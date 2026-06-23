Kylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdi
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Jaxon chempionati doirasida Iroqqa qarshi kechgan bahsdagi noqulay ob-havo sharoiti va uzoq davom etgan tanaffus uning ruhiy holatiga qanday taʼsir qilganini ochiqladi. Filadelfiyada boʻlib oʻtgan uchrashuv kuchli boʻron tufayli toʻxtatilgan edi, biroq bu qiyinchiliklarga qaramay, fransuzlar 3:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin davomida yuzaga kelgan kuchli boʻron tashkilotchilarni xavfsizlik choralarini koʻrishga majbur qildi. Hakamlar uchrashuvni uzoq vaqtga toʻxtatib, har ikki jamoa futbolchilarini kiyinish xonasiga yubordi. Bu kutilmagan tanaffus nafaqat muxlislar, balki maydondagi yulduzlar uchun ham haqiqiy sinovga aylandi. ESPN nashri xabariga koʻra, tanaffus deyarli ikki soat davom etgan.
Ruhiy bosim va diqqatni jamlash muammosiKylian Mbappe oʻyindan soʻng bergan intervyusida bunday vaziyatda professional darajadagi konsentratsiyani saqlab qolish oʻta qiyinligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, tashqi omillar sababli oʻyin ritmining buzilishi futbolchilarning ruhiy muvozanatiga salbiy taʼsir koʻrsatadi.
"Bu juda uzoq davom etgan tun boʻldi. Koʻp vaqt oʻtdi, hissiy jihatdan men juda asabiylashdim. Kiyinish xonasida deyarli ikki soat qolib ketish va diqqatni jamlagan holda turish juda murakkab vazifa. Biz bor kuchimiz bilan oʻyinga qaytishga harakat qildik", — deya tan oldi fransuz hujumchisi.
Shunga qaramay, Mbappe maydonga qaytgach, oʻzining yuqori mahoratini namoyish eta oldi. U uchrashuvda dubl qayd etib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Bu natija Fransiya terma jamoasiga pley-off bosqichiga yoʻllanmani muddatidan avval naqd qilish imkonini berdi.
Iroq terma jamoasi himoyada tartibli oʻyin koʻrsatishga harakat qilgan boʻlsa-da, tanaffusdan keyin fransuzlarning bosimiga dosh bera olmadi. Mbappening gollari va jamoaviy oʻyin darajasi Fransiya turnirning asosiy favoritlaridan biri ekanligini yana bir bor isbotladi.
Odatda bunday uzoq tanaffuslar autsayder jamoalar uchun foydali boʻlishi mumkin, chunki ular raqibning hujumkor tempini buzishga erishadi. Biroq, Fransiya kabi tajribali jamoalar kiyinish xonasidagi strategik suhbatlar va murabbiylar shtabining koʻrsatmalari evaziga vaziyatni oʻz foydasiga hal qila olishdi.
Ushbu gʻalabadan soʻng, Fransiya terma jamoasi oʻz guruhida yetakchilikni mustahkamladi. Kylian Mbappe esa nafaqat jismoniy, balki ruhiy tayyorgarlik ham zamonaviy futbolda gʻalaba garovi ekanligini amalda koʻrsatib berdi.
…