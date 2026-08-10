Maykl Ouen Real Madridda Mbappe va Xoland tandemini istisno qildi

·67·Sport
Maykl Ouen Real Madridda Mbappe va Xoland tandemini istisno qildi
Qisqacha

Maykl Ouenning fikricha, Real Madrid Kilian Mbappe va Erling Xolandni bir jamoada jamlay olmaydi. U klub rahbariyati Mbappe uchun katta mablag' sarflaganidan so'ng, yana bir qimmatbaho hujumchini jalb qilishiga ishonmasligini aytdi. Kilian Mbappe 2024-yilning yozida Real Madridga erkin agent sifatida o'tgan va klub safida 103 ta uchrashuvda 86 ta gol urgan.

Madridning Real klubi har doim jahon miqyosidagi yulduzlarni oʻz safiga qoʻshib olishga intilishi bilan tanilgan, biroq jamoaning sobiq hujumchisi Maykl Ouenning fikricha, Kilian Mbappe va Erling Xolandning bitta jamoada toʻp surishi amalda deyarli imkonsiz. GOAL nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi qirollik klubi kelgusida ham ikki superforvarddan faqat birini tanlashga majbur boʻlishini taʼkidladi. Bu esa transfer bozorida doimiy muhokamalarga sabab boʻlayotgan ulkan loyihalarning oʻziga xos cheklovlari borligini koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fransiyalik hujumchi Kilian Mbappe Parij klubi safini tark etgach, 2024-yilning yozida erkin agent sifatida Madrid jamoasiga kelib qoʻshilgandi. Uning transferi orqali jamoa Chempionlar ligasi kubogi va Oltin toʻp kabi nufuzli sovrinlarni qoʻlga kiritishni maqsad qilgandi. Hozirgacha Mbappe klub safida 103 ta uchrashuvda maydonga tushib, 86 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan boʻlsa-da, haligacha jamoaviy yirik sovrinlarga erishgani yoʻq.

Tarkibni kuchaytirish yoʻlidagi qadamlar

Real rahbariyati jamoaning hujum chizigʻini yanada kuchaytirish va mavjud muammolarni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda. Xususan, Vinisius Juniorning klub bilan yangi shartnoma imzolagani jamoa muxlislari uchun muhim yangilik boʻldi. Shuningdek, transfer bozorida 140 million yevro evaziga istiqbolli yosh futbolchi Yan Diomandening xarid qilinishi va boshqa oʻzgarishlar Madrid klubining kelajakdagi ulkan rejalaridan darak beradi.

Shu bilan birga, Angliya Premyer-ligasi vakili Manchester Siti sharafini qoʻriqlayotgan Erling Xolandning kelajagi borasidagi taxminlar ham toʻxtagani yoʻq. Garchi norvegiyalik toʻpurar Manchester klubi bilan 2034-yilgacha moʻljallangan 10 yillik uzoq muddatli shartnoma tuzgan boʻlsa-da, uning otasi tomonidan aytilgan baʼzi fikrlar La Liga tomon ehtimoliy oʻtish ehtimolini soʻndirgani yoʻq. Xoland oʻzining ingliz klubidagi faoliyati davomida 162 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Skinradar.gg bilan hamkorlikda GOAL nashriga fikr bildirgan Oltin toʻp sohibi Maykl Ouen Madrid klubining Erling Xolandga qiziqishlari haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, tarkibda allaqachon Kilian Mbappe bor ekan, klub rahbariyati yana shuncha mablagʻ sarflab boshqa bir qimmatbaho yulduzni jalb qilishiga ishonmaydi. Hozirda Mbappe markazda harakat qilayotgani, Vini Jr esa chap qanotni egallagani inobatga olinsa, yana bir Galaktiko uchun joy topish qiyin masala hisoblanadi.

Real MadridKilian MbappeErling XolandMaykl OuenTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida yangi variantlarni koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:58Mark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiMark Kukurelya «Real Madrid»ga o‘tganidan so‘ng ilk intervyusini berdiBugun, 20:45«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!«Navbahor» bilan shartnomani bekor qilgan Abdullayev «Neftchi»ga o‘tdi!Bugun, 20:42Arsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiArsenal Reiss Nelson transferi boʻyicha Vest Xem bilan muzokaralarni boshladiBugun, 20:33Manchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaManchester Yunayted transfer oynasi oxirida chap qanot himoyachisini qidirmoqdaBugun, 20:30Julian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiJulian Alvarez Atletiko safiga qaytdi va tibbiy koʻrikdan oʻtdiBugun, 19:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)