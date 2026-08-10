SpaceX Starship kiyimini okeandan uchirish va tutib olishga intilmoqda
SpaceX Starship kosmik kemasini okeandagi suzuvchi platformalardan uchirish va qaytarib qo'lga kiritish uchun AQSh regulyatorlaridan ruxsat olish ustida ishlamoqda. Dengiz maydonchalari Starship parvozlari orasidagi vaqtni qisqartirib, parvozlar chastotasi va tizim samaradorligini oshirishi kutilmoqda. Ularni okeanning xavfsizlik talablariga mos hududlariga joylashtirish va quruqlikdagi infratuzilmaga bog'liqlikni kamaytirish mumkin.
Aerokosmik sanoatining yetakchi oʻyinchisi boʻlgan SpaceX kompaniyasi kelgusida oʻta ogʻir Starship kosmik kema tizimini okeandagi suzuvchi platformalardan uchirish hamda qaytarib qoʻlga kiritish gʻoyasini faol ravishda ilgari surmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ushbu ulkan rejani amalga oshirish uchun AQSh regulyatorlaridan tegishli ruxsatnomalarni olish ustida ish olib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur dengiz maydonchalari kelgusida Starship’ning muntazam parvozlarini taʼminlovchi infratuzilmaning muhim qismiga aylanishi kutilmoqda. Bunday yondashuv kosmik kemalarni uchirishlar orasidagi vaqt oraligʻini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi. Mutaxassislarning fikricha, bu texnologiya parvozlar chastotasini oshirish va tizim samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishda hal qiluvchi rol oʻynaydi.
Okean platformalarining afzalliklariSuzuvchi majmualarni mavjud kosmodromlar va quruqlikdagi infratuzilmalarga bogʻlanib qolmasdan, okeanning kerakli tumanlarida joylashtirish mumkin. Bu jihat ayniqsa SpaceX uchun ustuvor ahamiyatga ega boʻlib, kompaniya Starship tizimini toʻliq qayta foydalaniladigan qilishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.
Hozirgi kunda quruqlikdagi maydonchalardan foydalanish maʼlum cheklovlarga sabab boʻlmoqda. Okeanda esa xavfsizlik talablaridan kelib chiqqan holda maqbul nuqtalarni tanlash imkoniyati kengayadi. Bu esa kelgusdagi keng koʻlamli kosmik missiyalarni muvaffaqiyatli bajarish yoʻlidagi muhim qadamdir.
Kelajakdagi infratuzilma va istiqbollarRejalarga koʻra, kelgusida Starship Yerga muntazam ravishda qaytib keladigan missiyalarni bajarishi kerak. Bunga erishish uchun esa quruqlik va dengizdagi start maydonchalarining keng tarmogʻini yaratish talab etiladi. Dengiz platformalari ana shu global infratuzilmaning ajralmas qismiga aylanishi koʻzda tutilgan.
Hozirda AQSh regulyatorlari tomonidan koʻrib chiqilayotgan ushbu tashabbus ijobiy hal etilsa, xususiy kosmonavtika tarixida yana bir ulkan sahifa ochiladi. SpaceX oʻz oldiga qoʻygan ulkan maqsadlarga erishish va insoniyatning kosmosga chiqish imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun texnik imkoniyatlarini bosqichma-bosqich kengaytirib bormoqda.
…