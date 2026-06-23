Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdi

·43·Sport
Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Jahon chempionati doirasidagi samaradorlik borasida Lionel Messi bilan yuzaga kelayotgan raqobat haqidagi gap-soʻzlarga nuqta qoʻydi. Iroqqa qarshi kechgan bahsda dubl qayd etgan hujumchi oʻzining turnirdagi gollarini 16 taga yetkazib oldi va afsonaviy Miroslav Klose bilan tenglashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Filadelfiyada kechgan va kuchli momaqaldiroq tufayli ikki soatdan koʻproq vaqtga toʻxtab qolgan oʻyinda Fransiya 3:0 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu muvaffaqiyat Didier Deschamps shogirdlariga muddatidan oldin pley-off yoʻllanmasini taqdim etdi. Kylian Mbappe bilan bir qatorda Ousmane Dembele ham oʻz hisobiga gol yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻldi.

Ushbu uchrashuv Mbappe uchun Fransiya terma jamoasi safidagi 100-yubiley oʻyin sifatida tarixda qoldi. Hozirda u JCh tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida braziliyalik Ronaldo (15 gol) dan oʻzib ketdi va endilikda faqat Lionel Messi (13 emas, 18 gol) hamda rekordchi Miroslav Klosedan keyingi oʻrinlarni egallab turibdi. ESPN nashri xabariga koʻra, futbolchi shaxsiy natijalardan koʻra jamoaviy muvaffaqiyat muhimligini taʼkidlamoqda.

Shaxsiy raqobat va rekordlar haqida

"Messi bilan hech qanday saga yoki dushmanlik yoʻq. Leo gol urgan, urmoqda va bundan keyin ham uradi. Men uning nima qilayotganini kuzatib bormayman, aks holda oʻzimga ortiqcha bosim yuklab, koʻproq ishlashimga toʻgʻri keladi. Men faqat oʻz jamoamga eʼtibor qarataman", — deya taʼkidladi Real Madrid hujumchisi Mbappe.

Fransiyalik yulduzning soʻzlariga koʻra, gollar soni ortgani sari yuqori choʻqqilarga yaqinlashish tabiiy hol, biroq turnir jadvalidagi oʻsish va jamoaning keyingi bosqichga chiqishi u uchun birlamchi vazifa boʻlib qolaveradi. Hozirda Mbappeni Messining mutlaq rekordidan atigi ikki gol ajratib turibdi.

Terma jamoa bosh murabbiyi Didier Deschamps ham oʻz shogirdining imkoniyatlarini yuqori baholadi. Uning fikricha, Kylian Mbappe hali uzoq vaqt yuqori saviyada toʻp surishi va barcha mavjud rekordlarni yangilashi mumkin. Murabbiy Mbappe, Messi va Cristiano Ronaldo kabi fenomenal futbolchilarning darajasi oʻzgacha ekanini eʼtirof etdi.

"Rekordlar yangilanish uchun oʻrnatiladi. Kylian 100 ta oʻyin dovonidan oʻtdi va u gollar urishda davom etadi. U Messi yoki Ronaldo kabi uzoq yillar oʻynaydimi, buni bilmayman, lekin maydonda ekan, rekordlarni yanada yuqoriroq darajaga koʻtarishga qodir", — deya qoʻshimcha qildi Deschamps.

Ushbu gʻalaba va Mbappening ajoyib sport formasi Fransiya terma jamoasining navbatdagi chempionlik uchun asosiy daʼvogarlardan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu yulduzlar oʻrtasidagi bilvosita raqobatni kuzatish katta qiziqish uygʻotmoqda, zero Mbappe oʻzining har bir harakati bilan jahon futboli tarixini qayta yozmoqda.

Kylian MbappeLionel MessiFransiyaFutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiLionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiBugun, 12:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 12:02Erling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotErling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotBugun, 12:00Xulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaXulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaBugun, 11:53JCH-2026. Jazoir Iordaniyani mag‘lub etib, irodali g‘alabaga erishdiJCH-2026. Jazoir Iordaniyani mag‘lub etib, irodali g‘alabaga erishdiBugun, 11:38JCH-2026. Norvegiya — Senegal 3:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Norvegiya — Senegal 3:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi