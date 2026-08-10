SpaceX Starship kiyimini okeandan uchirish va tutib olishga intilmoqda

·117·Texno
SpaceX Starship kiyimini okeandan uchirish va tutib olishga intilmoqda
Qisqacha

SpaceX Starship kosmik kemasini okeandagi suzuvchi platformalardan uchirish va qaytarib qo'lga kiritish uchun AQSh regulyatorlaridan ruxsat olish ustida ishlamoqda. Dengiz maydonchalari Starship parvozlari orasidagi vaqtni qisqartirib, parvozlar chastotasi va tizim samaradorligini oshirishi kutilmoqda. Ularni okeanning xavfsizlik talablariga mos hududlariga joylashtirish va quruqlikdagi infratuzilmaga bog'liqlikni kamaytirish mumkin.

Aerokosmik sanoatining yetakchi oʻyinchisi boʻlgan SpaceX kompaniyasi kelgusida oʻta ogʻir Starship kosmik kema tizimini okeandagi suzuvchi platformalardan uchirish hamda qaytarib qoʻlga kiritish gʻoyasini faol ravishda ilgari surmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ushbu ulkan rejani amalga oshirish uchun AQSh regulyatorlaridan tegishli ruxsatnomalarni olish ustida ish olib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur dengiz maydonchalari kelgusida Starship’ning muntazam parvozlarini taʼminlovchi infratuzilmaning muhim qismiga aylanishi kutilmoqda. Bunday yondashuv kosmik kemalarni uchirishlar orasidagi vaqt oraligʻini sezilarli darajada qisqartirish imkonini beradi. Mutaxassislarning fikricha, bu texnologiya parvozlar chastotasini oshirish va tizim samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishda hal qiluvchi rol oʻynaydi.

Okean platformalarining afzalliklari

Suzuvchi majmualarni mavjud kosmodromlar va quruqlikdagi infratuzilmalarga bogʻlanib qolmasdan, okeanning kerakli tumanlarida joylashtirish mumkin. Bu jihat ayniqsa SpaceX uchun ustuvor ahamiyatga ega boʻlib, kompaniya Starship tizimini toʻliq qayta foydalaniladigan qilishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.

Hozirgi kunda quruqlikdagi maydonchalardan foydalanish maʼlum cheklovlarga sabab boʻlmoqda. Okeanda esa xavfsizlik talablaridan kelib chiqqan holda maqbul nuqtalarni tanlash imkoniyati kengayadi. Bu esa kelgusdagi keng koʻlamli kosmik missiyalarni muvaffaqiyatli bajarish yoʻlidagi muhim qadamdir.

Kelajakdagi infratuzilma va istiqbollar

Rejalarga koʻra, kelgusida Starship Yerga muntazam ravishda qaytib keladigan missiyalarni bajarishi kerak. Bunga erishish uchun esa quruqlik va dengizdagi start maydonchalarining keng tarmogʻini yaratish talab etiladi. Dengiz platformalari ana shu global infratuzilmaning ajralmas qismiga aylanishi koʻzda tutilgan.

Hozirda AQSh regulyatorlari tomonidan koʻrib chiqilayotgan ushbu tashabbus ijobiy hal etilsa, xususiy kosmonavtika tarixida yana bir ulkan sahifa ochiladi. SpaceX oʻz oldiga qoʻygan ulkan maqsadlarga erishish va insoniyatning kosmosga chiqish imkoniyatlarini yanada kengaytirish uchun texnik imkoniyatlarini bosqichma-bosqich kengaytirib bormoqda.

SpaceXStarshipKosmosTexnologiyaAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi