Maykl Ouen Real Madridda Mbappe va Xoland tandemini istisno qildi
Maykl Ouenning fikricha, Real Madrid Kilian Mbappe va Erling Xolandni bir jamoada jamlay olmaydi. U klub rahbariyati Mbappe uchun katta mablag' sarflaganidan so'ng, yana bir qimmatbaho hujumchini jalb qilishiga ishonmasligini aytdi. Kilian Mbappe 2024-yilning yozida Real Madridga erkin agent sifatida o'tgan va klub safida 103 ta uchrashuvda 86 ta gol urgan.
Madridning Real klubi har doim jahon miqyosidagi yulduzlarni oʻz safiga qoʻshib olishga intilishi bilan tanilgan, biroq jamoaning sobiq hujumchisi Maykl Ouenning fikricha, Kilian Mbappe va Erling Xolandning bitta jamoada toʻp surishi amalda deyarli imkonsiz. GOAL nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi qirollik klubi kelgusida ham ikki superforvarddan faqat birini tanlashga majbur boʻlishini taʼkidladi. Bu esa transfer bozorida doimiy muhokamalarga sabab boʻlayotgan ulkan loyihalarning oʻziga xos cheklovlari borligini koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fransiyalik hujumchi Kilian Mbappe Parij klubi safini tark etgach, 2024-yilning yozida erkin agent sifatida Madrid jamoasiga kelib qoʻshilgandi. Uning transferi orqali jamoa Chempionlar ligasi kubogi va Oltin toʻp kabi nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritishni maqsad qilgandi. Hozirgacha Mbappe klub safida 103 ta uchrashuvda maydonga tushib, 86 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan boʻlsa-da, haligacha jamoaviy yirik sovrinlarga erishgani yoʻq.
Tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi qadamlarReal rahbariyati jamoaning hujum chizigʻini yanada kuchaytirish va mavjud muammolarni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda. Xususan, Vinisius Juniorning klub bilan yangi shartnoma imzolagani jamoa muxlislari uchun muhim yangilik boʻldi. Shuningdek, transfer bozorida 140 million yevro evaziga istiqbolli yosh futbolchi Yan Diomandening xarid qilinishi va boshqa oʻzgarishlar Madrid klubining kelajakdagi ulkan rejalaridan darak beradi.
Shu bilan birga, Angliya Premyer-ligasi vakili Manchester Siti sharafini qoʻriqlayotgan Erling Xolandning kelajagi borasidagi taxminlar ham toʻxtagani yoʻq. Garchi norvegiyalik toʻpurar Manchester klubi bilan 2034-yilgacha moʻljallangan 10 yillik uzoq muddatli shartnoma tuzgan boʻlsa-da, uning otasi tomonidan aytilgan baʼzi fikrlar La Liga tomon ehtimoliy oʻtish ehtimolini soʻndirgani yoʻq. Xoland oʻzining ingliz klubidagi faoliyati davomida 162 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Skinradar.gg bilan hamkorlikda GOAL nashriga fikr bildirgan Oltin toʻp sohibi Maykl Ouen Madrid klubining Erling Xolandga qiziqishlari haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibda allaqachon Kilian Mbappe bor ekan, klub rahbariyati yana shuncha mablagʻ sarflab boshqa bir qimmatbaho yulduzni jalb qilishiga ishonmaydi. Hozirda Mbappe markazda harakat qilayotgani, Vini Jr esa chap qanotni egallagani inobatga olinsa, yana bir Galaktiko uchun joy topish qiyin masala hisoblanadi.
…