcha mavjud rekordlarni yangilashi mumkin. Murabbiy Mbappe, Messi va Cristiano Ronaldo kabi fenomenal futbolchilarning darajasi oʻzgacha ekanini eʼtirof etdi.
"Rekordlar yangilanish uchun oʻrnatiladi. Kylian 100 ta oʻyin dovonidan oʻtdi va u gollar urishda davom etadi. U Messi yoki Ronaldo kabi uzoq yillar oʻynaydimi, buni bilmayman, lekin maydonda ekan, rekordlarni yanada yuqoriroq darajaga koʻtarishga qodir", — deya qoʻshimcha qildi Deschamps.
Ushbu gʻalaba va Mbappening ajoyib sport formasi Fransiya terma jamoasining navbatdagi chempionlik uchun asosiy daʼvogarlardan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu yulduzlar oʻrtasidagi bilvosita raqobatni kuzatish katta qiziqish uygʻotmoqda, zero Mbappe oʻzining har bir harakati bilan jahon futboli tarixini qayta yozmoqda.
…