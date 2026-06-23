Kylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdi

·0·Sport
Kylian Mbappe Iroqqa qarshi oʻyindagi ikki soatlik tanaffus uni asabiylashtirganini aytdi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Jaxon chempionati doirasida Iroqqa qarshi kechgan bahsdagi noqulay ob-havo sharoiti va uzoq davom etgan tanaffus uning ruhiy holatiga qanday taʼsir qilganini ochiqladi. Filadelfiyada boʻlib oʻtgan uchrashuv kuchli boʻron tufayli toʻxtatilgan edi, biroq bu qiyinchiliklarga qaramay, fransuzlar 3:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin davomida yuzaga kelgan kuchli boʻron tashkilotchilarni xavfsizlik choralarini koʻrishga majbur qildi. Hakamlar uchrashuvni uzoq vaqtga toʻxtatib, har ikki jamoa futbolchilarini kiyinish xonasiga yubordi. Bu kutilmagan tanaffus nafaqat muxlislar, balki maydondagi yulduzlar uchun ham haqiqiy sinovga aylandi. ESPN nashri xabariga koʻra, tanaffus deyarli ikki soat davom etgan.

Ruhiy bosim va diqqatni jamlash muammosi

Kylian Mbappe oʻyindan soʻng bergan intervyusida bunday vaziyatda professional darajadagi konsentratsiyani saqlab qolish oʻta qiyinligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, tashqi omillar sababli oʻyin ritmining buzilishi futbolchilarning ruhiy muvozanatiga salbiy taʼsir koʻrsatadi.

"Bu juda uzoq davom etgan tun boʻldi. Koʻp vaqt oʻtdi, hissiy jihatdan men juda asabiylashdim. Kiyinish xonasida deyarli ikki soat qolib ketish va diqqatni jamlagan holda turish juda murakkab vazifa. Biz bor kuchimiz bilan oʻyinga qaytishga harakat qildik", — deya tan oldi fransuz hujumchisi.

Shunga qaramay, Mbappe maydonga qaytgach, oʻzining yuqori mahoratini namoyish eta oldi. U uchrashuvda dubl qayd etib, jamoasining gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Bu natija Fransiya terma jamoasiga pley-off bosqichiga yoʻllanmani muddatidan avval naqd qilish imkonini berdi.

Iroq terma jamoasi himoyada tartibli oʻyin koʻrsatishga harakat qilgan boʻlsa-da, tanaffusdan keyin fransuzlarning bosimiga dosh bera olmadi. Mbappening gollari va jamoaviy oʻyin darajasi Fransiya turnirning asosiy favoritlaridan biri ekanligini yana bir bor isbotladi.

Odatda bunday uzoq tanaffuslar autsayder jamoalar uchun foydali boʻlishi mumkin, chunki ular raqibning hujumkor tempini buzishga erishadi. Biroq, Fransiya kabi tajribali jamoalar kiyinish xonasidagi strategik suhbatlar va murabbiylar shtabining koʻrsatmalari evaziga vaziyatni oʻz foydasiga hal qila olishdi.

Ushbu gʻalabadan soʻng, Fransiya terma jamoasi oʻz guruhida yetakchilikni mustahkamladi. Kylian Mbappe esa nafaqat jismoniy, balki ruhiy tayyorgarlik ham zamonaviy futbolda gʻalaba garovi ekanligini amalda koʻrsatib berdi.

Kylian MbappeFransiyaIroqJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"Roberto Martinez Cristiano Ronaldo himoyasiga chiqdi: "Raqamlar uning foydasiga gapirmoqda"Bugun, 13:18Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi poyga: Fransiyalik yulduz rekordlarga munosabat bildirdiBugun, 12:37Lionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiLionel Messi penaltidan foydalana olmaganidan gʻazabda: Argentina sardori rekord oʻrnatdiBugun, 12:35Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 12:02Erling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotErling Holand: Jahon chempionatida o‘ynash — ajoyib hissiyotBugun, 12:00Xulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaXulian Alvares Atletiko Madridni tark etmoqchi: Hujumchi Barselona haqida orzu qilmoqdaBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi