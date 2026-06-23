Barselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyor
Ispaniya futbolida navbatdagi shov-shuvli transfer amaliyoti pishib yetilmoqda. Kataloniyaning Barselona klubi Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rekord darajadagi 130 million yevrolik taklif tayyorlamoqda. Argentinalik jahon chempionining Madrid klubini tark etish istagini ochiqchasiga bildirishi ushbu transfer ehtimolini keskin oshirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SPORT nashri xabariga koʻra, Julian Alvarezning Metropolitano stadionidagi muhitdan noroziligi va yangi chorlovlarni istayotgani haqidagi bayonotlari Barselona rahbariyatini harakatga keltirgan. Avvaliga imkonsizdek koʻringan ushbu kelashuv endilikda klub mutasaddilari uchun ustuvor vazifaga aylandi. Kataloniyaliklar futbolchining shaxsiy pozitsiyasidan muzokaralarda asosiy vosita sifatida foydalanishni koʻzlamoqda.
Muzokaralar jarayoni va moliyaviy tafsilotlarMaʼlum boʻlishicha, Barselona vakillari va futbolchining agentlari oʻrtasidagi dastlabki uchrashuv joriy yilning 27-may kuni boʻlib oʻtgan. Oʻsha sammitda tomonlar boʻlajak kelashuvning asosiy shartlarini muhokama qilishgan. Hozirda klub rahbariyati ikkinchi, takomillashtirilgan taklif ustida ishlamoqda, uning qiymati 130 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda.
Barselona strategik jihatdan vaziyatni toʻliq nazorat qilayotganiga ishonchi komil. Atletiko Madrid rahbariyati futbolchi bilan noqonuniy aloqalarga chiqilgani boʻyicha shikoyat qilishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishlar ham kataloniyaliklarni toʻxtata olmayapti. Klub buni zamonaviy transfer bozoridagi oddiy jarayon sifatida qabul qilmoqda.
Julian Alvarezning transferi amalga oshsa, bu joriy yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimlardan biriga aylanadi. Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish orqali nafaqat La Liga, balki Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun ham asosiy daʼvogarga aylanishni maqsad qilgan. Argentinalik hujumchining universal mahorati jamoaning oʻyin uslubiga mos tushishi kutilmoqda.
Hozircha Atletiko Madrid oʻzining asosiy yulduzlaridan birini qoʻyib yuborish borasida yakuniy qarorga kelmagan. Biroq futbolchining oʻzi ketishni istayotgani va Barselona taklif qilayotgan katta mablagʻ Madrid klubini muzokaralar stoliga oʻtirishga majbur qilishi mumkin. Yaqin haftalarda ushbu transfer dostonining hal qiluvchi pallasi boshlanishi kutilmoqda.
…