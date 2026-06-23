Barselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyor

·60·Sport
Barselona Julian Alvarez uchun 130 million yevro sarflashga tayyor

Ispaniya futbolida navbatdagi shov-shuvli transfer amaliyoti pishib yetilmoqda. Kataloniyaning Barselona klubi Atletiko Madrid hujumchisi Julian Alvarezni oʻz safiga qoʻshib olish uchun rekord darajadagi 130 million yevrolik taklif tayyorlamoqda. Argentinalik jahon chempionining Madrid klubini tark etish istagini ochiqchasiga bildirishi ushbu transfer ehtimolini keskin oshirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SPORT nashri xabariga koʻra, Julian Alvarezning Metropolitano stadionidagi muhitdan noroziligi va yangi chorlovlarni istayotgani haqidagi bayonotlari Barselona rahbariyatini harakatga keltirgan. Avvaliga imkonsizdek koʻringan ushbu kelashuv endilikda klub mutasaddilari uchun ustuvor vazifaga aylandi. Kataloniyaliklar futbolchining shaxsiy pozitsiyasidan muzokaralarda asosiy vosita sifatida foydalanishni koʻzlamoqda.

Muzokaralar jarayoni va moliyaviy tafsilotlar

Maʼlum boʻlishicha, Barselona vakillari va futbolchining agentlari oʻrtasidagi dastlabki uchrashuv joriy yilning 27-may kuni boʻlib oʻtgan. Oʻsha sammitda tomonlar boʻlajak kelashuvning asosiy shartlarini muhokama qilishgan. Hozirda klub rahbariyati ikkinchi, takomillashtirilgan taklif ustida ishlamoqda, uning qiymati 130 million yevroni tashkil etishi kutilmoqda.

Barselona strategik jihatdan vaziyatni toʻliq nazorat qilayotganiga ishonchi komil. Atletiko Madrid rahbariyati futbolchi bilan noqonuniy aloqalarga chiqilgani boʻyicha shikoyat qilishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishlar ham kataloniyaliklarni toʻxtata olmayapti. Klub buni zamonaviy transfer bozoridagi oddiy jarayon sifatida qabul qilmoqda.

Julian Alvarezning transferi amalga oshsa, bu joriy yozgi transfer oynasidagi eng yirik bitimlardan biriga aylanadi. Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish orqali nafaqat La Liga, balki Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun ham asosiy daʼvogarga aylanishni maqsad qilgan. Argentinalik hujumchining universal mahorati jamoaning oʻyin uslubiga mos tushishi kutilmoqda.

Hozircha Atletiko Madrid oʻzining asosiy yulduzlaridan birini qoʻyib yuborish borasida yakuniy qarorga kelmagan. Biroq futbolchining oʻzi ketishni istayotgani va Barselona taklif qilayotgan katta mablagʻ Madrid klubini muzokaralar stoliga oʻtirishga majbur qilishi mumkin. Yaqin haftalarda ushbu transfer dostonining hal qiluvchi pallasi boshlanishi kutilmoqda.

BarselonaAtletiko MadridJulian AlvarezLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Joao Cancelo Cristiano Ronaldo va Neymar himoyasiga chiqdi: "Ular hech kimga hech narsani isbotlashi shart emas"Bugun, 20:19Portugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindiPortugaliya — O‘zbekiston: taxminiy tarkiblar e’lon qilindiBugun, 19:50Sobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiSobiq futbolchi: Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yinda osongina 2 ta gol uradiBugun, 19:14Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Mashhur sport nashri Portugaliya — O‘zbekiston o‘yiniga prognoz berdi...Bugun, 19:11Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Bugun, 18:55Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina sardori Avstriyaga qarshi oʻyinda tarix yozdiBugun, 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...